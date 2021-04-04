Америка запретила атомное сотрудничество с Россией • 307 • Аналитика © AP Photo / Petr David Josek Это могло бы показаться плохой шуткой, но нынешняя геополитическая реальность такова, что легко даст сто очков форы любым профессиональным юмористам. Чешское издание Seznam со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Чехии Гриффина Розелла озвучило на днях официальную позицию Соединенных Штатов относительно строительства двух энергоблоков на АЭС "Дукованы". Как утверждается, еще в марте госсекретарь Энтони Блинкен обратился к главе правительства Чешской Республики Андрею Бабишу с призывом "провести максимально прозрачный тендер" и не допустить участия в проекте России и Китая, которые "используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление на американских союзников и расстроить их сотрудничество". По мнению официального Вашингтона, единственно правильным вариантом рыночной конкуренции может быть только тот, когда к тендеру допустят американскую компанию Westinghouse, французскую EdF и южнокорейскую KHNP. Здесь следует сделать отступление и сказать, что Прага по требованию американцев уже отказала в участии в торгах китайской государственной China General Nuclear Power, второй по величине профильной компании КНР. Учитывая резко обострившуюся в последнее время риторику Пекина, не стоит сомневаться, что на подобный недружественный шаг последует ответ. Осталось дождаться какой. Что касается "Росатома", то по нему вопрос пока открыт. Требования Америки идеально укладываются в парадигму ее внешней политики за последние годы, однако конкретно для Чехии они чреваты если не провалом всех планов построения зеленой и надежной энергосистемы, то уж громадными убытками точно. Попробуем разобраться. АЭС "Дукованы" строилась по запросу чехословацкого правительства силами советских специалистов на рубеже 1970-80-х годов. Во всех четырех энергоблоках станции работают уже устаревшие реакторы ВВЭР-440, что никак не сказывается на ее важности и надежности. "Дукованы" входит в пятерку самых безопасных станций своего типа и вырабатывает внушительные 20 процентов всей чешской электроэнергии. Более того, за годы эксплуатации АЭС уже дважды окупила расходы на собственную постройку. В Чехии есть и вторая атомная электростанция — "Темелин". Она построена уже в новое время, в середине нулевых, и там установлены российские реакторы ВВЭР-1000. Несложно подсчитать, что на двоих "атомные чехи" выдают как минимум треть всех киловатт-часов в государстве. Потому совершенно неудивительно, что Прага хочет построить еще два реактора и стать первой полностью "зеленой" европейской страной, отказавшись от угля и снизив зависимость от поставок природного газа. Однако у вашингтонского обкома на этот счет совершенно другое мнение. Ультимативное требование исключить из тендера Россию и Китай фактически ставит крест на всех планах чехов — и вот почему. Американская Westinghouse Внутри самой Америки, где для промышленного гиганта созданы просто идеальные условия, Westinghouse похвастаться нечем. За последнее десятилетие она подписала контракты на постройку одного энергоблока для станции Virgil C. Summer и двух блоков для АЭС Vogtle. На текущий момент на первой по требованию экологически озабоченных граждан все работы остановлены и ведется демонтаж, а "горшки" для Vogtle строятся уже восемь лет, и пока непонятно, будет ли строительство завершено вообще. Необходимость и целесообразность ввода новых атомных объектов обсуждается на самом верху, включая сенат и конгресс. Единственный условно удачный проект последних лет у Westinghouse случился в Китае. Условно удачный — по той причине, что американцам удалось построить только АЭС "Саньмэнь", где используются не самые современные реакторы АР1000. В 2009 году Westinghouse создала совместное предприятие с китайской State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC) и обязалась построить для АЭС "Шидаовань", а затем передать все технологии и наработки по новейшему реактору CAP1400. Однако осенью 2020-го Пекин заявил, что американцы не смогли выполнить свою часть соглашения и дальнейшая работа будет вестись