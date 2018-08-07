Америка требует от России публичного самоунижения и покорности • 230 • Аналитика







«В английском языке есть слово «engagement». Это слово упоминают, когда мы хотим сказать об установлении более тесных отношений. Мы хотим установить в том числе парламентские отношения потому, что у нас общие проблемы», — приводит слова Пола Рэнда ТАСС.





Он также обозначил и примерный круг вопросов, волнующих Вашингтон и могущих стать приоритетной темой для обсуждений. Это Сирия, и «другие горячие точки», под которыми надо понимать Украину, и, возможно, Афганистан.



На первый взгляд, звучит очень хорошо и обнадеживающе. В самом деле, не пора ли перейти от бессмысленной конфронтации и к диалогу и начать договариваться?



Однако всего за несколько дней до выступления Пола Рэнда другие американские сенаторы анонсировали новый санкционный пакет против России, поскольку, по их мнению, действующий ныне санкционный режим не сможет удержать нашу страну от вмешательства в грядущие американские выборы 2018 года, а также от других «агрессивных действий» против Америки и ее союзников.



Представленный законопроект предусматривает введение новых ограничительных мер против граждан России, причастных к «противоправной и коррумпированной деятельности» (с точки зрения Вашингтона).



Кроме этого, планируется наложение запрета на транкзации, связанные с суверенным долгом РФ, введение санкций на все энергетические проекты России или с ее участием, а также запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. При этом санкции могут вводиться против любого жителя России.







Под проектом подписались сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.



Примечательно, что сенаторы предложили рассмотреть возможность присвоения России статуса «страны — спонсора терроризма», наказать российское правительство «за производство и использование химического оружия» (как известно, Россия уничтожила весь свой химический потенциал в соответствии с взятыми обязательствами). А также создать специальный фонд противодействия России.



Можно, конечно, предположить, что данная инициатива – творчество обезумевших от иррациональной ненависти русофобов. Но проблема в том, что именно они и определяют политическую повестку США. И, по мнению экспертов, предложенный проект, скорее всего, будет принят. Максимум, на что можно рассчитывать, это только на смягчение его некоторых пунктов.



Кроме того, как мы видим, Государственный департамент США работает в том же самом направлении, продолжая выдвигать против России все новые, еще более вздорные обвинения. Напомним, что 5 августа официальный представитель ведомства Хизер Науэрт сообщила, что временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов вызван в Госдепартамент помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл из-за якобы «агрессивной» политики Москвы в отношении Вашингтона.



Науэрт уточнила, что от Жирнова ждут комментария «на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США», добавив, что Соединенные Штаты «не потерпят этого агрессивного вмешательства».



На фоне этих событий благодушные заявления Пола Рэнда наводят на мысль о политической шизофрении или, вернее о диссоциативном расстройстве идентичности американского истеблишмента, когда одна рука не знает, что делает другая.



Ряд наблюдателей объясняет этот феномен тем, что американская политическая элита глубоко расколота и напоминает персонажей из известной басни Крылова про лебедя, рака и щуку. Шум-гора: замок Мстислава или могила Рюрика?



Возможно, эта аналогия и уместна в отношении некоторых аспектов американской политики, но в отношении России она выступает вполне слаженно. Поскольку цели относительно нашей страны для большинства политической элиты Америки одинаковы, разночтения могут иметь место только в вопросе методов и подборе инструментов.



В свою очередь, наши люди испытывают некоторое изумление относительно американских политических телодвижений, главным образом, в силу непонимания политического «новояза», употребляемого в США.



Так, например, «сотрудничество», к которому призвал Госдуму Пол Рэнд, в нашей стране воспринимают как взаимовыгодные совместные действия на основе паритетных договоренностей. Однако достаточно обратиться к истории США, чтобы понять, что они способны только жестоко эксплуатировать другие страны, ни о каком взаимовыгодном взаимодействии речь просто не может идти, как и об исполнении Вашингтоном взятых на себя обязательствах, если это ему невыгодно.







