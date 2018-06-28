Америка заставляет Турцию отказаться от С-400

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Ультиматум элитам

Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявил, что в случае покупки Турцией системы С-400 ее отношения с США и НАТО будет «очень сложно восстановить», и что эта покупка «окажет влияние на военно-техническое сотрудничество между Турцией и США, в частности по самолетам F-35». Дело в том, что Анкара хотела купить порядка 100 этих самолетов, однако в Конгрессе опасаются, что оборонное сотрудничество Турции с Москвой (особенно по вопросам ПВО) приведет к сливу данных по F-35. «Покупка Турцией систем С-400 облегчит русским процесс оценки возможностей самолета F-35, поиска и последующего использования его уязвимых мест», — говорит сенатор Крис ван Холлен, являющийся одним из инициаторов отказа Турции в покупке F-35.

На первый взгляд, странная позиция – как минимум 10 турецких компаний принимали участие в разработке и создании F-35, поэтому им и без того есть чем поделиться с Москвой. На второй же взгляд, все очевидно – Конгресс просто хочет заблокировать российско-турецкое сотрудничество, а также идет на поводу у американского гражданского общества, выступающего против сотрудничества с «тираном Эрдоганом».

Поставки С-400 Турции, как заявил газете The Washington Post в феврале 2018 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов, должны начаться «уже в 2019 году». Контракт подписан и производство уже начато, сказал он тогда.

Зачем американцы выставляют такой ультиматум? Они же прекрасно знают, что Эрдоган, только-только избравшийся главой нового турецкого султаната (суперпрезидентской республики, где глава государства имеет всю полноту власти) просто не может позволит себе проявить слабость и капитулировать перед брошенным ему Вашингтоном публичным вызовом? И дело тут не в личных обидах. Как верно отмечают некоторые американские эксперты, «Эрдоган является самым успешным в мире исламистским лидером потому, что он – самый прагматичный». А прагматизм требует покупки С-400 даже не столько для военных, сколько для политических целей. Для демонстрации собственной независимости. Поэтому, естественно, Турция уже ответила на ультиматум отказом и намерена продолжать сотрудничать с Москвой.

Цель ультиматума – не предотвратить сотрудничество (это можно было бы сделать через закулисные переговоры, которые, по всей видимости, провалились), а отыграть минусы от него. Это ультиматум не Эрдогану, а турецкой элите. По мнению американцев, значительная часть этой элиты не разделяет стремление президента сближаться с Москвой, тем более ценою обострения отношений с Западом, и поэтому Вашингтон не стремится жечь мосты. «Нам нужна Турция для достижения целей НАТО, и мы пытаемся сейчас воссоединить их с Альянсом. Сделать так, чтобы их действия соответствовали нашим целям в НАТО», - заявил Майк Помпео. «Нам нужна Турция для достижения целей НАТО, и мы пытаемся сейчас воссоединить их с Альянсом. Сделать так, чтобы их действия соответствовали нашим целям в НАТО», — цитирует Майка Помпео журнал Washington Examiner.

В Америке надеются, что сочетание пряника по сотрудничеству и кнута по С-400 ослабит позиции Эрдогана в стране.

Сигнал союзникам

Кроме того, это еще и сигнал американским союзникам. Дело в том, что, покупая российскую систему С-400, Турция (как и многие другие страны) подпадает под американские санкции за сотрудничество с оборонными компаниями РФ.

Конечно, чисто теоретически США должны были имплементировать эти санкции избирательно. Наказывая партнера ради наказания (ибо в Вашингтоне понимают специфику Эрдогана и что Анкара от покупки не откажется), американцы сами пилят ствол своих альянсов. А также перспективных партнерств. Например, с Нью-Дели – важнейшего партнерства, способного резко усилить позиции Вашингтона в конфликте с Китаем. Отказ администрации Трампа вывести Индию (вложившую миллиарды долларов в сотрудничество с Ираном) из-под антииранских санкций был воспринят в индийском политико-академическом сообществе с возмущением. «Основная мысль большинства статей в индийской прессе на эту тему заключается в том, что Индия - великая держава и не должна позволять третьим странам влиять на свою внешнюю политику. Даже эксперты, занимающие в основном проамериканскую позицию, выражают недовольство», — поясняет Эксперту Online научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Некоторые публикации еще более радикальны, чем сейчас в Турции на тему С-400 – индийские эксперты ставят под сомнение надежность США как партнера.

На практике же, по всей видимости, Белый дом не делает исключение из санкции ни для Индии, ни тем более для Турции потому, что хочет сохранить миф об их тотальности. Дональду Трампу, проводящему достаточно агрессивную внешнюю политику с упором не на дипломатические, а на силовые методы нужно показать, что США готовы наказывать за неподчинение даже союзников. Спорная, конечно, стратегия, способная привести к еще большему отчуждению между США и их союзниками – однако она полностью ложится в доктрину Трампа.

Впрочем, у этой истории есть еще один негативный для США момент. Дело в том, что оружейный рынок (особенно высокотехнологичный сегмент) имеет определенную специфику. Тут отношения не строятся по принципу «продал-забыл» — покупатель не просто приобретает готовый продукт, но и получает некоторые гарантии поставщика относительно дальнейшего технического обслуживания и модернизации. И эти гарантии должны быть железобетонными – в ином случае полученная техника без запчастей и обслуживания просто выйдет из строя (как произошло с американскими вертолетами SeaCobra, поставленными Ирану до Исламской революции).

Если же поставщик готов по крайне спорным политическим причинам (например, из-за сотрудничества покупателя не с той страной, или же – как в случае с Египтом – прихода к власти в государстве не тех политических сил) отказываться от уже заключенных договоров в военной сфере, то дальнейшее сотрудничество с этим продавцом ставится под вопрос. Особенно теми странами, кто пытается сохранить суверенитет во внешней политике — в частности, Турцией.

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