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Американец обвинил жителей России в "дурости": Не понимают в "коленопреклонениях"
10 июня 2020, 14:00 • 141 • Политика
Американец Стефан Эберт обвинил жителей России в "дурости". По его словам, сама "дурость" заключается в том, что в нашей стране не разбираются в ползании на коленях.
Военный эксперт Алексей Леонков в личном Telegram-канале "Мадуро - не дура" привёл высказывание американца, который обвинил русских в том, что они не разбираются в коленопреклонениях.
"Это ваше толкование - может, подходит для вас и в каких-то целях. А по-нашему, в США, это всего лишь - становление на одно колено. Это простое подражание жесту одного футболиста - и этот жест, или "стойка" - известный, распространённый приём, общепризнанный и понятный для всех американцев главного игрока нападения в США (моя, не ваша страна) означает добровольную как бы "сдачу" игрока, чтобы ход игры закончился..." - отметил Эберт.
Он также призвал жителей России "судить о своих делах" и "не лезть туда", где они "ни хрена не понимают".
Фото: Скриншот Telegram/Алексей Леонков
Ранее простых американцев возмутило видео с позорным покаянием Нацгвардии США. На кадрах военные становятся на колено перед митингующими, которые вышли на улицы после гибели задержанного Джорджа Флойда.
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