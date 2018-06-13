«Америка плюс» против «большой Евразии» • 18 • Аналитика





Фрагмент видеокадра: ТВЦ, Youtube



На наш взгляд, всегда интересно послушать осведомлённого человека. В программе «Право знать!» от 9 июня Сергей Караганов дал свою интерпретацию происходящих в мире событий: американская система лидерства в мире «поехала», причём ещё до прихода в Белый дом Дональда Трампа, и есть два варианта, куда она может «приехать». Сейчас американцы пытаются «починить» свою систему лидерства/господства в мире, собственно, Дональд Трамп и выступает в качестве такого президента по ремонту. Однако вряд ли это ему удастся.





Второй вариант: американцы уйдут в крепость «Америка плюс», присовокупив к ней англосаксонский мир с Великобританией, какую-то часть Европы, Азии, Африки и, конечно, они рассчитывают забрать весь свой «задний двор» — Латинскую Америку. Они уже на пути в эту «крепость» и отрывают по дороге Британию от Европы, устанавливают жёсткие двусторонние связи со всеми своими союзниками и вассалами эпохи правления «демократических» неоконов во главе с экс-президентом Бараком Обамой.



В противостоянии с этой американской крепостью формируется проект «Большая Евразия» вокруг стран ШОС во главе с Россией и Китаем. Причём Россия выступает поставщиком безопасности для нарождающегося проекта, а Китай обеспечивает его экономическую составляющую. Новейшие стратегические вооружения России, по мнению Караганова, обеспечивают военный зонтик «большой Евразии» уже лет на 15. Если добавить к этому, что Китай отказался от приглашения в G7, а Россия не выказывает интереса к этому западному клубу, то концепция Караганова получает некоторые доказательства. Отметим только, что он построил схему биполярного мира, а не многополярного, которого официально придерживается Россия.



Поскольку Россия находится в географическом центре проекта «Большая Евразия» и является для него естественным мостом в Европу, перспективы России «выглядят блестяще… если мы не обленимся, если не посыплемся». Тогда «коллективный Запад будет нас добивать, поскольку Россия является поставщиком безопасности для «большой Евразии». Из этого следует, что «России нельзя уступать Западу», нужно просто держать свои позиции, и она прорвётся в «своё блестящее будущее». Какие это позиции?



Ситуация на Украине опасная, США хотели бы небольшой войны с участием Россией, маленькой, победоносной и чужими руками, но понимают, что Россия этот сценарий поломает, и тогда неизвестно, чем дело закончится. Караганов предполагает на Украине "размежевание сторон" и предельно жёсткую политику России. «Крым» – это первый удар России по политике расширения Запада за счёт её стратегических интересов, но вряд ли последний. Причём в результате всех этих событий и сирийской операции ВКС РФ, Турция уходит от США в «большую Евразию».



«Сменить власть» в Иране США не могут и захватить его, как Ирак, не могут, но могут нанести удар, а затем «смыться» в свою заокеанскую крепость. Украина и Северная Корея прилегают непосредственно к «большой Евразии», поэтому в обоих этих случаях иранский сценарий чреват последствиями для самой американской крепости. Добавим, что Северная Корея – это зона ответственности Китая, не случайно перед историческим саммитом США – КНДР в Сингапуре Ким Чен Ын ездил в Пекин, так что Дональд Трамп имеет дело не только с товарищем Кимом но и опосредованно с товарищем Си Цзинпином. Поэтому непосредственная угроза войны в Корее будет, скорее всего, снята: она обрушит торговлю США с Китаем, что для Вашингтона пока неприемлемо. Равнодушие власти выдавливает с Украины атомщиков



Этот прогноз Караганова подтвердился 11 июня: Ким и Трамп подписали «очень важный документ», по словам Трампа, предполагающий денуклеаризацию КНДР в обмен на гарантии безопасности США, но растянется эта процедура примерно на 10 лет, по мнению экспертов из Южной Кореи.



Евросоюз, по мнению Караганова, не устоит перед натиском Трампа и будет уступать США шаг за шагом, теряя своё единство и каких-то членов. Первой в очереди на выход стоит Польша, вознамерившаяся стать американским плацдармом в Европе: «Поляки – отчаянный народ, готовы повеситься, чтобы досадить России». Для России же критично только появление ракетных вооружений США в Прибалтике и на Украине, и вот этого она не допустит. Однако ничто из вышеперечисленного однозначно не предрешено. Почему?



С приходом Трампа элиты США потеряли контроль над своим обществом и СМИ, восстановление управляемости займёт семь-восемь лет. Другими словами, Россия имеет ещё несколько лет для того, чтобы продолжить сосредотачиваться, а Европа имеет шансы побороться за свой суверенитет. США же предстоит восстановить свою управляемость.



