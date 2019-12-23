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Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал условие

23 декабря 2019, 02:24  •  80 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что наш ответ на санкции США против "Северного потока - 2" будет. И даже назвал условие. "На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб", - пояснил министр.
Напомним, ранее против двух российских газопроводов - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" - американцы ввели санкции. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это решение Вашингтона, пообещал Соединённым Штатам обязательные ответные санкции. Он также указал на то, какое условие будет соблюдаться при этом.
"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб", - уточнил Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале.
Кроме того, министр отметил и то, что решение Вашингтона будет учитываться при дальнейшем выстраивании двусторонних отношений между США и Россией, пишет ФАН.
В целом же ситуацию с новыми американскими рестрикциями глава российского внешнеполитического ведомства считает "трудно понимаемой".
"Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьёзным политическим деятелям", - цитирует РИА "Новости" Лаврова.

"Проевропейское решение"

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на следующий, 2020 финансовый год. Документ в том числе обязывает Вашингтон ввести санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл посчитал, что новые рестрикции были приняты якобы в интересах Европы. В интервью газете Bild он сообщил, что Европарламент, Еврокомиссия, а также 15 европейских стран "выразили обеспокоенность в связи с проектом". Правда, перечислять всех не стал, но добавил, что от них, мол, слышали о том, что ждут от США поддержки их усилиям.
"Поэтому санкции - это очень проевропейское решение", - заявил Гренелл, уточнив, что рестрикции были точными и целенаправленными.

"Хорошо смеётся тот..."

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя в Twitter прокомментировал это заявление американского дипломата.
"Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против "Северного потока - 2", - чуть перефразировал слова посла российский сенатор. И напомнил, что тот "забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе".
Резюмируя свои слова, Пушков тонко поддел американского посла, напомнив, что "хорошо смеётся тот, кто смеётся последним".

Наш ультиматум

Очередная порция рестрикций вызвала в Рунете у пользователей сарказм и возмущение. Кто считает, что после подобных американских санкций европейцы ещё больше обозлятся на Россию, а кто указывает на то, что и Европе подобные американские решения явно не по вкусу.
"Когда США вводили санкции против России "во благо" её гражданам, Европе это казалось правильным. Теперь США вводят санкции против Европы, её компаний и её газопровода "Северный поток - 2". Во благо европейцам, разумеется. Но Европе это уже кажется возмутительным почему-то", - замечает Радио Стыдоба @RadioStydoba.
"Они ещё сильнее должны на нас осерчать. Не на Америку же", - считает Артур @ayzEyVoYtqu45hS.
А некоторые в ответ на очередную санкционную атаку США предложили поставить Вашингтону ультиматум.
"Весь мир! Давайте поставим ультиматум США! Или США живёт по международным правилам - или подвергается всемирному остракизму!!!" - призвала Судавная Наталия @P6tKWYPW9lbwxfP.

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