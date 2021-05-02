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Американец объяснил, что поможет русским выстоять в любой войне
02 мая 2021, 21:05 • 145 • Политика
Американец по имени Джексон в беседе со своим другом из России Владиславом скептически высказался о способности США противостоять нашей стране в случае войны. По мнению американца, у России есть одно бесспорное преимущество, которое поможет русским выстоять в любой войне. И это не армия, а имеющиеся у страны природные ресурсы.
Любопытное объяснение того, почему Россия непобедима, высказал в беседе со своими русским другом Владиславом американец по имени Джексон. Его слова приводит сам Владислав в своём zen-канале "Будни путешественника".
Джексон, в частности, весьма скептично отнёсся к идее того, что США смогут одержать победу над Россией, и весьма удивил собеседника своим ответом. В частности, американец уверен, что Соединённые Штаты не смогут победить Россию, даже если им помогут Китай и Европа. Что, учитывая геополитическую обстановку, весьма маловероятно.
Джексон высказал уверенность в том, что "Россия обладает сильнейшей армией в мире по всем показателям: выгодное географическое положение и суперсовременное оружие поможет России выстоять против любой страны".
Упомянул американец и про способность наших систем перехватывать любые ракеты, включая ядерные, и про возможность потопить американский флот в считаные минуты. Напомнил Джексон и о невероятном патриотизме русских.
Но всё же главным преимуществом России он считает не армию, а природные богатства нашей страны, которые и позволят "русским выстоять в любой войне".
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