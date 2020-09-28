Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на видео

Уникальный трюк Су-30СМ американцы не смогли повторить из-за страха. В Сети появилось видео, как иностранные лётчики пробуют осуществить манёвр с "заглядыванием" в грузовой отсек, однако у них ничего не вышло.

Речь идёт о лётном манёвре 2017 года, когда во время полёта над Сирией наш Су-30СМ "заглянул" в грузовой отсек тяжёлого транспортника Ил-76. Ролик, где запечатлён этот финт, быстро разлетелся по интернету, а некоторые иностранные пилоты даже решились его повторить.

Американцы, чтобы переплюнуть русских, даже усложнили себе задачу, выстроив в ряд два F-15, а также бомбардировщик Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon. Впрочем, в прямую линию выстроиться так и не удалось, передаёт РИА ФАН.

По мнению авиаэксперта Владимира Попова, то, что американцы попытались повторить наш трюк, это неплохо - подобные тренировки позволяют специалистам учиться друг у друга.

Неудачу американцев он объяснил тем, что возможность выполнения пилотажных фигур и манёвров определяется не только мастерством пилота, но и техническими возможностями самолёта. По его словам, истребители США отличаются от российских рядом характеристик, в том числе массой и скоростью, что тоже стоит иметь в виду.