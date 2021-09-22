Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная / Аналитика

Америка придумала, что будет продавать миру. Платить придется всем

22 сентября 2021, 10:30  •  185 • Аналитика
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
Это не просто свежая статья в журнале Foreign Affairs, это уже целая кампания. Когда во множестве американских и прочих западных изданий волной идут публикации с примерно одинаковыми заголовками, как вот в этой — "Как Китай экспортирует авторитаризм", то случайностям тут не место.
Тот же журнал и издающий его американский Совет по международным отношениям создали что-то вроде досье из своих и чужих публикаций на эту тему — как уже сказано, с почти одинаковыми заголовками насчет авторитаризма. Чем весьма облегчают нам задачу: да, теперь точно видно, что это именно кампания, бесконечное и нудное продвижение одного и того же тезиса в глобальном масштабе. К тому же на своем сайте эта команда регулярно вытаскивает на первые места предыдущие публикации на ту же тему, как бы напоминая: а мы давно уже об этом дискутируем.
Наиболее интересен тут не сам факт организованного многоголосого вопля. В конце концов, он звучит очень даже логично на фоне только что созданного военного антикитайского альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS): надо же объяснять, для чего этот союз нужен и чем плох Китай. Нет, интереснее всего — детали, подробности, в том числе неуверенные голоса: ребята, а может, не надо соревноваться с Китаем именно по части идеологии? Ведь добром не кончится. Может, придумаем что-то другое, без идейных воплей?
Дело даже не в том, что все упомянутые публикации очень слабы по части доказательств. Вот одна из них — насчет того, что в Эквадоре на столбах висят камеры слежения китайского производства и с китайским софтом. Ну и что? А в Лондоне таких камер нет — какого-то иного происхождения? Или другая, объясняющая в очередной раз, что такое китайская идеологема "Один пояс, один путь": триллион долларов Китай инвестирует в новые порты, железные дороги и таможенные терминалы по территориям десятков стран. То, что часть их авторитарные (в западной классификации), говорит только об одном: Китай не пристегивает к своей инициативе условия насчет политических систем. И работает — что естественно — буквально со всеми, кто не входит в жесткие союзные отношения с Западом.
Кстати, а что экспортируют США? Не авторитаризм, а демократию и прочее сплошное добро — отлично. Но почему же эта статья экспорта не приживается во множестве стран, а чаще ведет к каким-то странным последствиям вроде тех, что мы сейчас видим в Афганистане?
Однако та самая статья, где западникам говорят "лучше не надо затевать идеологическое соревнование с Китаем", — она высказывает несколько иные мысли. Начиная с очевидной — о том, откуда все пошло. С недавнего запоздалого признания американскими элитами (после долгих попыток доказать обратное), что, оказывается, экономическое развитие вовсе не требует демократизации. Оно получается и при "авторитаризме" — и именно Китай это всему миру показал. Поэтому сегодня КНР называют более серьезным идеологическим вызовом для Запада, чем в свое время СССР.
Это кому-то обидно, но факт есть факт: советская система доказала, что ее экономика работает хуже западной. А китайская — наоборот, и в этом ее вызов.
Но дальше та самая сомневающаяся статья делает замечательную вещь. Она говорит о том, что непосредственная идейная угроза США и прочим западным странам — внутренняя, а не внешняя. И поэтому надо сначала разобраться с тем, что бросает Западу внутренний вызов, а потом увлекаться внешними якобы противниками.
© AFP 2021 / Angela Weiss
Флаги Китая и США в китайском квартале Нью-Йорка
Речь о том, что в борьбе с советской системой Запад экспортировал одно добро и непреложную истину, а сейчас совсем другое добро и истину. Более того, с этим экспортом все плохо получается потому, что смена идеологии западников — еще вовсе не факт. Зато фактом является глубокий внутренний раскол и идеологическая борьба внутри США, Европы и так далее. Поэтому сначала надо прояснить вопрос, "что есть истина", а потом уже лезть конкурировать с истиной Пекина.
В российском дочернем издании того же Foreign Affairs появилась статья российского исследователя, профессора Александра Лукина о новой идеологии "проснувшихся" западных элит. Кстати, Лукин известен прежде всего как специалист по современному Китаю — и это понятно, потому что понимать Запад проще, когда знаешь, что такое "не-Запад".
В этой статье говорится, что перед нами не несколько бешеных и саморазрушительных кампаний по переделке главным образом западных обществ, а одна. Идеология ЛГБТ и феминизма, борьба с расизмом и прочим наследием колониализма и еще многое другое — это одна идеология, причем такая, что "приобрела черты опасной для человечества системы" — вроде фашизма. Опасной, потому что "сегодняшние сторонники критических теорий полагают возможным просто поменять мышление человека на то, которое считают правильным, путем законодательных изменений, запрета несправедливых и распространения справедливых мнений либо с помощью хирургического вмешательства. Таким образом, навязывание неверных репрессивных представлений должно смениться навязыванием свободных и истинных. Если это и марксизм, то скорее левацкий — в трактовке Мао Цзэдуна с его культурной революцией и школами перевоспитания интеллигенции".
Лукин добавляет: "Россия и другие постсоветские и посткоммунистические государства в этих условиях могли бы сыграть роль зачинателей дискуссии об опасностях новой идеологии. Это обусловлено тем, что они давно, еще в 20-е годы ХХ века, пусть и в несколько ином виде уже пережили подобный период и разрушительный характер новой идеологии, ее неприемлемость здесь понимают гораздо лучше".
Что-то подсказывает, что не зря американские участники дискуссии насчет китайского "экспорта авторитаризма" осторожничают: в такой идеологической драке — с Китаем ли, с Россией или еще со множеством стран — очень легко проиграть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





185
Источник
Похожие новости
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
21 сентября 2021, 11:35
Кто останавливает европейские заводы: на сей раз нам не отвертеться
20 сентября 2021, 09:00
Власть над Россией доверена новым силам
21 сентября 2021, 09:45
Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе
21 сентября 2021, 15:15
Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия"
20 сентября 2021, 13:35
Беспорядочное и хаотичное отступление американцев из Афганистана сейчас обнажило ряд глубочайших проблем
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло&quo...
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар...
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком прези...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
19 сентября 2021, 12:50
Во Франции призывают "как можно быстрее" признать Крым российским
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловской области
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.