Наши либералы твердят об изоляции России (от Запада), но это не совсем так, вернее, совсем не так. Санкции против России введены Западом для наведения дисциплины в своих рядах, консолидации распадающегося атлантического сообщества, и, конечно, как способ конкурентной борьбы с Россией, в свете которой штампы об «изоляции» — всего лишь пропаганда. «Не нужно бояться – и страха не будет», — отвечает Караганов либералам. Нашу прозападную партию пугает, скорее, другое: Россия становится де-факто частью Евразии: товарооборот России со странами Азии ещё меньше, чем с Европой, но уже вполне сопоставим.



Караганова это не пугает: «Культурно мы европейцы, но вышли-то из Византии, и являемся наследниками империи Чингисхана. От Европы мы взяли что хотели взять, больше нам ничего не нужно, особенно постмодернистских ценностей Европы». Нужно сказать, что его оптимизм объективно оправдывается: Россия вышла из 2014 года, и вышла более сильной, как он тогда и прогнозировал. Талантливый человек-ракета



В 2014 году, когда Россия жёстко отреагировала на «смену власти» Западом на Украине, закончилась большая петровская эпоха, в имперский и в советский периоды которой Россия смотрела с придыханием на Запад, на Европу, делает большой исторический вывод Караганов. Советский коммунизм был ведь западным, европейским проектом, о чём многие сегодня забывают, особенно КПРФ.



Причём Россия-СССР была в худшем положении, а сегодняшняя Россия – уже в лучшем. Российские элиты значительно более консолидированы и профессиональны, чем поздние советские. Против России выступает сокращающаяся часть мира, а поддерживает нас расширяющаяся часть мира. Если просчитать ресурсы, то Россия находится сегодня в более выигрышном положении, чем СССР, который содержал за свой счёт огромное количество никчемных союзников. С Китаем у России де-факто союзнические отношения, а союз де-юре, накладывающий формальные обязательства, самой России сегодня вряд ли нужен. «Запад нас ненавидит, а мы его презираем», — проводит мировую черту Сергей Караганов.



И, наконец, о западной «либеральной демократии». Она страдает многими язвами, а «системы с элементами авторитаризма более приспособлены для текущей мировой конкуренции». По мнению Караганова, мир идёт к «авторитарной демократии, или демократическому авторитаризму», и на Западе тоже. Добавим, что западная демократия уже родила ряд авторитаризмов в лице Гитлера, Муссолини и Франко. Какой будет следующий?



Спорить с Сергеем Карагановым не хочется, но вот его «демократия» какая-то странная: это совсем не «демократия — власть народа», учитывая его анализ западных элит, их роль в «демократии». Может быть, правильнее называть «западную демократию» властью олигархических элит с фасадом из публичных институтов с вип-демагогами в роли их премьеров и президентов?



«Демократия» стала сегодня пустым словом, «голым королём», прикрывающимся мифом о древнегреческой демократии. Хотя ещё Платон писал, что демократия — это власть демагогов. Исходя из трактатов древних греков, США – это олигархическая республика, а совсем не демократия, что полностью объясняет феномен прихода к власти в США Дональда Трампа, почему он стал возможен: Трамп стал следствием раскола олигархических элит. Полная капитуляция товарища Ына



Простые американцы — это болельщики на выборных ристалищах, они могут выражать свою поддержку выступающим игрокам, но не могут повлиять на ход борьбы и результат. Исторически, народ – это люди, объединённые верой, причём религиозной верой, а какая сегодня вера у людей с «постмодернистскими ценностями» в головах? Народ превращается сегодня в просчитываемый и манипулирумый электорат, и западный «демократический» постмодерн танцует на гробах былой веры.



Трамповские элиты побеждают в США, и в этом всё дело, в этом заключается и потеря управляемости обществом элитами США — междоусобица между ними ещё не закончилась. Но старый американский горшок уже разбился, и его не склеить: в Америке устанавливаются сейчас новые отношения вместо прежних неоконовских, а это значит, что на месте старого горшка появится какой-то другой, может быть, в виде крепости «Америка плюс».



