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Америка России подарила пароход», а Британия Украине продала ледокол – но зачем?!
02 ноября 2021, 18:45 • 217 • Украина
Сталин, неоднократно пересматривавший комедию «Волга-Волга» в компании президента США Рузвельта, всякий раз подтрунивал над своим компаньоном, когда начинала звучать песня «Америка России подарила пароход» с «колёсами сзади» (тонкий намёк на доисторическое происхождение подарка), у которого оказался «ужасно тихий ход». Но если американцы свой утиль России хотя бы подарили, то в Британии рассудили, что дарить старьё – контрпродуктивно, выгоднее продавать. Например, украинским партнёрам.
Сюжет: Украинский кризис
Владимир Зеленский в ходе одесской поездки почтил личным вниманием списанный англичанами ледокол, проданный ими украинскому правительству за 5 миллионов долларов. Интрига тут даже не столько в том, что Украина – отнюдь не антарктическая держава, а Чёрное море возле Одессы никогда не замерзает до такой стадии, когда требуется колоть льды посредством специализированного плавсредства. Казалось бы, ну зачем Зеленскому списанный в утиль британцами ледокол, если вокруг нет торосов и айсбергов? Да, так вот главная интрига – то, что на содержание удачной покупки казне придётся раскошелиться на 7 миллионов долларов ежегодно. Не торопитесь, однако, крутить пальцем у виска и насмехаться над комиком, тут не до смеха.
История эта берёт начало в девяностых, когда президент Украины Леонид Кучма, ради установления доверительных отношений с Британией, выкупил у неё отработавшую срок антарктическую станцию (сколько при этом было уплачено из бюджета, история умалчивает, – даже сам Кучма трижды называл разные суммы). Где Украина и где Антарктика?! Но Кучма счёл подобные рассуждения неуместными, когда на кону – дружба с Лондоном. Но вот беда-печаль – до купленной станции украинским полярникам не на чем было добираться! Какое-то время удавалось пользоваться расположением россиян, практически бесплатно пользуясь российскими ледоколами. Но в 2014-м вольница прекратилась. Между тем, бюджетное финансирование полярной станции не прекращалось (интересно, где деньги, кто их украл?) Но отсутствие коммуникации между станцией и полярниками следовало как-то налаживать. Ничего лучшего, видимо, не придумалось, кроме покупки собственного ледокола. Который едва ли дойдёт из Одессы до Антарктики без капитального ремонта (на который пока нет денег).
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