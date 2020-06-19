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Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети

19 июня 2020, 05:00  •  121 • Аналитика
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
Не очень хорошо помню (паспорт не тот) – что там Бог должен был сделать с Америкой? Вот он в последнее время явно что-то делает. Или не делает? В общем, что-то там происходит со всеми. Были же нормальные люди – спокойно вникали в картину мира, заботливо приготовленного американской прессой. А теперь – что ни новость – все курам на смех. Что-то американец пошел уже не тот.
В любой патриотической стране, а это любая страна, которая чего-то стоит на мировой арене, обыватель нуждается в ежедневных доказательствах силы родины. Америка в этом смысле – первый патриот среди патриотов. Поэтому спрос на победные новости – более чем.
Вот пришла очередная: доблестные американские "невидимки" взяли да и перехватили сразу четыре русских бомбардировщика у берегов Аляски. Причем неделю назад тоже перехватывали (этих или других – оборона молчит). Казалось бы, живи и радуйся. Но американский читатель почему-то принялся эту новость на всякий лад склонять, попросту – издеваться.
Сразу обратили внимание, что русские-то в воздушное пространство и не входили. А зачем перехватывали тогда? А русские знают, что их перехватили? А точно мы их, а не они нас? А может не надо было перехватывать, может чего полезного хотели сбросить? Там и "сговор", и "детские игры". Вмешательство в выборы и расследования демократической партии.
Обидно, что прошлись и по самому СМИ. Мол, не делайте из нас дураков. Не те времена и нравы. Так, чего доброго, договорятся до того, что и русские уже "не те". Мы выше уже договорились – американец точно не тот. То ли умный больно стал – в "интернетах" поначитался – то ли новостная пластинка поднадоела.
Нам пластинка западных СМИ, чего скрывать, тоже уже набила оскомину. Но то, что не только нам – вот это отмечать не надоедает. Шаблонные победные новостные реляции почему-то упорно не хотят входить в 21-й век. Может, поэтому от них веет каким-то затхлым мхом.
Автор Артур Бобров, радио Sputnik
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