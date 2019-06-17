Америка пытается взломать российскую энергосистему. Трамп признал? Минэнерго хранит спокойствие

"Нью-Йорк Таймс написала, что Америка пытается взломать российскую энергосистему. То есть взять контроль над нашим электричеством. Трамп назвал их за это изменниками Родины", - так у себя в соцсети коротко напомнила суть разгорающегося в Соединённых Штатах скандала главред RT Маргарита Симоньян.

Исходя из реакции президента США на публикацию The New York Times, которая сообщила, что американские спецслужбы участили кибератаки на российскую энергосистему, журналистка не исключает, что это действительно может быть так.

"Иными словами, это правда?" - уточняет Симоньян.

"Фото: twitter/M_Simonyan

Трамп, напомним, не только обвинил издание в измене, но и даже назвал журналистов "врагами народа".

Тем временем представитель Минэнерго РФ хранит спокойствие. Комментируя для СМИ публикацию в NYT о попытке взлома российской энергосистемы, он отметил, что у наших электросетей высокий уровень защиты. Обеспечивают её безопасность "компетентные органы".

"Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.