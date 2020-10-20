Америка решила поменяться местами с Сомали

Дональд Трамп нашел еще одну страну, откуда можно вывести американских военных — и заодно угодить Владимиру Путину.

И хотя сам американский президент об этом еще не объявлял, на днях источники агентства Bloomberg сообщили, что "президент хочет видеть планы вывода всех войск из этой страны", а недавно Белый дом созвал на эту тему большое межведомственное совещание с участием министра обороны и председателя объединенного кабинета начальников штабов. И хотя никаких решений пока принято не было, The New York Times уже бьет тревогу: ведь специалисты предупреждают, что после вывода войск США уступят стратегические позиции в этом регионе Китаю и России.

Вывод об очередной измене Трампа еще не прозвучал, но все честные американцы уже должны были понять, что президент опять действует по указке из Кремля. Наверняка это Путин потребовал от Трампа вывести войска — и тот готов подчиниться! Ведь до этого он уже сократил контингент в Германии, сейчас обещает до конца года вывести всех американцев из Афганистана. Но что же это за страна, которую Трамп решил оставить без бравых американских солдат? Никогда не угадаете: это Сомали.

Да, то самое Сомали, о котором потребители глобальных медиа знают только то, что государство там распалось и теперь у его берегов хозяйничают пираты. В крайнем случае могут вспомнить голливудский блокбастер "Падение "Черного ястреба", в котором дикие туземцы мешают американским спецназовцам спасать их страну, безжалостно сбивая военные вертолеты.

В самих Штатах в последние годы взошла, правда, политическая звезда сомалийского происхождения — молодая конгрессменша Ильхан Абдуллахи Омар, первая мусульманка в палате представителей. Омар, конечно, небезразлична Трампу — будучи одним из членов "банды четырех", то есть группы молодых левых конгрессменш-демократок, она постоянно атакует президента. В ответ Трамп еще прошлым летом предложил ей вернуться в Сомали:

© AFP 2020 / Getty Images / Stephen Maturen Член палаты представителей штата Миннесота Ильхан Омар беседует со СМИ в Миннеаполисе

"Интересно наблюдать, как "прогрессивные" демократки из конгресса, корни которых из стран, где правят катастрофические и самые коррумпированные в мире правительства-изгои (если там вообще есть функционирующие органы власти), теперь громко и обличительно рассказывают народу Соединенных Штатов, величайшему и самому могущественному народу на земле, как должно работать наше правительство... Пусть уезжают обратно, наведут порядок в разрушенных и захваченных криминалом странах, откуда они приехали, а потом возвращаются и учат нас, как это делается. Там остро нуждаются в вашей помощи, поспешите с отъездом. Я уверен, Нэнси Пелоси с радостью позаботится о ваших бесплатных билетах".

Речь шла именно об Ильхан — потому что она единственная из "банды четырех", кто родился не в США (ее привезли в Америку в 12-летнем возрасте). В ответ Омар назвала Трампа фашистом — но когда на митингах сторонники Трампа стали скандировать "Отправь ее обратно", он заявил, что не согласен с этим слоганом.

Можно было бы предположить, что, не сумев вернуть Омар в Сомали, Трамп решил забрать оттуда американцев, — если бы он сам их туда и не отправил. Да, парадокс в том, что именно при нем Штаты нарастили свое присутствие в этой восточно-африканской стране: если к моменту прихода Трампа к власти там было около 50 человек, то сейчас уже более 700. Это спецподразделения вроде "морских котиков" и военные инструкторы, обучающие сомалийский спецназ. Вроде бы немного, но ведь американцы там — лишь часть оккупационного контингента.

Да, оккупационного, потому что если называть вещи своими именами, то Сомали — это оккупированная страна. Сам термин "сомализация" стал нарицательным — его употребляют постоянно и чаще всего неправильно и не к месту. Потому что имеется в виду распад государства на несколько частей, неспособность враждующих кланов и группировок договориться о примирении и восстановлении единой государственности. А надо говорить о развале государства и невозможности его восстановить из-за внешнего вмешательства.

