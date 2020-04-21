Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России • 104 • Аналитика © AP Photo / Elaine Thompson В разгар дискуссии о смягчении противоэпидемических мер в целом ряде стран состоялись акции протеста против продолжающегося карантина. Особенно массовыми оказались выступления в США. Поддержку протестующим, что любопытно, выразил президент Дональд Трамп, также считающий, что меры, введенные против распространения коронавируса, пора ослаблять. Как сообщает BBC, в штатах Аризона, Колорадо, Монтана и Вашингтон прошли шествия (в столице Вашингтона Олимпии собралось не менее 2,5 тысячи антикарантинников), толпы поменьше вышли на улицы еще примерно в полудюжине штатов. Протестующие требуют прекратить карантин и снова запустить экономику. При этом, как отмечают журналисты, в ходе акций многие участники "игнорировали как социальную дистанцию в полтора метра, так и призывы организаторов надеть маски". Это крайне показательно. Дело в том, что состав протестующих очень пестр. Некоторые из них признают, что COVID-19 действительно смертельно опасен, но настаивают, что остановка экономики не просто опасна, а буквально является смертным приговором для них. Другие полагают, что опасность COVID-19 сильно преувеличена. И что правительства отдельных штатов США и даже отдельных стран либо стали жертвами массовой истерии, либо намеренно используют разразившуюся истерию для того, чтобы реализовать какие-то свои планы по сбросу социальных обязательств и удушению гражданских свобод. Третьи, наконец, считают, что COVID-19 является изначально выдумкой и заговором. Глобальный характер "заговора" объясняется тем, что он осуществляется глобальным же тайным правительством, на которое реально существующие государства с президентами и правительствами надеты как маски. Зачем мировому правительству устраивать то, что происходит? Тут имеются разногласия: согласно версиям более умеренным, мировая закулиса наконец собирается ввести тотальную и легальную слежку за перемещениями граждан через мобильные приложения и системы распознавания. Те, кто порадикальней, полагают, что человечество готовят к ограничению свободы передвижения и удушению свободы слова (поскольку на дискуссии о вирусе отрабатываются антифейковые законы и нормы, позволяющие эффективно затыкать граждан с альтернативной картиной мира). Наконец, на крайнем фланге находятся огненные версии: "это для того, чтобы всех нас чипировать" и "это для того, чтобы под видом вакцины всех нас стерилизовать". ...Почему убеждения каких-то безумцев с другой половины глобуса интересны для нас с вами? Да потому, что, к сожалению, мы живем а) в очень информационно глобализированном обществе и б) в обществе очень "информационно инклюзивном". Если попроще, то каждая теория заговора, сколь бы безумна она ни была, каждый фейк и каждая любая бредятина, написанная где-нибудь по-итальянски, по-английски или по-французски, — обязательно окажется в конечном счете переведена на русский, переложена на наши реалии и начнет циркулировать по соцсетям. За примером совершенно незачем далеко ходить — достаточно вспомнить потрясающую сетевую секту "граждан СССР", которая является пиратской копией североамериканской "секты живых суверенных людей", изобретенной раньше, в совершенно другой стране и в других обстоятельствах. Но вполне прижившейся у нас — в определенной прослойке общества. А это значит, что продемонстрированные в Америке в воскресенье "ковид-диссиденты" со всеми их идиотскими теориями воспроизведутся и у нас — и, возможно, тоже превратятся в бич эпидемической угрозы. А что касается "информационной инклюзивности", то это, с одной стороны, величайшее завоевание интернет-революции, а с другой — ее величайшее зло: интернет уничтожил иерархию источников мнений. Еще всего полвека назад официальными типографиями и сетями распространения владели в любой стране а) государство, б) признанные государством поставщики информации. Напечатанное в официальной прессе слово обеспечивалось мощью государства, а напечатанное в частной — капиталом и легальным положением издателя. Те, чье слово ничем не было обеспечено, — печатали листовки в подпольных типографиях и раскидывали их по ночам. "Подпольных телеканалов" же не было вовсе. А сегодня условный гиперактивный энтузиаст из Химок, торгующий деревянными поделками в интернете, по "информационной громкости" может быть равен или даже превосходить не только всех профессионально компетентных людей по любому вопросу, но и многие официальные органы, от научных до властных. Просто потому, что ему больше всех надо: он же энтузиаст. Сейчас "типография", образно говоря, имеется не то что в каждом доме, но и в каждом кармане. Фильтр, отсеивающий мозговых диссидентов, в современном инклюзивном медиапространстве отсутствует напрочь — и они проповедуют искренне, увлеченно и крайне трудолюбиво. Эти искренние диссиденты опасней любых "агентов влияния", пытающихся по старинке сеять панику и распространять "в среде врага" какие-нибудь бредовые асоциальные теории. Просто потому, что диссиденты бесхитростны, неуправляемы и не знают границ. Например, представим, что какая-нибудь хитроумная украинская спецслужба выделяет отряд спецтроллей, чтобы постить на российские форумы и в паблики фейки о вреде прививок. И таким образом вселять ужас и недоверие в сердца и подрывать эпидемическую обстановку в "стране-агрессоре". Что произойдет? Одна простая вещь. Фейки банально будут подобраны украинскими же энтузиастами и притащены домой. А с учетом деградации цивилизованности на Украине — она окажется куда более благодарной почвой для распространения вредоносных фейков, чем изначально предназначавшаяся в жертвы информационной кампании Россия. В итоге мы смотрим на исследования и выясняем, что Украина является лидером антипрививочников и 61 процент граждан там считают вакцины вредными. Главная же проблема "информационной инклюзивности" в том, что в обществе постоянно циркулирует гигантский массив заведомо ложной, но притворяющейся авторитетной информации. И в нынешней ситуации эта информация, передаваемая в форме "против коронавируса помогает липовый чай и чеснок, мне аудиофайл присылали" или "вообще нет никакой болезни, вчера дядька ученый, забыл фамилию, на ютубе все логично разъяснял про чипирование", — ставит многих граждан под угрозу довольно мучительной буквальной смерти. "Свобода выбора реальности", которую обеспечила патологически разросшаяся медиасфера, казалась вполне терпимой до весны 2020 года — подумаешь, где-то бродит десять-пятнадцать процентов людей с совсем альтернативными взглядами. Лишь бы на красный не переходили. Но это благостное отношение исчезает сегодня. Когда мы сначала видим толпы "диссидентов", беззаботно выезжающих компаниями на шашлычок под призывы власти сидеть дома, а потом — оккупирующих койки и ИВЛ. Или когда мы наблюдаем ядерную державу, в которой число вирусоносителей приближается уже к миллиону, а число погибших зашкалило за 40 000 человек, но по ней все равно ходят умственные диссиденты, вооруженные какими-то роликами из интернета, и доказывают, что нет никаких трупов, это все выдумка. ...Разумеется, на сей раз жители альтернативных реальностей еще не сумеют обрушить нашу цивилизацию: большинство граждан все-таки вменяемы, а сам вирус не настолько агрессивен. Но в следующий раз нам может повезти куда меньше. P. S. Кстати, государства уже принимают меры против "носителей альтернативной реальности" — и эти меры выглядят вполне тоталитарно. Как сообщает автор CNN, власти Калифорнии, Нью-Джерси и Небраски договорились с Facebook о том, чтобы соцсеть удалила материалы об антикарантинных мероприятиях в этих штатах. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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