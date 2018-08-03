Америка, получив пару пощечин, покидает Сирию

Слухи о выводе американских войск из Сирии идут уже давно. Особенно часто эту информацию начали обсуждать с того самого момента, как об этом заявил сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам война в этой части Ближнего Востока очень затратна, и Вашингтон не намерен далее содержать ее за собственные деньги.

По мнению лидера США, вопрос финансирования этой кампании должен быть переложен на плечи тех государств, что считают присутствие американцев в САР необходимым. В противном случае, дядя Сэм умывает руки. Сразу после этого заявления ближневосточный регион взбудоражился. Одни были рады таким перспективам, например, тот же Башар Асад или иранские лидеры. Другие же грустили, особенно грустил Эр-Рияд.

Саудовцы даже некоторое время рассматривались в качестве потенциальных спонсоров будущих американских операций в Сирии, но до этого вроде бы так и не дошло. Во всяком случае, информация о больших саудовских деньгах в армии США пока не всплывала. А если верить ливанцам, то вряд ли вообще когда-нибудь всплывет, ибо американцы все же готовятся вывести из Сирии свои войска.

Ливанское издание аль-Ахбар, специализирующееся на расследованиях и аналитике, пишет, что около месяца назад в Бейрут ночью прибыл некий самолет. Первоначально не было известно, кто это, так как прилетевшая и принимавшая стороны соблюдали режим секретности. Но в итоге журналисты разузнали, что в их страну пожаловали американцы. Вместе с собой они привезли группу из восьми арестованных ливанцев. Последние, по словам гостей, воевали в рядах Исламского государства* и были захвачены в плен в Сирии курдскими Отрядами народной самообороны. Необходимость их доставки в Ливан объясняется тем, что сейчас американцы распределяют всех захваченных террористов по странам их происхождения. Это в свою очередь, связано с планами США в ближайшем будущем вывести контингент из Сирии.

Российский военный эксперт Алексей Леонков сомневается в подобных перспективах. Несмотря на многочисленные заявления американского руководства о возможном прекращении этой операции, никто так и не решился на этот шаг. Вероятно, история с необходимостью финансовых вливаний из третьих стран была всего лишь навсего попыткой отвлечь внимание от неудач США на сирийском фронте. Эта тактика известна и проверена ранее в других странах. Вашингтон при этом вряд ли действительно хотя бы даже всерьез обдумывал план вывод своих военных из Сирии. По мнению эксперта, Соединенные Штаты никогда до конца не выводят все свои силы из тех стран, в которых они ввязались в войну. Исключением являются лишь несколько случаев, но исключения лишь подтверждают правило. В Сирии США не добились того, чего хотели, получили пару ощутимых пощечин от других участников конфликта, но это вряд ли способно заставить их оставить арабскую республику в покое.

Российский востоковед Олег Гущин полагает, что выход американцев из Сирии возможен, но необязательно это произойдет скоро. В САР у Вашингтона слишком много трудностей, практически неразрешимых. Например, проблема турецко-курдского конфликта вряд ли решаема классическими американскими методами, оттого отстраниться от нее будет намного проще и лучше. К тому же вряд ли руководство Штатов всерьез планирует долгосрочное противостояния с Россией в Сирии. Это очень дорого, а реальная выгода, возможно, заключается только в каких-то приобретениях для своего престижа. К тому же сейчас сложно судить о том, как американцы поступят в будущем, их политика может в любой момент измениться. По словам эксперта, у США в принципе нет внешней политики, а все, что они делают в мире — всего лишь проявление внутренней.

— Это котел, который варится, варится, а все что выкипает — это и есть то, что называют внешней политикой США. Они (политические силы США — авт.) соперничают друг с другом, и их борьба сама по себе оказывает большое влияние на мир, но при этом они еще и предпринимают отдельные инициативы, должные их отличать от противоборствующей стороны. Сейчас вершину занял Трамп, но он не отвечает за все вопросы, его возможности сильно ограничены. Поэтому сейчас он старается подготовиться к выборам и провести как можно больше сторонников в Конгресс. Если он это сделает, то вероятность вывод военных США из Сирии высока. Вообще, сейчас американцы близ сирийско-иракской границы строят крупную базу. Вряд ли она будет особенно полезна для решения сирийских вопросов. Она будет куда полезнее для американских проектов в Ираке. И если Трамп в итоге выстоит, и в Конгрессе его сторонники станут большинством, то подобный сценарий вероятен. Проблема в том, что у президента нет полноценной партийной поддержки, поэтому ему важно провести в Конгресс именно тех республиканце или даже демократов, которые не будут его ярыми врагами или критиками.

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* Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.