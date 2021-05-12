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Американец рассказал о войне США против России после Мюнхенской речи Путина

12 мая 2021, 09:25  •  97 • Политика
Фото: US Navy/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
На деле же агрессия исходит вовсе не от Москвы
Известный режиссер из США Оливер Стоун раскрыл причину, по которой Вашингтон вновь развернул кампанию против Москвы. По его словам, "война против России" началась после Мюнхенской речи президента Владимира Путина.
Тогда российский лидер сказал, что Москва намерена соблюдать собственные геополитические интересы и не собирается плясать под дудку Вашингтона, напоминает URA.RU.
В беседе с изданием The Washington Post режиссер подчеркнул, что никаких доказательств "агрессии" нашей страны не существует. На деле агрессию проявляют силы НАТО, которые подбираются к границам России и Китая.
"Это – крупный пункт политики. Огромный",
– цитирует Стоуна "Общественная служба новостей".
Ранее режиссер рассказал, как к нему относятся в США после фильма о Путине. Стоун рассказал о русофобских настроениях соотечественников и клеветническом отношении к российскому лидеру, а также неприязни, которую американцы выражали в его адрес.

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