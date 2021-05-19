"Америка, помоги!" Олигарх признался, что готовил переворот • 63 • Аналитика © AFP 2021 / Isaac Lawrence Гонконгский миллиардер Джимми Лай только что признал себя виновным в организации несанкционированных митингов в городе в 2019 году. Это уже не первое его дело. По предыдущему обвинению он получил в апреле 14 месяцев тюрьмы. Сейчас последуют обвинения в заговоре с участием иностранных сил, в подстрекательстве к мятежу и в сепаратизме. В общем, сидеть — не пересидеть. Параллельно арестовываются активы олигарха и закрываются его СМИ. Интересно, однако, что долгое время Джимми Лай спонсировал гонконгские протесты практически безнаказанно. Еще в 2014 году, когда многотысячные толпы студентов устроили движ, вошедший в историю как "революция зонтиков", сторонние наблюдатели, туристы, журналисты изумлялись: кто же платит за весь этот банкет? Инфраструктура "майдана" была устроена просто образцово. Питьевая вода, горячая еда, зарядки для смартфонов, палатки для сна и палатки для переодевания, пресловутые зонтики — все это поставлялось в товарных количествах и раздавалось бесплатно. Местные жители прекрасно знали, что окормляет протестантов их земляк, миллиардер Джимми Лай, владелец бренда одежды и нескольких СМИ. Да он и сам этого не скрывал. Моложавый олигарх по прозвищу Толстый Лай тусовался на демонстрациях и обильно раздавал интервью западным журналистам. Его таблоид Apple Daily был официальным рупором протеста. "Революцию зонтиков" успешно пресекли, но Джимми Лаю ничего не сделалось. Он остался официальным "смотрящим" по Гонконгу от Вашингтона. Сначала он продолжал протестную деятельность, используя многочисленных прокси. Обычно это были местные студенты — хрупкие юные ботаники обоих полов в огромных очках, которые без устали ратовали за свободные выборы и давали интервью западным СМИ. Заметим в скобках, что более или менее свободные выборы в Гонконге начались только после его объединения с КНР. В бытность свою британской колонией ни о какой демократии никто и не мечтал. Начальство просто назначалось английской королевой. Однако в последние годы Джимми Лай от абстрактной политической риторики в стиле "за нашу и вашу свободу!" отошел. Он прямо начал призывать американцев вмешаться в дела Гонконга. Это уже был откровенный сепаратизм. В июне прошлого года власти спешно приняли закон о национальной безопасности Гонконга. В августе Джимми Лай был арестован вместе со своими подельниками. Месяц назад он получил первый срок, и его тюремная эпопея, судя по всему, только началась. Биография этого персонажа весьма любопытна. По официальной легенде, Джимми Лай в детстве голодал, не сумел закончить школу и с 12 лет трудился на гонконгской потогонке за восемь долларов в месяц. Из этих заработков он умудрился к 24 годам скопить столько, что ему хватило на покупку своей первой фабрики. На самом деле, олигарх происходит из очень богатой семьи. Именно старые китайские деньги, нажитые его предками до прихода к власти коммунистов, и стали основой его состояния. Дальше он инвестировал в производство тканей, а в 80-е запустил свою линию одежды, которую прозвали "GAP для бедных". © AP Photo / Vincent Yu Китайский предприниматель Джимми Лай В 1989 году после событий на площади Тяньаньмэнь на футболках производства Лая появились портреты участников протестов. В ответ китайские власти закрыли магазины гонконгского предпринимателя на территории КНР. В 1990-е олигарх подался в массмедиа, вложив 100 миллионов долларов в создание газеты Apple Daily. Таблоид появился еще до передачи Гонконга КНР и нес откровенно антикитайскую повестку. Одновременно он публиковал разнообразные "сливы", компрометирующие чиновников КНР и бизнес-конкурентов самого Лая. "Сливы" были на уровне "а вот такого-то силовика видели выходящим из массажного салона". Антикитайская риторика раздувала все мифы, придуманные в Лондоне и Вашингтоне: например, до самого недавнего времени COVID-19 в газете называли исключительно "уханьским вирусом". Регулярно сеялись какие-то безумные слухи — например, о том, что китайские власти будут отнимать участки у землевладельцев. Надо сказать, местных жителей это "Эхо Гонконга" изрядно раздражало. Они не раз писали петиции к властям с требованием закрыть Apple Daily. Однако Гонконг был витриной свободного предпринимательства и свободной прессы, и СМИ Лая продолжали свою деятельность. В случае Лая власти КНР едва не угодили в ловушку, подстерегающую сегодня любую преуспевающую современную страну. Желаете развиваться, выходить на мировой рынок, жить все лучше и потреблять все более изощренно — тогда открывайте границы, глобализируйтесь. Присягайте на верность американским партнерам, ведь именно они держат мировой рынок. Разрешайте откровенно антигосударственные СМИ и не вздумайте бороться с протестами. Не сопротивляйтесь "майданам". Меняйте суверенитет на стеклянные бусы. Десятилетиями Гонконг был для китайцев "окном в мир" — финансовым, торговым, информационным. Без него экономика Китая не могла бы развиваться такими сказочными темпами. Гонконг был международной витриной КНР, а Джимми Лай был витриной свободы слова, свободы протестов, вот этого вот всего. Лай активно спекулировал на лозунгах типа "хватит кормить Пекин!" и на недовольстве местных жителей массовым наплывом китайцев с континента. Однако у рядовых гонконгцев он симпатий так и не снискал. Дело в том, что местные жители при всем своем интернационализме очень ревниво относятся к своей национальной идентичности. Лай же в полном смысле слова человек мира. Трудно даже перечислить всех политических патронов, на которых он усердно работал. У него целых пять гражданств, в том числе Великобритании и Тайваня. Его дети от первого и второго браков — кстати, он усердно оберегал их от участия в гонконгских протестах и на демонстрации никогда не пускал — живут в Англии и США. © REUTERS / Lam Yik Демократические активисты перед зданием суда в Гонконге, где идет заседание по делу об организации несанкционированных митингов в 2019 году Вторая жена Лая большую часть жизни провела во Франции. Благодаря ее влиянию Лай перешел в католичество и полюбил французскую культуру. Лай крепко дружил с последним британским губернатором Гонконга Крисом Паттеном. Он регулярно встречался с Майком Помпео, Нэнси Пелоси и прочими американскими элитариями. Его главным симпатизантом в Гонконге является бывший кардинал города и антикоммунист со стажем Иосиф Чэнь Жи-цзюнь. Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация Весь этот интернационал десятилетиями пользовал Джимми Лая как своего агента. Полностью подконтрольный им олигарх продвигал интересы "западных партнеров" и уверенно вел Гонконг к прямому конфликту с Пекином. А китайское государство отслеживало этот процесс, разрываясь между необходимостью встраиваться в глобальную экономику и обеспечивать свой суверенитет и целостность территории. В конце концов выбор был сделан в пользу суверенитета, и "олигарх-революционер" присел на нары. Абсолютное большинство жителей Гонконга вздохнули с облегчением. Для миллионов из них студенческая буза была бесконечной головной болью — замирал бизнес, не приезжали туристы, блокировался транспорт — и все ради того, по сути, чтобы сдать процветающий город "западным партнерам". Подобные истории, как мы знаем, не раз происходили и на пост-советском пространстве. Так что опыт китайских товарищей может оказаться весьма поучительным. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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