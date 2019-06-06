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Америка, подай оружие? Заявивший о мире Зеленский превратился в "попрошайку"

06 июня 2019, 09:09  •  107 • Политика
Американский сенатор Роберт Портман заявил о том, что во время его встречи с новым президентом Украины Владимир Зеленский заявил о потребностях ВСУ в американском оружии. Судя по словам республиканца, Зеленский, ранее заявлявший о необходимости установить мир в Донбассе, превратился в "попрошайку" оружия.
Первые шаги нового президента Украины Владимира Зеленского в открытую говорят о том, что он то ли забыл свои предвыборные обещания, то ли передумал их выполнять. Гадать можно до бесконечности. Однако факт остаётся фактом: заявивший ранее о необходимости установить мир в Донбассе, Зеленский теперь просит у США их оружие.
Напомним, Украина на данный момент ведёт боевые действия лишь в Донбассе, поэтому слова Зеленского о мире как минимум странно смотрятся на фоне его обсуждения поставок вооружения от Штатов. И фактически он тем самым превратился в "попрошайку".
О том, что Зеленский пожаловался на нужды ВСУ в "системах вооружения и элементарных условиях", сообщил своим коллегам во время своего выступления американский сенатор Роберт Портман. Среди тех вопросов, которые он обсудил с Зеленским, была и так называемая российская пропаганда вдоль восточной границы Украины.
"Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации", - отметил Портман, пересказывая темы своего разговора с новым президентом Украины, который состоялся ещё 30 мая.
Кроме того, американский сенатор успел пообщаться и с новым начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком, обсудив с ним вопросы помощи от Соединённых Штатов для украинской армии.
Портман даже уже "закинул удочку" о военных нуждах Украины своим коллегам в комитете по делам Вооруженных сил и в администрацию президента США.
На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального действия, как напоминает ТАСС, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн. В бюджете США на текущий финансовый год на эту цель было выделено $200 млн.

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