исключительно собственными силами. В конце прошлого года Китай торжественно объявил об успешном испытании и запуске собственного реактора "Гуохэ-1" поколения III+, при этом полностью отвергнув любые возможные притязания американцев на интеллектуальную собственность. Стоит ли удивляться тому, что Вашингтон обиделся. Французская EdF Здесь ситуация более сложная и запутанная. Дело в том, что EdF до недавнего времени была исключительно компанией-оператором, которая занималась только эксплуатацией уже готовых электростанций. Строительством занималась французская корпорация AREVA (в 2017 году была реорганизована в компанию ORANO). Последняя отказалась от строительства атомных объектов и сегодня занимается исключительно производством и утилизацией ядерного топлива. Все соответствующие технологии ORANO передала той самой EdF. Чтобы понять успешность будущих проектов и возможности трансфера, следует вспомнить многострадальную АЭС "Олкилуото" в Финляндии. Строить ее начинала еще AREVA, а оператором должна была стать EdF. Согласно первоначальному плану, запуск третьего энергоблока должен был состояться в далеком 2010 году, но затем срок сдвигали все дальше, и на текущий момент реактор так и не запущен. Кроме того, стоимость строительства с первоначальных трех миллиардов выросла до 11 миллиардов долларов. Единственный успешный сольный проект у EdF случился в Китае — и успешным он, как и у американцев, был тоже условно. Французы обязались поставить для АЭС Taishan два реактора типа EPR, что было сделано с трехгодичной задержкой. Более того, окончить строительство удалось только благодаря участию в проекте китайского производителя тяжелых машин CGNPC. Его доля в проекте составила 70 процентов, французы же удовольствовались скромными тридцатью. То есть фактически на текущий момент французы без привлечения доминирующего партнера ничего построить не могут. Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) А вот здесь все просто. Перед нами национальная компания, работающая исключительно на внутреннем рынке. Она контролирует работу четырех корейских АЭС и время от времени предоставляет консультации на экспорт. Например, корейцы оказывали техническую помощь румынской АЭС "Чернаводэ". KHNP также участвовала в тендере на строительство египетской станции "Эль-Дабаа", но проиграла. Что предлагает "Росатом" Чтобы не перечислять внушительный экспортный портфель российской корпорации, остановимся лишь на ключевых моментах. "Росатом" предлагает чехам реактор последнего поколения ВВЭР-1200. Это ультрасовременное техническое решение, успешно применяемое на Нововоронежской, Ленинградской, Балтийской и Белорусской АЭС. Его же для своих станций закупили Бангладеш, Финляндия и Египет. "Тысяча двухсотый" стоит в два раза дешевле своих зарубежных аналогов — его средняя стоимость лежит в пределах пяти миллиардов долларов, тогда как американцы и французы просят в районе десяти. Кроме того, да простят нам такое сравнение специалисты, предприятия "Росатома" сегодня штампуют ВВЭР-1200 как горячие пирожки. Почему США должны развивать сотрудничество с Китаем Российская корпорация в обозримом прошлом не сорвала ни один из экспортных контрактов, более того, ни один проект не превысил заявленные временные и финансовые рамки. "Росатом" в рамках стандартного пакетного соглашения обязуется не только ввести станцию в строй, но и гарантирует поставку и — что самое главное — вывоз отработавшего ядерного топлива для его последующей переработки. Французы делают то же самое, а вот в США прием ОЯТ запрещен законодательно. И главное. Россия в лице своего монополиста — единственный игрок, который предлагает не только технологию, но и деньги на строительство. Естественно, в кредит. Однако тут нужно понимать, что Белоруссия в рамках предоставленного Москвой кредита, кроме собственно станции, построила целый городок Островец, а турки в смету АЭС "Аккую" смогли втиснуть еще два морских порта. В общем, перед Чехией стоит довольно незамысловатый выбор: последовать логике и пригласить русских или остаться верной союзническому долгу и оплатить собственными деньгами и мечтами американские амбиции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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