Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Главная / Политика

Американец обвинил жителей России в "дурости": Не понимают в "коленопреклонениях"

10 июня 2020, 14:00  •  141 • Политика
Американец Стефан Эберт обвинил жителей России в "дурости". По его словам, сама "дурость" заключается в том, что в нашей стране не разбираются в ползании на коленях.
Военный эксперт Алексей Леонков в личном Telegram-канале "Мадуро - не дура" привёл высказывание американца, который обвинил русских в том, что они не разбираются в коленопреклонениях.
"Это ваше толкование - может, подходит для вас и в каких-то целях. А по-нашему, в США, это всего лишь - становление на одно колено. Это простое подражание жесту одного футболиста - и этот жест, или "стойка" - известный, распространённый приём, общепризнанный и понятный для всех американцев главного игрока нападения в США (моя, не ваша страна) означает добровольную как бы "сдачу" игрока, чтобы ход игры закончился..." - отметил Эберт.
Он также призвал жителей России "судить о своих делах" и "не лезть туда", где они "ни хрена не понимают".
Фото: Скриншот Telegram/Алексей Леонков
Ранее простых американцев возмутило видео с позорным покаянием Нацгвардии США. На кадрах военные становятся на колено перед митингующими, которые вышли на улицы после гибели задержанного Джорджа Флойда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 01:00
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
10 июня 2020, 07:00
Путин - надежда, а США проиграли: Американское издание расстроило своих же политиков
10 июня 2020, 11:00
Деликатные "похороны" "Северного потока - 2"? США уже грозят Норвегии
10 июня 2020, 12:00
Независимый эксперт двумя русскими выражениями описал странности дела МН17
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромными тиражами
08 июня 2020, 23:00
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
08 июня 2020, 19:00
Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев
05 июня 2020, 16:55
Русские встали на защиту Америки: За ночь собрались сотни добровольцев
06 июня 2020, 08:55
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.