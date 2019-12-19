Америка поставила крест на ВТО. Мировая торговля — игра без правил? • 36 • Аналитика

Случилось то, о чём эксперты предупреждали в течение последних двух лет. В среду на минувшей неделе апелляционный орган ВТО перестал разбирать торговые споры внутри организации. Это связано с тем, что во вторник, 10 декабря, истекли полномочия ещё двух арбитражных судей ВТО. Теперь дееспособным остался только один арбитр, а, согласно уставу организации, решения должна принимать коллегия из трёх судей.



Дональд Трамп против ВТО

Кризис во Всемирной торговой организации все связывают с американским президентом Дональдом Трампом. Потому что именно Трамп после прихода к власти начал войну против ВТО. Его не устраивало многое. Прежде всего, конечно, то, что США проигрывают споры в арбитражных инстанциях этой авторитетной торговой организации.







Статистика, впрочем, опровергает такой довод. За время существования ВТО (с 1995 года) Соединённые Штаты выиграли 86% арбитражных дел. Уже при Трампе была одержана громкая победа над Евросоюзом в споре о субсидиях производителям самолетов Boeing и Airbus. Но Вашингтон хочет большего: чтобы его интересы не оспаривали вовсе. Ведь «Америка превыше всего!»



Другой претензией Трампа стал срок рассмотрения споров. Они порой тянутся годами, что – правда. Взять хотя бы разбирательство в ВТО претензии России по поводу третьего энергопакета ЕС, ограничивающего права «Газпрома» на его трубопроводы. Оно добралось-таки до апелляционной инстанции, но теперь зависло из-за отсутствия судей.



Наконец, как самый большой спонсор организации (взнос США составляет 11% бюджета ВТО) Дональд Трамп не доволен широкими полномочиями судей и их огромными зарплатами – по 300 тысяч долларов в год. Это меньше, чем у самого Трампа (его годовое содержание оценивается в $400 тысяч), но судьям дополнительно выплачивают $3000 в месяц на квартиру в Женеве и по $150 в день на питание. Получается доход, сопоставимый с президентским.



В Вашингтоне считают, что все эти блага достаются судьям ВТО за счёт американских налогоплательщиков. Значит, и решения должны выноситься в их пользу. Претензии Трампа оформились в конкретную политику – блокировать назначение новых судей высшей апелляционной инстанции ВТО. Их полномочия ограничены четырьмя годами. После этого судьи уходили, а новых из-за сопротивления США (решение принимается консенсусом) никто не назначал.



Началось это в 2017 году. К нынешнему декабрю из семи арбитров в строю оставались только трое. С 11 декабря – один, без права принимать самостоятельные решения. Ситуация зашла в тупик. ВТО лишилась своей главной функции – арбитра в торговых спорах.



В мировой экономике расцвёл протекционизм

Надо признать, что Всемирную торговую организацию лихорадит давно. Её кризис начался задолго до появления в Белом доме Дональда Трампа. Первый серьёзный звонок прозвенел в 2008 году, когда по милости американцев мировая экономика свалилась в глубокий штопор. Многие страны тогда стали защищать свой бизнес, вводить протекционистские меры, противоречащие правилам ВТО.



В самый разгар кризиса страны мира приняли около двух сотен разного рода действий, направленных на защиту своего рынка. Потом это переросло в стабильную тенденцию, и счёт протекционистских мер, влияющих на конкурентоспособность бизнеса, пошёл на тысячи.



Ситуацию дополнительно разогрели различного рода санкции, направленные против России, Ирана и других стран. Инициаторы этих санкций откровенно пренебрегали правилами ВТО, что не могло не сказаться на атмосфере внутри организации. Чаще всего это проявлялось на саммитах G20.



Там было много разговоров о реформировании ВТО. Участники встреч старались доказать, что организация обслуживает интересы крупных транснациональных корпораций и игнорирует запросы не только среднего бизнеса, но даже малых стран.



В конце концов, на прошлогоднем саммите G20 в Буэнос-Айресе его участники официально отказались от ранее достигнутого соглашения не проводить протекционистскую политику. Это решение, по оценке экспертов, спровоцировало введение почти трёх сотен новых протекций, затронувших торговые операции более чем на триллион американских долларов.



Так что выпад Дональда Трампа против арбитражных судей ВТО лёг уже на подготовленную почву взаимных претензий и взаимного недоверия. Пополнился он мощными залпами американо-китайской торговой войны, на долю которой пришлось почти 300 миллиардов долларов взаимных ограничений в торговле.







Бизнес не воспринял идею квазисуда

Понятно, что перспектива свалиться в рынок, где будет главенствовать право сильного, устраивает не всех. Прежде всего озаботились участники глобального рынка, занявшие большие его сегменты и теперь теснимые американцами. Они ищут выход из сложившей ситуации, но пока неудачно.



