Америка уходит из Сирии, чтобы там хозяйничал Израиль

По мнению нашего постоянного автора, доктора экономических наук США Пола Робертса - президент США - Болтон. И действует он только в интересах Израиля.

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Государство Израиль, кажется, несет, как минимум, долю ответственности за недавнее изменение в политике США в отношении Сирии. Ведь после совещаний с высшими израильскими чиновниками, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху советник по национальной безопасности Джон Болтон 6 января заявил, что призыв Дональда Трампа к выводу войск США из Сирии теперь будет «скоординирован» с Израилем.

Основной мотив Израиля относительно того, чтобы не допустить скорого ухода США из Сирии, в Твиттере открыто провозгласил Нетаньяху. Он заявил, что стремление Израиля удержать суверенитет над оккупированными Голанскими высотами, являющимися международно признанной территорией Сирии — главный движитель в усилиях Израиля по существенному замедлению реализации плана Трампа по «немедленному» выводу войск США, в настоящее время незаконно оккупирующих сирийскую территорию.

Как в момент заявления Трампа о выводе отмечало издание MintPress влияние Израиля на ближневосточную политику Трампа и стремление Израиля сдерживать «иранское влияние» в Сирии будут означать, что план Трампа по выводу войск в связи с якобы победой над ИГИЛ* никогда не материализуется, если против этого выступит Тель-Авив.

Это было очевидно и неудивительно, поскольку сразу после заявления Трампа о том, что он планирует вернуть американские войска из Сирии домой, правительство Израиля заявило о намерении в отсутствие США резко активизировать свое прямое участие в сирийском конфликте. Это участие до сих пор на протяжении почти восьми лет войны ограничивалось сотнями авиаударов по сирийским правительственным и военным целям. Угроза Израиля относительно эскалации вскрывает нежелание Израиля видеть, как сократится внешнее давление на Дамаск.

Израильские вооруженные силы — в настоящее время находящиеся под руководством Нетаньяху, который, в том числе, исполняет обязанности министра обороны, — сразу же исполнили это обещание активизировать свое участие в сирийском конфликте, использовав гражданские лайнеры в качестве прикрытия для того, чтобы в день Рождества нанести авиаудары по Сирии.

Однако реакция Израиля на заявление Трампа представляется гораздо более широкомасштабной, чем просто решение увеличить число авиаударов по целям на территории Сирии. После встречи с Нетаньяху и директором израильской разведки Болтон написал в Твиттере, что «сокращение войск США в Сирии» теперь будет «скоординировано» с Израилем. 6 января Болтон также заявил, что у США нет графика ухода из Сирии, и что вывод войск будет зависеть от ряда условий.

Это лишь самое недавнее подтверждение того, что государство Израиль обрело беспрецедентное влияние на размещение войск США в регионе. В прошлом году глава Европейского командования вооружённых сил США (EURCOM) заявил, что израильские генералы — а не американские — обладают полномочиями по развертыванию американских войск в Израиле для ведения боевых действий в интересах Израиля. Сейчас Болтон — после встреч с израильскими чиновниками — заявил, что теперь правительство Израиля также будет обладать громадным влиянием над тем, покинут или нет американские войска Сирию.

Приоритет — Голанские высоты

В своих публичных обсуждениях встреч с Нетаньяху Болтон отметил, что ключевой темой текущей дискуссии по проблеме Сирии будет претензия Израиля на Голанские высоты — плато, находящееся на стыке границ Израиля, Ливана и Сирии. Израиль оккупировал эти высоты в 1967 году, удерживает их с тех времен, а в 1981 году аннексировал их.

Нетаньяху заявил, что он и Болтон проедутся по этой территории и добавил: «Голанские высоты чрезвычайно важны для нашей безопасности. Когда вы там, то вы прекрасно понимаете, почему мы никогда не уйдем с Голанских высот, и почему для всех стран важно признать суверенитет Израиля над ними».

Как уже отмечало издание MintPress, понимание важности Голанских высот является ключевым для понимания того, почему, вообще, сирийский конфликт был организован иностранными державами. Именно имея в виду Голанские высоты, Израиль еще в 2006 году вынашивал план по свержению президента Сирии Башара Асада путем разжигания религиозной розни. При этом надеялись на то, что любой, кто пришел бы на смену Асаду, отказался бы от претензий Сирии на эту территорию.

Тем не менее, никогда не предполагалось, что план этот будет реализован Израилем — Соединенными Штатами. В конце концов, США восприняли этот план и, как вскрылось из переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, этот план стал движущим фактором политики США по развязыванию сирийского конфликта. В одном из своих электронных сообщений, опубликованных WikiLeaks, заявлялось, что «наилучшим способом помочь Израилю справиться с растущими ядерными возможностями Ирана является помощь народу Сирии свергнуть режим Башара Асада».

В том же электронном письме отмечалось, что «для успешной интервенции в Сирию потребуется существенное дипломатическое и военное лидерство со стороны Соединенных Штатов». И добавляется, что «подходом, несущим низкие расходы и приносящим высокий доход, является вооружение сирийских повстанцев и применение военно-воздушных сил Запада для того, чтобы не дать подняться в воздух сирийским вертолетам и самолетам».

