Американский журналист Макконнелл опубликовал сенсационную статью, в которой предсказал ближайшее будущее США. По его словам, "безумие", которое Штаты сеют по всему миру, будет длиться ещё максимум два года, после чего произойдёт крах.

На страницах издания The American Conservative журналист Скотт Макконнелл высказал мнение, что бездумному разрушению общества, чем занимаются Соединённые Штаты, скоро придёт конец. Он пишет, что это "безобразие" завершится через два года.

Макконнелл напомнил, что ни один режим репрессий и радикальных настроений не длился долго - так, период якобинского террора во Франции занял пять лет.

Одним из доказательств, что сознание простых американцев начинает меняться, журналист считает прошедшие недавно в стране местные выборы. Макконнелл уверен, что людям уже неинтересны радикальные идеи, которые им навязывают сверху. По мнению автора, под видом демократического общества Белый дом распространяет безумие.

Ранее русский эксперт рассказал, что экономика США в любой момент может потерпеть эпический крах, поскольку страна закредитована под завязку. Общая сумма долгов правительства Соединённых Штатов составляет космическую сумму - 28 трлн долларов.