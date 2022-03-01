Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно"

Американец Гонсало Лира живёт и работает на Украине. Сейчас он находится в осаждённом Киеве и каждый день делится своими впечатлениями от спецоперации России. Спойлер: Лира настаивает, что вся информация от Минобороны России соответствует действительности. А вот у Киева проблемы.

Гонсало Лира - американский и чилийский романист, кинопродюсер, режиссёр, ютубер и независимый экономист-аналитик. Он родился в Калифорнии, однако сейчас живёт и работает на Украине. В эти дни Лира в Киеве вместе с семьёй. Он признаётся, что старается быть максимально реалистичным и отстранённым - "не готов проявлять неприязнь ни к украинской, ни к российской стороне".

Более того, Гонсало Лира не намерен ставить под сомнение храбрость солдат ни с одной из сторон. Он представляет просто оценку происходящего с его точки зрения. И оценка для Киева неутешительная:

Российская стратегия, похоже, заключается в том, чтобы окружить города и уничтожить военные объекты. Подавляющее большинство объектов гражданской инфраструктуры в районах, подвергшихся обстрелу, остались нетронутыми и функционируют в обычном режиме.

Именно об этом и говорят в Минобороны России. Русские решают задачу демилитаризации и денафицикации Украины, однако гражданское население вне опасности. В ряде городов Украины украинские нацисты используют людей в качестве живого щита. Именно поэтому наши военные, чтобы сберечь жизни мирного населения, не заходят в населённые пункты.

Лира считает, что "русские невероятно дисциплинированы в том, что касается управления информацией":

Единственная информация, исходящая от русских, - это заявления непосредственно от Министерства обороны или Министерства иностранных дел. Их информация до сих пор была на 100% точной, что, я думаю, является преднамеренной стратегией. Было много украинской пропаганды, которая оказалась полной фантазией, но даже после того как эти истории оказались ложными, люди цепляются за них.

В завершение отчёта о ситуации американец отмечает:

При нынешнем темпе операций русские полностью захватят Украину в течение 7-14 дней. Они побеждают, и побеждают решительно.

Перевод анализа Лиры опубликовал журналист Евгений Додолев.