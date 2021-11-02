Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "ед...
Главная / Украина

Америка России подарила пароход», а Британия Украине продала ледокол – но зачем?!

02 ноября 2021, 18:45  •  217 • Украина
Сталин, неоднократно пересматривавший комедию «Волга-Волга» в компании президента США Рузвельта, всякий раз подтрунивал над своим компаньоном, когда начинала звучать песня «Америка России подарила пароход» с «колёсами сзади» (тонкий намёк на доисторическое происхождение подарка), у которого оказался «ужасно тихий ход». Но если американцы свой утиль России хотя бы подарили, то в Британии рассудили, что дарить старьё – контрпродуктивно, выгоднее продавать. Например, украинским партнёрам.
Сюжет: Украинский кризис
Владимир Зеленский в ходе одесской поездки почтил личным вниманием списанный англичанами ледокол, проданный ими украинскому правительству за 5 миллионов долларов. Интрига тут даже не столько в том, что Украина – отнюдь не антарктическая держава, а Чёрное море возле Одессы никогда не замерзает до такой стадии, когда требуется колоть льды посредством специализированного плавсредства. Казалось бы, ну зачем Зеленскому списанный в утиль британцами ледокол, если вокруг нет торосов и айсбергов? Да, так вот главная интрига – то, что на содержание удачной покупки казне придётся раскошелиться на 7 миллионов долларов ежегодно. Не торопитесь, однако, крутить пальцем у виска и насмехаться над комиком, тут не до смеха.
История эта берёт начало в девяностых, когда президент Украины Леонид Кучма, ради установления доверительных отношений с Британией, выкупил у неё отработавшую срок антарктическую станцию (сколько при этом было уплачено из бюджета, история умалчивает, – даже сам Кучма трижды называл разные суммы). Где Украина и где Антарктика?! Но Кучма счёл подобные рассуждения неуместными, когда на кону – дружба с Лондоном. Но вот беда-печаль – до купленной станции украинским полярникам не на чем было добираться! Какое-то время удавалось пользоваться расположением россиян, практически бесплатно пользуясь российскими ледоколами. Но в 2014-м вольница прекратилась. Между тем, бюджетное финансирование полярной станции не прекращалось (интересно, где деньги, кто их украл?) Но отсутствие коммуникации между станцией и полярниками следовало как-то налаживать. Ничего лучшего, видимо, не придумалось, кроме покупки собственного ледокола. Который едва ли дойдёт из Одессы до Антарктики без капитального ремонта (на который пока нет денег).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





217
Источник
Похожие новости
31 октября 2021, 23:00
Под Зеленским подгорает президентское кресло после обвала рейтинга
01 ноября 2021, 15:55
Почему проигрыш Добкина – пиррова победа Терехова?
01 ноября 2021, 14:10
С какой целью в Киеве оформляется тройственный союз экс-спикера Разумкова, доктора Комаровского и пропагандиста Гордона?
30 октября 2021, 20:45
Гоголь сошел с ума и умер из-за русского языка - языкобесие на Украине не утихает
31 октября 2021, 04:20
Пентагон хочет заполнить Украину оружием
01 ноября 2021, 19:25
Как жилось белорусским крестьянам в крепостной зависимости от польских панов
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица&quo...
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал ро...
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО ...
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – ч...
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
27 октября 2021, 21:35
Путин велел "Газпрому" увеличить поставки газа в Европу, но с одним условием
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 10:30
Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.