Это противно самому «духу Америки», согласно которому всё, что на благо США, – на благо всему человечеству. И чем лучше американцы заботятся о себе, тем лучше всем окружающим.



В свете этого предлагаемое сотрудничество с США — это самозабвенный, упорный и бескорыстный труд на благо США с полным отказом от собственных национальных интересов. Как во времена Горбачева, Ельцина и «раннего Путина», когда Москва пожертвовала рядом своих интересов в Центральной Азии ради американской «борьбы с терроризмом».



Американцы не могут дружить и сотрудничать – они могут только повелевать, командовать, принуждать и наказывать.



И в контексте этого пожелание установления более тесных контактов с депутатами Госдумы следует понимать как установление полного контроля над работой российского парламента. Турция должна сделать выбор: НАТО или БРИКС



И это пожелание для американцев не выглядит странным, особенно после того, как 5 июля ради людей, принимающих санкции против России, депутаты Госдумы прервали заседание и стоя аплодировали посетившим зал заседаний американским сенаторам и конгрессменам.



Напомним, что делегация из США прибыла, чтобы встретиться с главами Госдумы, Совета Федерации и МИД РФ. При посещении ими нижней палаты Федерального собрания председатель Госдумы Иван Мельников, увидев иностранных коллег, прервал выступление аудитора Счетной палаты и попросил депутатов встать, чтобы поприветствовать гостей.







Чтобы окончательно избавиться от любых иллюзий относительно «граней сотрудничества», обратим внимание на требования Вашингтона к Москве отказаться от «спонсорства терроризма», «производства и применения химического оружия» и от «разжигания национальной и религиозной вражды в американских соцсетях». Дело тут не только в том, что американцы проецируют на нас свои собственные грехи, но и в том, что они требуют от нас признания и покаяния в тех «грехах», которых мы не совершали (и это прекрасно известно самим американцам).







