|
Американец на камеру устроил истерику: "Русские взломали погоду!"
19 февраля 2021, 20:35 • 167 • В мире
В Сети появилось видео жителя "солнечный Флориды", который буквально устроил истерику на камеру, обвинив русских во "взломе погоды" - на кадрах видно, что идёт дождь.
Видео с истерикой американца показал в своём Telegram-канале корреспондент Дмитрий Стешин. На кадрах житель "солнечной Флориды" уверяет, что дождь в его штате идёт из-за русских.
"Русские взломали погоду! Обама, ой, Байден, спаси нас!", - восклицает автор ролика.
Стешин назвал это русофобией, нагнетание которой, по его мнению, всегда к войне.
"Эпизод, но кто-то же вложил в голову этому американскому рагулью, что во всем виноваты "грёбаные русские". Даже в плохой погоде...", - добавил Стешин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
167
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2021, 04:50
|
17 февраля 2021, 09:00
|
14 февраля 2021, 12:00
|
13 февраля 2021, 05:45
|
18 февраля 2021, 22:35
|
13 февраля 2021, 18:35
|
16 февраля 2021, 10:45