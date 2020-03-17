Спецслужбы США с самого начала знали о непричастности России к "вмешательству" в американские президентские выборы 2016 года. Об этом рассказал бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган.

Речь идёт об утечке писем Хиллари Клинтон с сервера Демпартии, о публикации конфиденциальных данных избирателей в штате Флорида, а также других актах "вмешательства в выборы", в которых Вашингтон обвиняет Москву. Дуган утверждает, что он является непосредственным участником и ключевым свидетелем описываемых событий.

"ФБР лжёт, и я собираюсь это доказать Дело в том, что это я несу ответственность за многое из того, в чём правительство США обвиняет Россию. Я сделал это как американец на американской земле, и ФБР знает, что это факт", - сказал он в интервью РИА ФАН.

История Джона Марка Дугана началась в 2005 году, когда его подразделение отвечало за арест влиятельного педофила - мультимиллионера Джеффри Эпштейна. Тот устраивал так называемые секс-туры для богатых и влиятельных людей, включая тех офицеров полиции, которые должны были проводить расследование в отношении него самого. Возмущённый данным фактом, Дуган начал собирать доказательства на "оборотней в погонах", однако в 2008 году из органов уволили его.

В ответ на это в 2010 году экс-полицейский открыл портал PBSOTalk.com, на котором люди могли анонимно сообщать о противозаконных действиях сотрудников правоохранительных органов. За это ФБР объявило Дугана своим врагом, устроило за ним слежку и взломало электронную почту, а также аккаунты в соцсетях.

Конфликт достиг кульминации в 2015 году, когда Дуган скачал из открытого доступа базу избирателей штата Флорида. Зная, как работает алгоритм шифрования личных данных федеральных служащих, он сумел раскрыть личности более 14 тысяч защищённых адресных сотрудников правоохранительных органов.

"Но в любом случае эта компрометация не была результатом взлома. Каждый может это повторить, это было результатом недостатков в системе базы данных регистрации избирателей Флориды", - пояснил бывший заместитель шерифа.

Данные были опубликованы в 2016 году, а сайт Дугана заблокирован, банковские счета заморожены, в его доме провели обыск с участием полсотни агентов ФБР. Несмотря на то что они забрали почти всё, никаких доказательств совершения преступлений найдено не было, поэтому Дугана отпустили.

Таким образом, в ФБР точно знали, что за публикацией данных избирателей стоит американец, а не мифические "русские хакеры". Доказательством этому служат копии ордера на обыск и изъятие мобильного телефона Дугана.

Это же касается утечки писем кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Их Дугану за день до обыска прислал информатор из Вашингтона. Как только экс-полицейский понял масштабы дела, он бежал из США. Позднее он узнал, что в Вашингтоне убит сотрудник Национального комитета Демпартии Сет Рич, который был информатором WikiLeaks и, как полагает Дуган, его информатором.

"Каждый человек, вовлечённый в проект DCLeaks, был американцем. Никто из них не был русским... ФБР нагло лжёт вам о вмешательстве России, и я собираюсь заявить об этом сегодня в трансляции на своём YouTube-канале. Вся история о том, что русские хакеры якобы причинили ущерб избирательному процессу в Соединённых Штатах, - величайший обман XXI века", - заявил Дуган в интервью РИА ФАН.

Напомним, что под предлогом обвинений во вмешательстве на Россию были наложены многочисленные экономические санкции. При этом никаких реальных доказательств причастности Москвы к событиям в США так и не было предъявлено.