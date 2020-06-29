«Америка расколота»: усилит ли указ об охране памятников в США шансы Трампа на переизбрание

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране прекратился вандализм по отношению к памятникам, после того как он подписал указ о длительных тюремных сроках за такие преступления. Эксперты называют такой шаг разумным. Добавит ли это электоральных симпатий действующему главе государства — в материале RT.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране прекратился вандализм в отношении памятников, после того как он подписал указ, предполагающий значительные тюремные сроки за подобные преступления.

«После введения жёсткого десятилетнего тюремного заключения для тех, кто оскверняет памятники, статуи и так далее, и после того, как многих начали арестовывать по всей стране, акты вандализма полностью прекратились», — написал Трамп в Twitter.

Since imposing a very powerful 10 year prison sentence on those that Vandalize Monuments, Statues etc., with many people being arrested all over our Country, the Vandalism has completely stopped. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Напомним, указ, который устанавливает наказание в виде тюремного заключения на длительный срок для вандалов, участвующих в сносе или повреждении исторических памятников, Дональд Трамп подписал 27 июня.

Пойти на жёсткие меры американскому президенту пришлось после того, как участники продолжающихся в США протестных акций снесли или повредили целый ряд исторических монументов во многих городах страны.

Ранее, 23 июня, после неудачной попытки вандалов повалить статую 7-го президента США и одного из основателей Демократической партии Эндрю Джексона Трамп дал разрешение федеральным властям арестовывать вандалов. Тогда погромщики собрались в парке Лафайет в Вашингтоне, неподалёку от Белого дома, и после безуспешных попыток свалить статую с постамента вступили в столкновение с полицией.

В тексте указа, который был опубликован на сайте Белого дома, в качестве зачинщиков беспорядков указываются «анархисты и левые экстремисты», целью которых является продвижение маргинальной идеологии о США как несправедливом государстве. Эту идеологию они стремятся навязать американцам через насилие и запугивание, говорится в тексте указа.

«Ключевые цели кампании воинственных экстремистов против нашей страны — это государственные памятники, мемориальные комплексы и статуи. Выбор этих целей демонстрирует их невежество в знании нашей истории и указывает на желание без разбора уничтожить всё, что прославляет наше прошлое, и стереть из общественной памяти любые намёки на то, что наше прошлое стоит того, чтобы его чтить, ценить, помнить или понимать», — отмечается в документе.

После подписания указа Дональд Трамп разместил в своём Twitter бюллетень о розыске подозреваемых в попытке повредить статую Джексона.

MANY people in custody, with many others being sought for Vandalization of Federal Property in Lafayette Park. 10 year prison sentences! @FBIWFOpic.twitter.com/mrLyxbWNvq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

«Многие под арестом, многие другие разыскиваются за вандализм в отношении государственной собственности в парке Лафайет. По 10 лет тюремного заключения!» — написал Трамп.

27 июня американский Минюст сообщил, что четверым подозреваемым предъявлены обвинения.

Погромы против «расизма»

В США с конца мая в разных городах страны проходят акции протеста и массовые беспорядки, причиной которых стала гибель 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Вскоре после начала протестных мероприятий их участники взялись демонтировать исторические памятники, которые, по их мнению, поддерживают «системный расизм» и культуру «превосходства белой расы».

Так, 31 мая погромщики повалили статую Чарльза Линна — основателя города Бирмингем в штате Алабама. На следующий день в городе Монтгомери была свалена статуя генерала Роберта Ли.

Обезглавленная статуя Христофора Колумба в Бостоне

Reuters

© Brian Snyder

Акции протеста, в ходе которых участники сносили статуи солдат, полководцев и лидеров рабовладельческой конфедерации длились весь июнь. Были повалены монументы единственному президенту независимого Юга Джефферсону Дэвису, генералам Роберту Ли, Картеру Уикхэму, а также памятник безымянным солдатам конфедерации.

После этого ряд городских властей в южных штатах США, которые во время Гражданской войны входили в рабовладельческую конфедерацию, распорядились убрать монументы, увековечивающие солдат или лидеров Юга.

В то же время участники беспорядков в других городах США начали валить статуи мореплавателя Христофора Колумба. Его протестующие обвиняют в «колонизаторстве» и геноциде коренных народов Карибского бассейна и Америки. Статуи Колумба были повреждены в городах Ричмонд, Сент-Пол и Бостон, после чего муниципальные власти других городов, где есть памятники мореплавателю, распорядились их демонтировать.

За «колонизаторство» были снесены и несколько памятников миссионеру Хуниперо Серре, распространявшему христианство среди коренных народов юго-запада США.

Однако вскоре погромщики начали атаковать все монументы без разбора. 18 июня в Портленде с постамента была сорвана статуя основателя и первого президента США Джорджа Вашингтона. В Сан-Франциско участниками беспорядков были повалены статуи автора американского гимна Фрэнсиса Скотта Ки, а также генерала Улисса Гранта, разгромившего конфедерацию и первый ку-клукс-клан. Вандалы осквернили и памятник испанскому писателю, автору «Дон Кихота» Мигелю де Сервантесу.

Война с памятниками

19 июня протестующие в Вашингтоне повалили статую Альберта Пайка — философа и литератора, который во время Гражданской войны в чине генерала командовал соединениями воевавших на стороне конфедерации индейских племён. После этого Дональд Трамп в своём Twitter обвинил столичную полицию, которая не предотвратила происходящее, в бездействии.

Сначала у вандалов был большой фронт «работы», но после того, как памятники лидерам конфедерации стали заканчиваться, они принялись сносить всё, что попадалось под руку, отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Постамент статуи генерала Альберта Пайка в Вашингтоне

AFP

© Alex Wroblewski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Те, кто сносят памятники, не избирательны и не вчитываются в американскую историю. Пока они всё не уничтожат, не успокоятся», — полагает эксперт.

Вместе с тем, по мнению Владимира Брутера, нынешнее распоряжение Трампа не сильно повлияет на действия погромщиков.

«У вандалов осталось не так много работы, половину памятников они уже снесли. Большая часть протестующих не читает указов Трампа, не имеет представления о том, что он написал, поэтому они и дальше будут продолжать сносить монументы и статуи, но медленнее», — считает эксперт.

Сам Дональд Трамп активно использовал тему разрушения исторических памятников во время своих недавних предвыборных мероприятий. Так, на встрече с избирателями в Аризоне он обвинил Демократическую партию США, которая поддерживает протестующих, в слабости.

«Сборище левых пытается разрушить наше историческое наследие, чтобы заменить его новым репрессивным режимом. Это поведение не мирного политического движения, это поведение тоталитаристов и тиранов», — заявил Трамп.

По мнению аналитиков, подписание Трампом указа о тюремных сроках для вандалов является разумным и ожидаемым шагом.

«То, что Трамп сейчас делает, является нормальным поведением президента в такой ситуации, он даёт чётко понять, что протестующие наносят ущерб государственному имуществу», — отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Однако насколько эта мера прибавит Трампу популярности среди избирателей, пока сказать сложно, считает директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«В нынешней ситуации, когда Америка расколота, Трамп в первую очередь обращается к своему электорату, ему важно его не потерять. Скорее всего, те, кто были за него, укрепятся в этом желании, а на мнение тех, кто негативно относится к Трампу, этот закон вряд ли повлияет, и они своего отношения к нему не изменят», — заключил политолог.