Неудивительно, что официальное признание аннексии Израилем Голанских высот было важным обещанием со стороны сирийских «повстанцев», имеющих целью смену режима. На протяжении этой войны повстанцы в своем стремлении свергнуть Асада предложили «разменять» или «продать» Голанские высоты Израилю в обмен на военную помощь или установленную Израилем «бесполетную зону».

Таким образом, становится понятно, почему Израиль так жаждал финансировать и вооружать группировки «повстанцев», а также оказывать им помощь. Ведь они предложили оправдание для израильской оккупации «буферной зоны», которая, по утверждениям сирийских оппозиционных источников и израильско-американских негосударственных организаций, «предназначена для того, чтобы держать сирийскую армию и ее иранских и ливанских союзников как можно дальше от границ Израиля, а также для закрепления контроля Израиля над оккупированными Голанскими высотами». Однако, успехи сирийской армии на юге Сирии вынудило Израиль отказаться от своей буферной зоны и изыскивать другие средства для того, чтобы закрепить свои претензии на эту территорию.

Голаны — что в них для Израиля?

Израиль разработал этот план по ослаблению или разрушению сирийского государства потому, что страстно желает закрепить свои претензии на Голанские высоты. Чтобы решить эту задачу необходимо было осуществить смену режима в Сирии, поскольку международное сообщество все еще отказывается признать в качестве легитимной меры захват и последующую оккупацию Израилем Голанских высот. Это не дает Израилю возможности экономически развивать богатые ресурсы региона. Это объясняет готовность Израиля воевать ради относительно небольшого и незначительного кусочка земли. Однако, какое-нибудь новое сирийское правительство, которое будет более «дружественно» настроено к интересам Израиля, могло бы официально отказаться от претензий Сирии на Голаны, проложив дорогу к полной и официальной аннексии этой территории Израилем.

В то время, когда создавали этот план, главным мотивом Израиля были пресноводные ресурсы Голанских высот, поскольку Голаны — один из трех доступных Израильскому государству источников пресной воды. Здесь расположены горные реки, питающие озеро Кинерет (Галилейское море) и истоки реки Иордан.

Это обстоятельство делает этот регион еще более важным для Израиля, поскольку в этой стране уже шестой год наблюдается засуха, настолько сильное, что в одном исследовании НАСА называет эту засуху самой значительной за почти 900 лет. Таким образом, водные ресурсы Голанских высот имеют первостепенное значение для существования Израиля и экспансионистских амбиций этого государства.

И хотя недавние инвестиции Израиля в опреснительные установки сократили зависимость Израиля от водных ресурсов Голан, открытие в 2015 году нефтяных месторождений на Голанах существенно укрепило решимость Израиля обрести полный суверенитет над этой оккупированной территорией.

Открытые запасы нефти на Голанских высотах оцениваются в «миллиарды баррелей», что может превратить Израиль — который в настоящее время является крупным импортером большей части потребляемых топливно-энергетических ресурсов — в нетто-экспортера нефти. Тем не менее, поскольку Голанские высоты признаны международным сообществом территорией, находящейся под оккупацией, а не официальной частью Израиля, коммерческая добыча и экспорт этих огромных запасов нефти нереалистичны- пока этот статус не будет изменен.

В итоге, были пробурены только поисково-разведочные скважины, главным образом, подразделением Genie Energy — американской нефтяной компании, связанной с Рупертом Мёрдоком, Джекобом Ротшильдом, Диком Чейни и бывшим директором ЦРУ Джеймсом Вулси, а также другими влиятельными лицами из США и Британии. Участие таких влиятельных фигур в будущих проектах по добыче нефти на Голанских высотах — будущее которых зависит от того, получит ли Израиль суверенитет над этой территорией — объясняет, почему США и Британия с такой страстью содействовали развязыванию и расширению сирийского конфликта.

Геополитика прежде всего: ближневосточная ось «Америка-Израиль»

И хотя заявления Нетаньяху демонстрируют, что Голанские высоты являются ключевым движущим мотивом того, что Израиль не позволяет свернуть сирийский конфликт, важно отметить, что Израиль и его зарубежные партнеры заинтересованы в расчленении Сирии, чтобы страна оставалась слабой и в обозримом будущем ее раздирали внутренние конфликты. Призыв к расчленению и других стран региона — таких, как Ирак — содержится в «Плане Йинона», который был разработан в 1982 году. Его цель — расчленение и ослабление других региональных государств путем инспирирования в них религиозной вражды с тем, чтобы дать возможность Израилю возвыситься в качестве единственной региональной сверхдержавы.

Стоит также отметить, что, поскольку Израиль недавно предпринял усилия по взятию под контроль вывод (или невывод) вооруженных сил США из Сирии, госдепартамент также приступил к продвижению плана, который имеет целью расчленение Сирии с отрывом от страны северо-востока — той части национальной территории, откуда войска США должны удалиться.

Таким образом, заявление о том, что «вывод» войск теперь будет координироваться с Израилем и что новый политический подход США к северо-востоку Сирии будет включать расчленение страны, показывает, как политика Трампа «Америка прежде всего» быстро преобразовалась в план «Израиль прежде всего».

Автор: Уитни Уэбб — Whitney Webb — журналистка независимого агентства MintPress News. Публикуется в независимых изданиях Truth in Media, Global Research, the Ron Paul Institute, 21st Century Wire, а также в RT и Sputnik. В настоящее время проживает с семьей на юге Чили.

Публикуется с разрешения издателя.

Перевод Сергея Духанова.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.