Америка загнала себя в гиперзвуковой тупик, увлекшись футуристическими проектами - профессор США

США сильно отстали от России в области гиперзвукового оружия из-за того, что занимались разработкой футуристических проектов, в то время как российские инженеры сконцентрировались на конкретных разработках. Об этом пишет профессор университета Колорадо Брайн Эгроу в статье для издания Aviation Week.

Он отмечает, что американские специалисты слишком сконцентрировались на разработках, которые будут актуальны только через десятки лет. При этом все гиперзвуковые разработки зашли в тупик, и Пентагону нечем ответить на "ракеты Путина". И теперь США приходится спешно закрывать или замораживать проекты, пускаясь вдогонку за русскими.

Эгроу напоминает, что у США были собственные гиперзвуковые технологии ещё в 60-х годах прошлого века. Речь идёт о гиперзвуковом летательном аппарате Х-15, который развивал скорость до 7,2 тысячи километров в час. Он успел совершить 199 полетов, прежде чем проект признали бесперспективным из-за появления у СССР ракет, способных его сбить.

По словам эксперта, Х-15 мог послужить базой для создания более продвинутых гиперзвуковых технологий. Вместо этого проект закрыли, что привело к тому, что США сами загнали себя в гиперзвуковой тупик.