Американец на камеру устроил истерику: "Русские взломали погоду!"

В Сети появилось видео жителя "солнечный Флориды", который буквально устроил истерику на камеру, обвинив русских во "взломе погоды" - на кадрах видно, что идёт дождь.

Видео с истерикой американца показал в своём Telegram-канале корреспондент Дмитрий Стешин. На кадрах житель "солнечной Флориды" уверяет, что дождь в его штате идёт из-за русских.

"Русские взломали погоду! Обама, ой, Байден, спаси нас!", - восклицает автор ролика.

Стешин назвал это русофобией, нагнетание которой, по его мнению, всегда к войне.

"Эпизод, но кто-то же вложил в голову этому американскому рагулью, что во всем виноваты "грёбаные русские". Даже в плохой погоде...", - добавил Стешин.