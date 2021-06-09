Американец Уилан заявил, что у него одна надежда. На добрую волю Путина

Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан не рассчитывает, что власти США согласятся на его обмен. По словам адвокатов, Уилан надеется, что его могут отправить на родину, если президент России Владимир Путин проявит добрую волю.

Осуждённый за шпионаж на 16 лет американец Пол Уилан уверен, что США не пойдут на его обмен. Об этом "Интерфаксу" рассказали его адвокаты Владимир Жеребенков и Ольга Карлова.

По словам юристов, их клиент уверен, что Вашингтону не выгоден его обмен, поскольку это может породить подобные прецеденты и иностранные граждане будут задерживаться для обмена.

"Мы считаем более вероятным другой путь - просить не о помиловании, а подавать ходатайство о выдворении его из России, поскольку его действия не нанесли России реального ущерба", - цитирует агентство адвокатов.

По их словам, Уилан надеется, что "если президент Владимир Путин проявит добрую волю, то США в рамках взаимности выдворят кого-то из граждан России, возможно, Бута и Ярошенко".

Сейчас адвокаты готовят ходатайство о выдворении Уилана для отбытия наказания в Америке для подачи в Мосгорсуд.