Таким образом, от нас добиваются акта публичного самоунижения и абсолютной покорности перед Вашингтоном. Что будет расценено как проявление готовности к «сотрудничеству». 6 августа сенатор США Пол Рэнд встретился с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым и в ходе беседы заявил, что США очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией, особенно с законодательными органами, с которыми хотят установить более тесные отношения.«В английском языке есть слово «engagement». Это слово упоминают, когда мы хотим сказать об установлении более тесных отношений. Мы хотим установить в том числе парламентские отношения потому, что у нас общие проблемы», — приводит слова Пола Рэнда ТАСС.Он также обозначил и примерный круг вопросов, волнующих Вашингтон и могущих стать приоритетной темой для обсуждений. Это Сирия, и «другие горячие точки», под которыми надо понимать Украину, и, возможно, Афганистан.На первый взгляд, звучит очень хорошо и обнадеживающе. В самом деле, не пора ли перейти от бессмысленной конфронтации и к диалогу и начать договариваться?Однако всего за несколько дней до выступления Пола Рэнда другие американские сенаторы анонсировали новый санкционный пакет против России, поскольку, по их мнению, действующий ныне санкционный режим не сможет удержать нашу страну от вмешательства в грядущие американские выборы 2018 года, а также от других «агрессивных действий» против Америки и ее союзников.Представленный законопроект предусматривает введение новых ограничительных мер против граждан России, причастных к «противоправной и коррумпированной деятельности» (с точки зрения Вашингтона).Кроме этого, планируется наложение запрета на транкзации, связанные с суверенным долгом РФ, введение санкций на все энергетические проекты России или с ее участием, а также запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. При этом санкции могут вводиться против любого жителя России.Под проектом подписались сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.Примечательно, что сенаторы предложили рассмотреть возможность присвоения России статуса «страны — спонсора терроризма», наказать российское правительство «за производство и использование химического оружия» (как известно, Россия уничтожила весь свой химический потенциал в соответствии с взятыми обязательствами). А также создать специальный фонд противодействия России.Можно, конечно, предположить, что данная инициатива – творчество обезумевших от иррациональной ненависти русофобов. Но проблема в том, что именно они и определяют политическую повестку США. И, по мнению экспертов, предложенный проект, скорее всего, будет принят. Максимум, на что можно рассчитывать, это только на смягчение его некоторых пунктов.Кроме того, как мы видим, Государственный департамент США работает в том же самом направлении, продолжая выдвигать против России все новые, еще более вздорные обвинения. Напомним, что 5 августа официальный представитель ведомства Хизер Науэрт сообщила, что временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов вызван в Госдепартамент помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл из-за якобы «агрессивной» политики Москвы в отношении Вашингтона.Науэрт уточнила, что от Жирнова ждут комментария «на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США», добавив, что Соединенные Штаты «не потерпят этого агрессивного вмешательства».На фоне этих событий благодушные заявления Пола Рэнда наводят на мысль о политической шизофрении или, вернее о диссоциативном расстройстве идентичности американского истеблишмента, когда одна рука не знает, что делает другая.Ряд наблюдателей объясняет этот феномен тем, что американская политическая элита глубоко расколота и напоминает персонажей из известной басни Крылова про лебедя, рака и щуку.Возможно, эта аналогия и уместна в отношении некоторых аспектов американской политики, но в отношении России она выступает вполне слаженно. Поскольку цели относительно нашей страны для большинства политической элиты Америки одинаковы, разночтения могут иметь место только в вопросе методов и подборе инструментов.В свою очередь, наши люди испытывают некоторое изумление относительно американских политических телодвижений, главным образом, в силу непонимания политического «новояза», употребляемого в США.Так, например, «сотрудничество», к которому призвал Госдуму Пол Рэнд, в нашей стране воспринимают как взаимовыгодные совместные действия на основе паритетных договоренностей. Однако достаточно обратиться к истории США, чтобы понять, что они способны только жестоко эксплуатировать другие страны, ни о каком взаимовыгодном взаимодействии речь просто не может идти, как и об исполнении Вашингтоном взятых на себя обязательствах, если это ему невыгодно.Это противно самому «духу Америки», согласно которому всё, что на благо США, – на благо всему человечеству. И чем лучше американцы заботятся о себе, тем лучше всем окружающим.В свете этого предлагаемое сотрудничество с США — это самозабвенный, упорный и бескорыстный труд на благо США с полным отказом от собственных национальных интересов. Как во времена Горбачева, Ельцина и «раннего Путина», когда Москва пожертвовала рядом своих интересов в Центральной Азии ради американской «борьбы с терроризмом».Американцы не могут дружить и сотрудничать – они могут только повелевать, командовать, принуждать и наказывать.И в контексте этого пожелание установления более тесных контактов с депутатами Госдумы следует понимать как установление полного контроля над работой российского парламента.И это пожелание для американцев не выглядит странным, особенно после того, как 5 июля ради людей, принимающих санкции против России, депутаты Госдумы прервали заседание и стоя аплодировали посетившим зал заседаний американским сенаторам и конгрессменам.Напомним, что делегация из США прибыла, чтобы встретиться с главами Госдумы, Совета Федерации и МИД РФ. При посещении ими нижней палаты Федерального собрания председатель Госдумы Иван Мельников, увидев иностранных коллег, прервал выступление аудитора Счетной палаты и попросил депутатов встать, чтобы поприветствовать гостей.Чтобы окончательно избавиться от любых иллюзий относительно «граней сотрудничества», обратим внимание на требования Вашингтона к Москве отказаться от «спонсорства терроризма», «производства и применения химического оружия» и от «разжигания национальной и религиозной вражды в американских соцсетях». Дело тут не только в том, что американцы проецируют на нас свои собственные грехи, но и в том, что они требуют от нас признания и покаяния в тех «грехах», которых мы не совершали (и это прекрасно известно самим американцам).Таким образом, от нас добиваются акта публичного самоунижения и абсолютной покорности перед Вашингтоном. Что будет расценено как проявление готовности к «сотрудничеству». Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 230 Источник Похожие новости Все люди братья. Выгодная сказка сегодняшнего дня Записки Колорадского Таракана. Не слишком долгое и не прощай Живописец Трамп и обнажённый Китай

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