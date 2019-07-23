Америка поставила мир на порог глобальной катастрофы: В США признали факт разрушения гигантского ядерного могильника в океане

На Маршалловых островах в Тихом океане разрушается гигантский могильник ядерных отходов. Они остались от испытаний, которые Америка проводила в 1940-1960-х годах. Тогда в этой части океана было проведено 67 ядерных взрывов.

Спустя десятилетия уровень радиации на райских островах зашкаливает, уровень гамма-излучения во много раз превышает уровень чернобыльской зоны отчуждения. Ситуация настолько опасна, что угрозу вынуждены были официально признать в США.

"В образцах почвы, собранных на острове Бикини, концентрация америция, цезия и плутония от 15 до 1000 раз превышает уровень тех же самых веществ из образцов почвы, собранных в районах вокруг Чернобыля и Фукусимы", - переводит РЕН ТВ публикацию в официальном журнале Национальной академии наук США.

Ученые полагают, что жить на островах, население которых превышает 50 тысяч человек, нельзя, и будет нельзя ещё несколько тысяч лет. При этом не было предпринято ни одной попытки укрепить могильник. Он может рухнуть от одной гигантской волны или тайфуна. США не торопятся финансировать защитные работы — несмотря на то, что вот-вот в зоне заражения окажется Калифорния.

Эта угроза поставила мир на порог новой глобальной катастрофы, констатируют СМИ.