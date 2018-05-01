Америка Украине поставила «Джавелины»

Сразу два события наложились друг на друга в одном временном отрезке на Украине. Занимающий пост президента страны Петр Порошенко объявил о завершении так называемой «антитеррористической операции» на Донбассе и переформатировании ее в полноценную войсковую операцию.

- Антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства, - заявил он.

А Госдепартамент США подтвердил распространенную тем же Порошенко и другими украинскими официальными лицами информацию о произведенных на Украину поставках противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», на которые на Незалежной буквально молятся последние два года, как минимум.

Пока о точном количестве поставленных комплектов не сообщается. Известно лишь, что, по условиям Вашингтона, они должны быть сконцентрированы на полигоне на Западной Украине и не использоваться в конфликте на востоке страны. Однако, судя по всему, Киев решил не заморачиваться с соблюдением каких-то там условий и своих обещаний.

Министр обороны Украины Степан Полторак, который, хоть и призвал не смотреть на «Джавелины» как на панацею от всех болезней украинских Вооруженных Сил ( а) их мало; б) они оказались не столь всемогущи, что показало применение в той же Сирии), тем не менее, объявил, что практическое обучение работе с американскими ПТРК начнется уже со 2-го мая.

Тот же Порошенко, например, заявил, что «Джавелины» уже «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности» и указал, что сдерживают они не что-нибудь, а «российскую агрессию».

В Госдуме РФ, похоже, придерживаются такого же мнения.

- Поставка «Джавелинов» – это стимулятор украинской агрессивности. Современные американские вооружения, сами того не подозревая, могут вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова (Крым – прим. авт.), - заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек и пояснил. - Несмотря на все заверения американской стороны, что современные противотанковые ракеты будут храниться в особых местах, я думаю, что украинские военные постараются их опробовать в действии, начиная от столкновений с бронетанковыми войсками ДНР, заканчивая несанкционированным или специализированным пуском где-нибудь в районе Чонгара по единицам российской бронетехники.

Последнее, по словам Бальбека, может быть чревато тем, что Москва не оставит такую провокацию без ответа.

Действительно, подобное искушение может возникнуть у отдельных отмороженных командиров ВСУ или киевских политиков. Более того, это может быть специально разработанной провокацией Киева, чтобы втянуть Москву в прямое участие в гражданской войне на Украине или спровоцировать на переход границы в Крыму. И в Москве не могут этого не понимать. И наверняка какие-то ответы на этот счет уже давно заготовлены. Вот только вряд ли ожидания Киева сбудутся. Тем более, что в Крыму Украина вряд ли осмелится применить «Джавелины», а что касается Донбасса, то там уже стало постоянной практикой, когда какая-то техника или образцы вооружений ВСУ через некоторое время становятся собственностью армии ЛДНР.