Да, Сомали половину из своих 60 лет независимости живет в смуте и развале — но лишь часть вины в этом лежит на самих сомалийцах. Занимающей выгодное стратегическое положение и относящейся скорее к арабскому, чем к африканскому миру стране не повезло: ее народ (с общим языком, кровью и верой — что редкость для африканских государств) был в колониальные времена разделен между несколькими европейскими державами. И когда в 1960-м году появилось единое Сомали (собранное из итальянской и британской колоний), за его пределами остались сомалийцы во французской части и соседних Кении и Эфиопии. Попытка собрать всех сомалийцев в едином государстве — война с Эфиопией в 1977-78 годах — закончилась не только разрывом с СССР (а у наших стран были очень тесные отношения), но и крахом даже того государства, что было у сомалийцев. В 1991 году был свергнут президент Барре — и страна распалась на несколько кусков и погрузилась в хаос. А уже в 1992 году в Могадишо появились иностранные войска, в том числе и американские — под флагом ООН.

© AP Photo / John Moore Вывод американских войск из Сомали. 1994 год

Та миротворческая миссия закончилась крахом — причем гибель 18 американских морпехов и уничтожение нескольких вертолетов в Могадишо в ночь с 3 на 4 октября 1993 года (да, в те же самые часы, что в Москве лилась кровь в Останкино и у Белого дома) Билл Клинтон потом назовет самым тяжелым событием своего президентства. Американцы ушли из Сомали, но смута не закончилась. Никто из соседей не хотел восстановления единого государства, которое будет претендовать на их территории, — и они поддерживали разных полевых командиров и сепаратистские образования. Не стояли в стороне и западные спецслужбы — особенно после того, как в конце 90-х появились сообщения о пребывании в Сомали бен Ладена (маловероятно, но все же пара сомалийцев была среди тех, кто 11 сентября 2001 года захватил самолеты).

Радикализация сомалийцев была неудивительна: страна развалена, иностранцы мутят воду (в том числе и в буквальном смысле этого слова — чего только не захороняли в неохраняемых территориальных водах). Американская интервенция в Афганистан и Ирак добавила "любви" сомалийцев-суннитов к Америке — но возникшая в начале нулевых годов "Аш-Шабаб"*, конечно, не была никаким филиалом "Аль-Каиды"*. Группировка "исламских судей" объединяла местное духовенство и людей, уставших от смуты и бардака, — и за несколько лет им удалось навести порядок на большей части территории страны, прижав полевых командиров и региональных баронов. Но единое Сомали не было нужно никому, кроме сомалийцев, поэтому "Аш-Шабаб"* с их шариатом объявили террористами, угрозой миру во всем мире — и стали отстреливать. Но тогда, в середине нулевых годов, беспилотники еще не были столь вездесущими, и пришлось ввести иностранные войска. Сами американцы уже не полезли — появилась АМИСОМ, миротворческая миссия Африканского союза.

Контингент из 20 тысяч человек из пяти африканских стран, включая прямо заинтересованных Эфиопию и Кению. "Аш-Шабаб"* (как и Талибан в Афганистане) предпочла оставить города без особых боев, уйдя в глушь. Прошло уже 14 лет с начала оккупации — но миротворцы никуда не уходят. Более того, к ним добавились американцы — которые теперь не только с помощью беспилотников охотятся за отрядами "Аш-Шабаб"* (счет идет на сотни убитых каждый год), но и обучают сомалийский спецназ. И вот их-то Трамп и решил вывести домой — тем более что все равно никакого перелома в ситуации не произошло и не произойдет.

Ситуация в Сомали в чем-то схожа с афганской: местное население, поддерживающее альтернативную власть, не имеет средств (то есть современного оружия) бороться с коллаборационистскими властями и оккупационными войсками и просто ждет, пока последние уйдут, после чего разберется с первыми. И начнет мстить соседям — а боевые качества сомалийцев признавал даже Николай Гумилев.

Поэтому желание Трампа вывести войска разумно — научить местных воевать против собственных соплеменников невозможно ни в Ираке, ни в Афганистане, ни в Сомали. Можно потратить еще сотни миллионов долларов (в Сомали, в отличие от Афганистана и Ирака, речь не идет о сотнях миллиардов), убить сотни "террористов" — но рано или поздно придется или уходить, или бежать. Лучше уйти сейчас.

И тогда придут русские? Нет (хотя нас там помнят и ждут), тогда в Могадишо приедет Ильхан Омар. Даже не для того, чтобы по совету Трампа "навести порядок в разрушенной стране", в которой нет "функционирующих органов власти", — а потому, что ей станет небезопасно в выбравших путь "сомализации" США.