Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хо...
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с ...
Главная / Аналитика

Америка: "Россия не в упадке, все гораздо хуже"

26 октября 2021, 11:10  •  231 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Майшев
Забудьте о том, что в России (и у России) все плохо. Ее недооценивали, и при любом президенте (нынешнем и будущих) она останется очень серьезным и сильным противником США. Такова главная мысль публикации в американском журнале Foreign Affairs. Том самом, который (вместе с другими изданиями) не так давно объяснял нам, что все плохо у Китая.
Эти две темы связаны. Похоже, в экспертных кругах Америки спорят несколько фракций. Одна видит упадок выбранных страной противников, другая кричит: не верьте. Одна фракция говорит, что главная угроза для Штатов — Китай, другая — что все-таки Россия. И не прослеживаются люди, которые заявляли бы, что ни Москве, ни Пекину вообще не надо угрожать США и подрывать американское могущество: нам не надо, чтобы эта страна обрушилась. Нам надо, чтобы она вела себя прилично на международной арене, не устраивала войны, не разлагала другие общества изнутри и не врала — не выдумывала все новые невероятно лживые кампании против обоих наших государств.
Авторов статьи о том, что Россия в порядке, двое — Майкл Кофман и Андреа Кендалл-Тейлор из Центра новой американской безопасности. Давайте для начала доставим себе удовольствие и посмотрим, как они нас записали из слабых и больных в здоровые и сильные. Авторы нападают и на Барака Обаму, который нашу экономику "порвал в клочья", и на Джозефа Байдена, который уже сегодня, в июле, говорил, что у российской экономики есть только ядерное оружие и нефтяные скважины — "и больше ничего". Кстати, у нас это его высказывание даже не заметили — перестали обижаться.
А далее два автора предпринимают очень изящный маневр. Говорят: да, все, что было ранее сказано о российском развале, упадке и деградации, — это правда. Однако… и тут начинается перечисление всего того, что у нас хорошо.
Первое: есть, как известно, две системы оценки объема экономики. По одной системе Россия производит меньше, чем штат Техас. Но по другой — и куда более реалистичной, отмечают авторы, — наша страна — вторая экономика в Европе и шестая в мире. Тут надо добавить: и это мы еще посмотрим, что будет по итогам того сложного кризиса, если не погрома, который Европа и США сами на себя навлекли с помощью целого комплекта глупостей и дикостей, — кто тогда окажется на каком месте.
Второе: Россия находится в первой десятке стран мира по затратам на технические инновации. И хотя она отстает по этой части от Штатов и Китая, но все же обзавелась своими аналогами Google или Facebook.
Третье: хватит рассуждать о предстоящей демографической катастрофе России. Перед нами страна, которая все равно остается самой населенной в Европе, и население это, по всем мировым рейтингам, показывает, после катастрофы 90-х, увеличившиеся продолжительность жизни, рождаемость и производительность труда.
Четвертое: Запад проспал перевооружение России начиная с 2008 года, и сейчас эта страна — главный в мире конкурент США по военной части.
Пятое, и главное: не надо надеяться на смену режима в Москве. "Несущие колонны российской внешней политики" пользуются громадной популярностью внутри страны, так что Америке нужно привыкнуть к мысли насчет того, что политика эта и дальше окажется прежней, то есть "несовместимой с ценностями США и союзников".
Дальше вывод — Россия не слабеющая, а "настойчивая" держава, которая в обозримом будущем сохранит способность влиять на международные дела и подрывать позиции Соединенных Штатов. Вывод из вывода — что Америке надо готовиться противостоять двум крупным державам и что Россия из них двоих более опасна. Что требует редактирования документов о национальной безопасности и укрепления НАТО, а также многого другого.
Как относиться к этому оживившемуся спору американских экспертов? Конечно, элемент шизофрении здесь очевиден. Когда одна и та же зарубежная держава для одних выглядит как развалина, для других наоборот — это выглядит дико. Причем дикость эта налицо при обоих подходах. То Россия или Китай всемогущи, вмешиваются во внутреннюю политику стран Запада и всего мира. То они опасны потому, что слабеют с каждым днем. То они вообще не опасны, потому что у них уже наступила последняя стадия развала. Вы все-таки определитесь там, какие же мы на самом деле.
Но нет такой глупости (своей и чужой), из которой нельзя извлечь пользу. И вот вопрос: а США и Европа слабеют или остаются "настойчивыми" державами?
Надо признаться честно, что наблюдать за саморазрушением американского общества и похожими процессами у их союзников просто жутко. Еще лет десять назад трудно было представить, что общества эти займутся таким самопоеданием, как сейчас. Террор борцов с расизмом, мужским шовинизмом, переменами климата и всем прочим, массовое запугивание несогласных, цензура. Ненависть к собственной истории и культуре. Почти на полном серьезе предпринимаемые попытки разгромить экономику и отбросить жизнь на десятилетия назад ("зеленая революция"). Не забудем "ковидную перезагрузку", которая в целом о том же. И развал образования с деградацией образованного класса. Тут, впрочем, можно продолжать бесконечно.
Вроде бы остается одно — не дать этой заразе захлестнуть еще и наше общество и отдыхать, наблюдая, как весь Запад сначала погружается в руины, потом пытается восстать из таковых и возродить нормальную жизнь. И еще когда это возрождение будет? Вот приблизительно так мыслят наши эксперты, увлекшиеся идеей "Запада, порванного в клочья".
Но не разумнее ли было бы последовать примеру Кофмана и Кендалл-Тейлор и, пусть исключительно из духа противоречия, посмотреть: а в чем этот страдающий судорогами Запад силен и сегодня? Что поможет ему преодолеть нынешнюю заразу, выжить и стать еще сильнее? Такие случаи в мировой истории бывали, и не раз. Кто, например, представил бы себе в начале XV века в залитой кровью и пострадавшей от чумы Европе, что уже лет через 100-150 там наступит высокое Возрождение и Просвещение? А ведь так было.
Хотя зачем закапываться так далеко в историю, ведь мало кто в 1990-е годы мог поверить, что Россия преодолеет свой кризис, да еще так быстро. Увлеклись, наговорили и наделали нам гадостей — и долго не могли поверить, что наши клочья позади. Вот этих ошибок следовало бы избежать, им, нам и кому угодно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





231
Источник
Похожие новости
25 октября 2021, 17:05
Зачем Поклонскую отправили в африканскую ссылку
25 октября 2021, 12:25
Молдавия придумала, как не платить России за газ
25 октября 2021, 10:05
Каминг-аут в "Современнике": русских заставили молчать
25 октября 2021, 09:30
Новый состав Госдумы пополнился олигархами и чиновниками
25 октября 2021, 11:15
Что мешает покончить с рынком суррогатного спиртного
25 октября 2021, 10:05
Девичник в Вегасе: Трусова победила на этапе Гран-при Skate America
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русских воинов
23 октября 2021, 13:10
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому рояль"
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
20 октября 2021, 11:05
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.