Например, ещё летом немецкая газета Welt am Sonntag сообщала, что комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём инициировала переговоры с Канадой и Норвегией о создании некой «мини-ВТО» без Соединённых Штатов. По данным Welt, аппарат Мальмстрём подготовил предложения по альтернативному арбитражному суду вне структур ВТО.



Инициатива еврокомиссара не нашла тогда поддержки в бизнесе. Одни это связали с тем, что у Мальмстрём заканчивался срок полномочий, и она просто не успевала реализовать задуманное. Другие отнеслись более прагматично и посчитали, что такой квази-суд будет не легитимным, а его решения не обязательными к исполнению. Тем более, что Мальмстрём предлагала такую меру разрешения торговых споров, как временную.



Дороги из тупика пока не видно

Нынешние проблемы ВТО коснулись в той или иной мере всех стран, входящих в организацию. Однако в их числе есть государства, которым, по словам экспертов, так и не удалось «ощутить всех преимуществ членства в ВТО». Речь идёт прежде всего о России, вступившей в ВТО в 2012 году скорее из соображения политического престижа, чем экономического резона.



Российские политики всячески оправдывали этот шаг властей. С удовольствием напоминали, что переговоры о членстве в ВТО шли без малого двадцать лет. Мол, так упорно правительство отстаивало интересы страны. В итоге уступки оказались более существенными, чем полученные выгоды.



Россия согласилась снизить таможенные пошлины на сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары, иностранные лекарства и медоборудование, химическую продукцию, автомобили и другие ввозимые товары. Взамен страны ВТО обязались снять или снизить ограничения на импорт российской продукции.



От этих договорённостей выиграли в основном металлурги, остальные отрасли резко потеснились на внутреннем рынке, запустив на него иностранных гостей. Положение несколько поправилось после введения Россией контрсанкций. Поднялось сельскохозяйственное производство, поправила дела фармацевтическая промышленность, другие отрасли.

Но даже с учётом этих достижений эксперты определяют возможную выгоду отечественных предприятий от вступления в ВТО примерно в $30 миллиардов. В то же время Россия отдаст иностранному бизнесу долю своего рынка, равную $90 миллиардам.



Чтобы изменить положение в свою пользу, России надо резко поднять экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. При большом старании это возможно только в среднесрочной перспективе – через пять-семь лет. Так что раздрай в ВТО, может быть, и на руку нам.



