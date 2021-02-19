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Американец на камеру устроил истерику: "Русские взломали погоду!"

19 февраля 2021, 20:35  •  167 • В мире
В Сети появилось видео жителя "солнечный Флориды", который буквально устроил истерику на камеру, обвинив русских во "взломе погоды" - на кадрах видно, что идёт дождь.
Видео с истерикой американца показал в своём Telegram-канале корреспондент Дмитрий Стешин. На кадрах житель "солнечной Флориды" уверяет, что дождь в его штате идёт из-за русских.
"Русские взломали погоду! Обама, ой, Байден, спаси нас!", - восклицает автор ролика.
Стешин назвал это русофобией, нагнетание которой, по его мнению, всегда к войне.
"Эпизод, но кто-то же вложил в голову этому американскому рагулью, что во всем виноваты "грёбаные русские". Даже в плохой погоде...", - добавил Стешин.

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