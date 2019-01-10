Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганск...
«Первый раз такой случай»: СК проверяет заявление омского фельдшера о домогатель...
Парагвай в день инаугурации Мадуро разорвал отношения с Венесуэлой
"Мы все - русские": Жители Белоруссии в ходе опроса поддержали объедин...
Главная / Политика

Америка загнала себя в гиперзвуковой тупик, увлекшись футуристическими проектами - профессор США

10 января 2019, 22:24  •  140 • Политика
Америка загнала себя в гиперзвуковой тупик, занимаясь разработкой футуристических проектов, пока Россия сконцентрировались на конкретных разработках, считает профессор университета Колорадо Брайн Эгроу.
США сильно отстали от России в области гиперзвукового оружия из-за того, что занимались разработкой футуристических проектов, в то время как российские инженеры сконцентрировались на конкретных разработках. Об этом пишет профессор университета Колорадо Брайн Эгроу в статье для издания Aviation Week.
Он отмечает, что американские специалисты слишком сконцентрировались на разработках, которые будут актуальны только через десятки лет. При этом все гиперзвуковые разработки зашли в тупик, и Пентагону нечем ответить на "ракеты Путина". И теперь США приходится спешно закрывать или замораживать проекты, пускаясь вдогонку за русскими.
Эгроу напоминает, что у США были собственные гиперзвуковые технологии ещё в 60-х годах прошлого века. Речь идёт о гиперзвуковом летательном аппарате Х-15, который развивал скорость до 7,2 тысячи километров в час. Он успел совершить 199 полетов, прежде чем проект признали бесперспективным из-за появления у СССР ракет, способных его сбить.
По словам эксперта, Х-15 мог послужить базой для создания более продвинутых гиперзвуковых технологий. Вместо этого проект закрыли, что привело к тому, что США сами загнали себя в гиперзвуковой тупик.
"США отстали от России в области гиперзвуковых разработок из-за того, что инвестировала миллиарды долларов в слишком футуристичные проекты, которые будут актуальны через десятки лет", - приводить Утро.ру слова профессора.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

140
Источник
Похожие новости
10 января 2019, 19:09
"Это их выбор": Лукашенко пригрозил потерей союза с Россией и "уходом" в Прибалтику
10 января 2019, 22:24
Америка загнала себя в гиперзвуковой тупик, увлекшись футуристическими проектами - профессор США
10 января 2019, 02:54
"США - великие мастера оправдывать существование НАТО": Политолог про слова экс-главы ЦРУ о Путине
Загрузка...
10 января 2019, 15:54
Только Россия может стать гарантом мира в Сирии после ухода США – Foreign Affairs
09 января 2019, 23:39
На выборах президента Украины наблюдателей от России не будет - Климкин
10 января 2019, 19:09
Санкции против Украины задели Молдавию: Президент Додон пожаловался премьеру Медведеву
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "...
10 января 2019, 06:09
Россия подсаживается на сладкую иглу" (Анна Сочина)
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Пр...
10 января 2019, 12:39
Трамп возвращается в Сирию из-за "катастрофического результата" решения о в...
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2019, 10:24
Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
05 января 2019, 21:54
Изгнанный из России Мацейчук похвастал подготовкой военного преступления в Британии - Корнилов
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Прометей"
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
06 января 2019, 17:39
"Русский медведь разгневан и начал действовать": как арабы реагировали на дискуссию России и Израиля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.