Однако мир проиграет. Ведь право сильного в торговле может стать доминантой во всех сферах международного сотрудничества и взаимодействия. Это породит на планете новые конфликты и кризисы. А пока мир застыл в ожидании: куда теперь двинется ВТО? Реальных выходов из возникшего тупика сегодня никто не предлагает… Случилось то, о чём эксперты предупреждали в течение последних двух лет. В среду на минувшей неделе апелляционный орган ВТО перестал разбирать торговые споры внутри организации. Это связано с тем, что во вторник, 10 декабря, истекли полномочия ещё двух арбитражных судей ВТО. Теперь дееспособным остался только один арбитр, а, согласно уставу организации, решения должна принимать коллегия из трёх судей.Кризис во Всемирной торговой организации все связывают с американским президентом Дональдом Трампом. Потому что именно Трамп после прихода к власти начал войну против ВТО. Его не устраивало многое. Прежде всего, конечно, то, что США проигрывают споры в арбитражных инстанциях этой авторитетной торговой организации.Статистика, впрочем, опровергает такой довод. За время существования ВТО (с 1995 года) Соединённые Штаты выиграли 86% арбитражных дел. Уже при Трампе была одержана громкая победа над Евросоюзом в споре о субсидиях производителям самолетов Boeing и Airbus. Но Вашингтон хочет большего: чтобы его интересы не оспаривали вовсе. Ведь «Америка превыше всего!»Другой претензией Трампа стал срок рассмотрения споров. Они порой тянутся годами, что – правда. Взять хотя бы разбирательство в ВТО претензии России по поводу третьего энергопакета ЕС, ограничивающего права «Газпрома» на его трубопроводы. Оно добралось-таки до апелляционной инстанции, но теперь зависло из-за отсутствия судей.Наконец, как самый большой спонсор организации (взнос США составляет 11% бюджета ВТО) Дональд Трамп не доволен широкими полномочиями судей и их огромными зарплатами – по 300 тысяч долларов в год. Это меньше, чем у самого Трампа (его годовое содержание оценивается в $400 тысяч), но судьям дополнительно выплачивают $3000 в месяц на квартиру в Женеве и по $150 в день на питание. Получается доход, сопоставимый с президентским.В Вашингтоне считают, что все эти блага достаются судьям ВТО за счёт американских налогоплательщиков. Значит, и решения должны выноситься в их пользу. Претензии Трампа оформились в конкретную политику – блокировать назначение новых судей высшей апелляционной инстанции ВТО. Их полномочия ограничены четырьмя годами. После этого судьи уходили, а новых из-за сопротивления США (решение принимается консенсусом) никто не назначал.Началось это в 2017 году. К нынешнему декабрю из семи арбитров в строю оставались только трое. С 11 декабря – один, без права принимать самостоятельные решения. Ситуация зашла в тупик. ВТО лишилась своей главной функции – арбитра в торговых спорах.Надо признать, что Всемирную торговую организацию лихорадит давно. Её кризис начался задолго до появления в Белом доме Дональда Трампа. Первый серьёзный звонок прозвенел в 2008 году, когда по милости американцев мировая экономика свалилась в глубокий штопор. Многие страны тогда стали защищать свой бизнес, вводить протекционистские меры, противоречащие правилам ВТО.В самый разгар кризиса страны мира приняли около двух сотен разного рода действий, направленных на защиту своего рынка. Потом это переросло в стабильную тенденцию, и счёт протекционистских мер, влияющих на конкурентоспособность бизнеса, пошёл на тысячи.Ситуацию дополнительно разогрели различного рода санкции, направленные против России, Ирана и других стран. Инициаторы этих санкций откровенно пренебрегали правилами ВТО, что не могло не сказаться на атмосфере внутри организации. Чаще всего это проявлялось на саммитах G20.Там было много разговоров о реформировании ВТО. Участники встреч старались доказать, что организация обслуживает интересы крупных транснациональных корпораций и игнорирует запросы не только среднего бизнеса, но даже малых стран.В конце концов, на прошлогоднем саммите G20 в Буэнос-Айресе его участники официально отказались от ранее достигнутого соглашения не проводить протекционистскую политику. Это решение, по оценке экспертов, спровоцировало введение почти трёх сотен новых протекций, затронувших торговые операции более чем на триллион американских долларов.Так что выпад Дональда Трампа против арбитражных судей ВТО лёг уже на подготовленную почву взаимных претензий и взаимного недоверия. Пополнился он мощными залпами американо-китайской торговой войны, на долю которой пришлось почти 300 миллиардов долларов взаимных ограничений в торговле.Понятно, что перспектива свалиться в рынок, где будет главенствовать право сильного, устраивает не всех. Прежде всего озаботились участники глобального рынка, занявшие большие его сегменты и теперь теснимые американцами. Они ищут выход из сложившей ситуации, но пока неудачно.Например, ещё летом немецкая газета Welt am Sonntag сообщала, что комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём инициировала переговоры с Канадой и Норвегией о создании некой «мини-ВТО» без Соединённых Штатов. По данным Welt, аппарат Мальмстрём подготовил предложения по альтернативному арбитражному суду вне структур ВТО.Инициатива еврокомиссара не нашла тогда поддержки в бизнесе. Одни это связали с тем, что у Мальмстрём заканчивался срок полномочий, и она просто не успевала реализовать задуманное. Другие отнеслись более прагматично и посчитали, что такой квази-суд будет не легитимным, а его решения не обязательными к исполнению. Тем более, что Мальмстрём предлагала такую меру разрешения торговых споров, как временную.Нынешние проблемы ВТО коснулись в той или иной мере всех стран, входящих в организацию. Однако в их числе есть государства, которым, по словам экспертов, так и не удалось «ощутить всех преимуществ членства в ВТО». Речь идёт прежде всего о России, вступившей в ВТО в 2012 году скорее из соображения политического престижа, чем экономического резона.Российские политики всячески оправдывали этот шаг властей. С удовольствием напоминали, что переговоры о членстве в ВТО шли без малого двадцать лет. Мол, так упорно правительство отстаивало интересы страны. В итоге уступки оказались более существенными, чем полученные выгоды.Россия согласилась снизить таможенные пошлины на сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары, иностранные лекарства и медоборудование, химическую продукцию, автомобили и другие ввозимые товары. Взамен страны ВТО обязались снять или снизить ограничения на импорт российской продукции.От этих договорённостей выиграли в основном металлурги, остальные отрасли резко потеснились на внутреннем рынке, запустив на него иностранных гостей. Положение несколько поправилось после введения Россией контрсанкций. Поднялось сельскохозяйственное производство, поправила дела фармацевтическая промышленность, другие отрасли.Но даже с учётом этих достижений эксперты определяют возможную выгоду отечественных предприятий от вступления в ВТО примерно в $30 миллиардов. В то же время Россия отдаст иностранному бизнесу долю своего рынка, равную $90 миллиардам.Чтобы изменить положение в свою пользу, России надо резко поднять экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. При большом старании это возможно только в среднесрочной перспективе – через пять-семь лет. Так что раздрай в ВТО, может быть, и на руку нам.Однако мир проиграет. Ведь право сильного в торговле может стать доминантой во всех сферах международного сотрудничества и взаимодействия. Это породит на планете новые конфликты и кризисы. А пока мир застыл в ожидании: куда теперь двинется ВТО? Реальных выходов из возникшего тупика сегодня никто не предлагает… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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