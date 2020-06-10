Американец обвинил жителей России в "дурости": Не понимают в "коленопреклонениях"

Военный эксперт Алексей Леонков в личном Telegram-канале "Мадуро - не дура" привёл высказывание американца, который обвинил русских в том, что они не разбираются в коленопреклонениях.

"Это ваше толкование - может, подходит для вас и в каких-то целях. А по-нашему, в США, это всего лишь - становление на одно колено. Это простое подражание жесту одного футболиста - и этот жест, или "стойка" - известный, распространённый приём, общепризнанный и понятный для всех американцев главного игрока нападения в США (моя, не ваша страна) означает добровольную как бы "сдачу" игрока, чтобы ход игры закончился..." - отметил Эберт.

Он также призвал жителей России "судить о своих делах" и "не лезть туда", где они "ни хрена не понимают".

Фото: Скриншот Telegram/Алексей Леонков

Ранее простых американцев возмутило видео с позорным покаянием Нацгвардии США. На кадрах военные становятся на колено перед митингующими, которые вышли на улицы после гибели задержанного Джорджа Флойда.