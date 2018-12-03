Американец снял «огненное НЛО» на видео

Житель США снял на камеру похожие на НЛО огни в небе над национальным побережьем в Северной Каролине. Кадры опубликованы на YouTube. Пользователи в комментариях тут же назвали феномен «огненным НЛО».

Сам очевидец написал, что увидел странное явление в небе, пока рыбачил. По его словам, все произошло около девяти вечера. Он увидел яркий неподвижный огонек в небе. И целый час тот становился то ярким, то бледным. А рядом с ним также появлялись другие огни.

« Потом он погас примерно на полчаса. А когда он появился, становился то ярче, то тусклее, а количество огней увеличивалось до четырех», - говорит автор видео.

О тметим, что комментаторы говорили, что огни — это неизвестные прожекторы, шаровые молнии или же самолет.

«В любом случае это огненное НЛО», - пишут пользователи.

Видео: пользователь YouTube ViralHog