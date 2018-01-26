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Америка устала от одиночества: Трамп призвал инвесторов из Давоса вкладываться в США

26 января 2018, 18:24  •  55 • В мире
На экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп перефразировал свой старый лозунг. "Америка прежде всего — не значит, что Америка одна", — заявил он потенциальным инвесторам.
Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп решил обыграть свой старый предвыборный лозунг "Америка прежде всего" или, как его еще переводят на русский, "Америка на первом месте". Так, Трамп подтвердил слушающим его представителям мировых политических и финансовых элит, что все еще придерживается своей максимы — Америка для него все еще прежде всего — тем не менее это не означает, что она должна быть одна.
США, заявил 45-й американский президент, рады работать со всеми странами, готовыми инвестировать в их экономику. При этом, добавил хозяин Белого дома, он не делает разницу между инвестором, приходящим на американский рынок с миллиардом или с 10 долларами.
"Я здесь представляю интересы американского народа, но Америка надеется на будущее, где все процветают", — отметил Дональд Трамп.
Трамп указал на необходимость совместной работы и кооперации между странами для обеспечения всемирного процветания, тем не менее он также повторил свои более ранние упреки в адрес существующей на данным момент глобальной системы международной торговли. Трамп пояснил, что не считает ее справедливой и выгодной для своей страны. Трамп призвал мировых лидеров следовать своему примеру и ставить интересы своих стран на первое место.

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