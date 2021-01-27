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Америка собралась противостоять "агрессии" России в ООН
27 января 2021, 21:25 • 104 • Политика
С другой стороны, Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой по некоторым вопросам
Вашингтону нужно "найти способ работать" с Москвой в Совбезе ООН, одновременно отвечать "агрессивно" на такие же действия РФ. Об этом заявила кандидат на место постпреда США в организации Линда Томас-Гринфилд во время сегодняшних слушаний в комитете сената по международным вопросам.
Она считает, что действия России в отношении Штатов были "агрессивными и враждебными", поэтому Америка обязана "отвечать агрессивно".
"В то же время мы должны найти способ работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общие интересы. Я буду ждать работы с ними по вопросам, таким как, например, ситуация с Ираном", – цитирует RT Томас-Гринфилд.
Отметим, накануне президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден впервые со дня вступления американца в должность провели разговор по телефону. В частности, они затронули тему продления договора СНВ-3. Обе стороны согласились пролонгировать еще на пять лет единственное между США и РФ соглашение об ограничении вооружений. Причем без всяких предварительных условий, на чем настаивала Москва.
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