Американец готовил госпереворот в Белоруссии, но США снимают с себя вину

В Госдепартаменте США отреагировали на арест по подозрению в подготовке госпереворота гражданина США и Белоруссии.

Госдепартамент США назвал ложью сообщения о причастности к какому-либо заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Представитель Госдепа на брифинге в воскресенье, 18 апреля, отметил, что знает о сообщениях "в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ".

Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным,

- цитирует слова американского дипломата ТАСС.

Вашингтон готов оказать консульскую помощь задержанному в Минске по подозрению в подготовке госпереворота адвокату Юрию Зенковичу, имеющему гражданство США.

Ранее КГБ Белоруссии и ФСБ России провели совместную операцию по задержанию подозреваемых. Были задержаны адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута.

По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали "осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко".