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Американец готовил госпереворот в Белоруссии, но США снимают с себя вину
18 апреля 2021, 18:45 • 99 • Политика
В Госдепартаменте США отреагировали на арест по подозрению в подготовке госпереворота гражданина США и Белоруссии.
Госдепартамент США назвал ложью сообщения о причастности к какому-либо заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Представитель Госдепа на брифинге в воскресенье, 18 апреля, отметил, что знает о сообщениях "в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ".
- цитирует слова американского дипломата ТАСС.
Вашингтон готов оказать консульскую помощь задержанному в Минске по подозрению в подготовке госпереворота адвокату Юрию Зенковичу, имеющему гражданство США.
Ранее КГБ Белоруссии и ФСБ России провели совместную операцию по задержанию подозреваемых. Были задержаны адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута.
По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали "осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко".
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