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Америка привела в конфуз Украину холодильником для вакцины

09 февраля 2021, 19:15  •  325 • Политика
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Теперь граждане страны ждут из-за океана презентов в виде тостеров
Постмайданная Украина продолжает испытывать унижения со стороны своих западных кураторов, причем в таком положении соборная оказывается уже чуть ли не в ежедневном режиме. И останавливаться, кажется, не собирается. Украинцы весьма болезненно отреагировали на вчерашнее сообщение о непомерной щедрости Вашингтона, объявившего о скорой доставке Незалежной холодильников для препаратов от коронавируса.
Крайне унизительное положение Украины как государства стало обыденностью и в нынешней политической действительности не имеет предела.
Так, глава киевской компании "RPGR Consulting" Елена Дьяченко отметила, что не представляла большего унижения, чем указания президенту страны Владимиру Зеленскому "объединенных семи послов" через соцсети.
"Но нет. Новости все хуже – США подарят нам холодильник…", – написала в своем "Фейсбук" политолог.
Отметим, накануне заокеанские друзья вождей "революции гидности" в рамках помощи борьбы с COVID-19 сообщили о планах подарить Киеву холодильники для хранения препаратов от коронавируса.
"Мы также следим за тем, чтобы по прибытии вакцины на место, она оставалась в безопасности", – цитирует издание "Свободная пресса" временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин.
"Вот оказывается какая причинно-следственная связь, и о чем вчера был целый форум с участием всего Политбюро", – подчеркнула Дьяченко и добавила, что теперь осталось дождаться "в подарок тостера".
Украинские комментаторы также оценили презент из Америки, едко высмеяв положение, в каком оказались благодаря нынешнему руководству Незалежной (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Кошмар и стыд", "А если веерное отключение? Погреб – лучше!", "Я дам вам парабеллум (с)", "И телевизор! Чтоб по нему холодильник показывать", "А еще в нем можно хранить мороженое и назад отправить с органами)))", "Почему новость плохая? Ведь подарят-же. Холодильник!"

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