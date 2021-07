Американец опубликовал видео с разоблачением русских в Чёрном море. И тут же был опровергнут

Учения кораблей Черноморского флота прошли в Чёрном море на фоне международных манёвров НАТО Sea Breeze. Американский журналист Нолан Петерсон (Nolan Peterson) опубликовал видео наших военных кораблей с коротким комментарием:

"Я только что с борта эсминца USS Ross в Чёрном море. Все три дня за нами следили многочисленные российские военные корабли, - пишет журналист. - Я снял это видео одного из российских судов во время плавания в международных водах на борту Ross".

Забавно, что этот комментарий с небольшим роликом стал обрастят всё новыми и новыми деталями. Так, Джон Ньюкомб (John Newcomb) заверял, что на заднем плане распознал нефтеналивную установку. Свой вопрос он задал журналисту: "Русские воруют украинский ресурс?" На что Нолан, очевидно, не обладая информацией, с удовольствием подтвердил: "У вас зоркий глаз - вы правы". Однако развить эту глубокую мысль так, как хотелось бы американскому журналисту, не удалось.

Собеседникам в ответ предложили почитать правду о государственном перевороте на Украине. Или, например, вспомнить о том, как США воруют нефть в Сирии. Нашлись и те, кто напомнили, что территории, о которых говорят собеседники, принадлежат России. А американские оппоненты не знают ни историю, ни современные реалии.

I just returned from an embed aboard the USS Ross destroyer in the Black Sea. We were shadowed by multiple Russian warships the entire three days. I shot this video of one of the Russian vessels while underway in international waters aboard the Ross: pic.twitter.com/Cj15GPwhao