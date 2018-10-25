Американец признался, где закопал жену, ради игровой приставки Xbox

В США убийца признался, где спрятал труп своей жены, ради новенькой игровой приставки Xbox. Подробности этой истории рассказал американский портал Michigan Live.

Сообщается, что в 2010 году американец Дуг Стюарт был арестован и признан виновным в убийстве собственной жены, с которой прожил в браке около 8 лет. Тем не менее полиции так и не удалось найти место, где мужчина спрятал труп супруги. Спустя 8 лет администрации тюрьмы удалось уговорить убийцу раскрыть, где он закопал тело жены.

За свои показания Стюарт потребовал несколько послаблений в условиях его содержания. В частности, он потребовал, чтобы ему в камеру установили игровую приставку Xbox, чтобы он мог в нее играть вместе с сокамерниками. Получив желаемое, Стюарт указал, где зарыл труп жены. Полиция нашла тело в указанном месте на глубине 5 метров.