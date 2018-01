«Америка прежде всего» и стратегическое оружие

Администрация Трампа отходит от устоев политики в области военной безопасности

В конце 2017 года в США появилась новая «Стратегия национальной безопасности», а на прошлой неделе в американских СМИ была опубликована «утекшая» из администрации Трампа бумага под названием «Обзор состояния ядерного оружия» (Nuclear Posture Review, NPR).

Оба эти документа отличаются от аналогичных документов периода президента Б.Обамы тем, что в них отсутствуют разделы о контроле над вооружениями, о стратегической стабильности и нераспространении ядерного оружия, о переговорах по продлению существующих в этой области соглашений. Документы, подготовленные в администрации Трампа, – это вызывающая демонстрация идеи «Америка прежде всего». Журнал The National Interest отреагировал на появление NPR жёсткой статьей двух авторитетных специалистов Ричарда Бёртона и Джона Вольфсталя, которые предупреждают о катастрофических последствиях этого ковбойского наскока на систему стратегической стабильности.

Новые установки Вашингтона расширяют перечень условий, при которых США могут использовать ядерное оружие. Кроме того, NPR добавляет два новых вида ядерного оружия к американскому арсеналу и существенно понижает порог его использования. Главный посыл документа – устрашение Москвы и доведение до неё той мысли, что «любое решение использовать ядерное оружие обернется для агрессора жесточайшими последствиями». Это подаётся как здоровая политика и приветствуется обеими ведущими политическими партиями США.

В документе утверждается, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года (РСМД), «производя тысячи крылатых ракет наземного базирования». Подразумеваются российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» и «Искандер-М» с дальностью действия 500 км (при возможности увеличения дальности до 1 тыс. км), которые не подпадают под действие РСМД (от 1 тыс. км до 5 тыс. км) и произведены лишь в количестве нескольких дивизионов. О том, что это оружие является ответом на размещение стартовых площадок ПРО НАТО в Румынии и Польше не говорится, хотя озабоченность российского руководства возможностью использования этих площадок для пуска ракет хорошо известна.

NPR требует разместить новые крылатые ракеты морского базирования, «чтобы вернуть Россию к соблюдению РСМД». То есть в ответ на оперативно-тактические «Искандеры» Соединённым Штатам предлагается разместить ракеты «евростратегического» класса. При этом в документе ничего не говорится об условиях проверяемости, позволяющих убедиться, что системы ПРО НАТО в Европе не приспособлены для размещения наступательных вооружений, запрещённых РСМД.

Однако планы по подрыву РСМД – лишь вершина айсберга. Пентагон очень беспокоит процесс модернизации Россией большой части ядерного арсенала СССР, который не нарушает действующий договор СНВ-III (START), ограничивающий число боеголовок стратегических наступательных вооружений количеством 1,550. США, по мнению в авторов документа, отстают от РФ, хотя и реализуют проекты стоимостью в триллионы долларов. Эти проекты включают в себя новые субмарины и ракеты наземного базирования, а также бомбардировщики, вооружённые ракетами в технологии стелс. Документ требует увеличения расходов с целью строительства дополнительных субмарин с ядерными крылатыми ракетами. Ещё до появления этого документа бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад «Проектная стоимость ядерных сил США с 2017-го по 2026 год» (Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2026), в котором сказано, что программа модернизации ядерных сил США потребует около $400 млрд. в ближайшие 10 лет. В частности, речь идёт о разработке крылатой ракеты большой дальности, стоимость этой программы $ 8,3 млрд.

По мнению экспертов, новая политика Трампа чревата появлением сразу двух стратегических угроз.

Первая угроза заключается в том, что вскоре США и РФ будут втянуты в ловушку новой нестабильности в гонке вооружений. Обе стороны будут размещать всё новые системы и при этом, как в давние времена, ориентироваться на худшие намерения другой стороны. Это породит манию достижения превосходства над потенциальным противником и действия по принципу «акция – реакция».

Первым примером может стать появление новых систем «Искандер» как повод для размещения ракет морского базирования. В создаваемой атмосфере психоза главные параметры оружия (дальность и количество «Искандеров» и американских крылатых ракет) уходят на второй план. Примерно то же самое наблюдалось в период с 1960-х до середины 1980-х годов, до заключения РСМД. Это привело к размещению десятков тысяч ядерных боеголовок и превратило мир в опасное для жизни место, когда вероятность возникновения мировой катастрофы от случайного или несанкционированного ракетного пуска возросла до неприемлемого уровня.

Вторая опасность касается устойчивости стратегического равновесия в периоды острых международных кризисов.

В своё время РСМД был подписан потому, что ни Рональд Рейган, ни Михаил Горбачёв не чувствовали себя в состоянии взять ответственность решать судьбы мира в течении 5-10 минут, которым ограничивалось подлётное время ракет на европейском ТВД. Подписанный ими договор дал возможность вздохнуть спокойно, теперь ситуация тех лет возвращается. Намерение Д.Трампа без предварительного выяснения ситуации ответить на «Искандеры» новыми крылатыми ракетами вернёт Европу в состояние военного психоза, в котором она уже была, разместив у себя американские «Першинги». Только теперь ракеты будут базироваться на кораблях США.

NPR не упоминает ни о каких инициативах, направленных на устранение опасных тенденций в области стратегических вооружений. Этот документ не призывает к продлению договора СНВ-3, который истекает в 2021 году. Он концептуально не предназначен для налаживания контроля над гонкой вооружений. Его авторы делают ставку на реализацию политики в области ядерных вооружений с позиций достижения стратегического превосходства над Россией.

Американский «Обзор состояния ядерного оружия», выводящий за скобки проблемы контроля, переговоров, стратегической стабильности, – это серьёзный отход от прежних устоев американской политики в области военной безопасности.

По мнению авторов статьи в The National Interest, американская администрация избирает опасный путь дестабилизации стратегического равновесия. Вместо этого ей следовало бы искать возможности возобновления переговоров по РСМД и закрепления параметров этого договора с полной приверженностью ему обеих сторон.

Достижение этой цели сделает возможным продление СНВ-III и позволит начать дискуссию о других формах сокращения стратегического оружия. На очереди переговоры по неядерным ударным вооружениям, передовым космическим и кибернетическим военным технологиям.