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Америка пытается взломать российскую энергосистему. Трамп признал? Минэнерго хранит спокойствие

17 июня 2019, 14:54  •  77 • В мире
Ранее The New York Times сообщила, что американские спецслужбы участили кибератаки на российскую энергосистему. В Минэнерго РФ хранят спокойствие, поясняя, что у наших электросетей высокий уровень защиты. Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя реакцию президента США на публикацию, допустила, что Дональд Трамп признал факт попытки взлома.
"Нью-Йорк Таймс написала, что Америка пытается взломать российскую энергосистему. То есть взять контроль над нашим электричеством. Трамп назвал их за это изменниками Родины", - так у себя в соцсети коротко напомнила суть разгорающегося в Соединённых Штатах скандала главред RT Маргарита Симоньян.
Исходя из реакции президента США на публикацию The New York Times, которая сообщила, что американские спецслужбы участили кибератаки на российскую энергосистему, журналистка не исключает, что это действительно может быть так.
"Иными словами, это правда?" - уточняет Симоньян.
"Фото: twitter/M_Simonyan
Трамп, напомним, не только обвинил издание в измене, но и даже назвал журналистов "врагами народа".
Тем временем представитель Минэнерго РФ хранит спокойствие. Комментируя для СМИ публикацию в NYT о попытке взлома российской энергосистемы, он отметил, что у наших электросетей высокий уровень защиты. Обеспечивают её безопасность "компетентные органы".
"Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

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