В 90-е годы Сергей Караганов выступал с либеральных позиций, в чём сегодня многие его упрекают, а либералы об этом сожалеют. Он отвечает на это в своей ироничной манере: «Тогда ситуация была тяжёлая: Россию могли добить, серьёзно ставился вопрос о ядерном разоружении страны, поэтому приходилось улыбаться…» Почётный председатель Совета по военной и оборонной политике Сергей Караганов по ТВ выступает, кажется, только в программе Дмитрия Куликова «Право знать!» И почему? То, что он говорит о международной политике, и как говорит, существенно отличается от дискуссий постоянных участников наших политических ток-шоу. Он не стесняется давать глобальные политические оценки и прогнозы.На наш взгляд, всегда интересно послушать осведомлённого человека. В программе «Право знать!» от 9 июня Сергей Караганов дал свою интерпретацию происходящих в мире событий: американская система лидерства в мире «поехала», причём ещё до прихода в Белый дом Дональда Трампа, и есть два варианта, куда она может «приехать». Сейчас американцы пытаются «починить» свою систему лидерства/господства в мире, собственно, Дональд Трамп и выступает в качестве такого президента по ремонту. Однако вряд ли это ему удастся.Второй вариант: американцы уйдут в крепость «Америка плюс», присовокупив к ней англосаксонский мир с Великобританией, какую-то часть Европы, Азии, Африки и, конечно, они рассчитывают забрать весь свой «задний двор» — Латинскую Америку. Они уже на пути в эту «крепость» и отрывают по дороге Британию от Европы, устанавливают жёсткие двусторонние связи со всеми своими союзниками и вассалами эпохи правления «демократических» неоконов во главе с экс-президентом Бараком Обамой.В противостоянии с этой американской крепостью формируется проект «Большая Евразия» вокруг стран ШОС во главе с Россией и Китаем. Причём Россия выступает поставщиком безопасности для нарождающегося проекта, а Китай обеспечивает его экономическую составляющую. Новейшие стратегические вооружения России, по мнению Караганова, обеспечивают военный зонтик «большой Евразии» уже лет на 15. Если добавить к этому, что Китай отказался от приглашения в G7, а Россия не выказывает интереса к этому западному клубу, то концепция Караганова получает некоторые доказательства. Отметим только, что он построил схему биполярного мира, а не многополярного, которого официально придерживается Россия.Поскольку Россия находится в географическом центре проекта «Большая Евразия» и является для него естественным мостом в Европу, перспективы России «выглядят блестяще… если мы не обленимся, если не посыплемся». Тогда «коллективный Запад будет нас добивать, поскольку Россия является поставщиком безопасности для «большой Евразии». Из этого следует, что «России нельзя уступать Западу», нужно просто держать свои позиции, и она прорвётся в «своё блестящее будущее». Какие это позиции?Ситуация на Украине опасная, США хотели бы небольшой войны с участием Россией, маленькой, победоносной и чужими руками, но понимают, что Россия этот сценарий поломает, и тогда неизвестно, чем дело закончится. Караганов предполагает на Украине "размежевание сторон" и предельно жёсткую политику России. «Крым» – это первый удар России по политике расширения Запада за счёт её стратегических интересов, но вряд ли последний. Причём в результате всех этих событий и сирийской операции ВКС РФ, Турция уходит от США в «большую Евразию».«Сменить власть» в Иране США не могут и захватить его, как Ирак, не могут, но могут нанести удар, а затем «смыться» в свою заокеанскую крепость. Украина и Северная Корея прилегают непосредственно к «большой Евразии», поэтому в обоих этих случаях иранский сценарий чреват последствиями для самой американской крепости. Добавим, что Северная Корея – это зона ответственности Китая, не случайно перед историческим саммитом США – КНДР в Сингапуре Ким Чен Ын ездил в Пекин, так что Дональд Трамп имеет дело не только с товарищем Кимом но и опосредованно с товарищем Си Цзинпином. Поэтому непосредственная угроза войны в Корее будет, скорее всего, снята: она обрушит торговлю США с Китаем, что для Вашингтона пока неприемлемо.Этот прогноз Караганова подтвердился 11 июня: Ким и Трамп подписали «очень важный документ», по словам Трампа, предполагающий денуклеаризацию КНДР в обмен на гарантии безопасности США, но растянется эта процедура примерно на 10 лет, по мнению экспертов из Южной Кореи.Евросоюз, по мнению Караганова, не устоит перед натиском Трампа и будет уступать США шаг за шагом, теряя своё единство и каких-то членов. Первой в очереди на выход стоит Польша, вознамерившаяся стать американским плацдармом в Европе: «Поляки – отчаянный народ, готовы повеситься, чтобы досадить России». Для России же критично только появление ракетных вооружений США в Прибалтике и на Украине, и вот этого она не допустит. Однако ничто из вышеперечисленного однозначно не предрешено. Почему?С приходом Трампа элиты США потеряли контроль над своим обществом и СМИ, восстановление управляемости займёт семь-восемь лет. Другими словами, Россия имеет ещё несколько лет для того, чтобы продолжить сосредотачиваться, а Европа имеет шансы побороться за свой суверенитет. США же предстоит восстановить свою управляемость.Наши либералы твердят об изоляции России (от Запада), но это не совсем так, вернее, совсем не так. Санкции против России введены Западом для наведения дисциплины в своих рядах, консолидации распадающегося атлантического сообщества, и, конечно, как способ конкурентной борьбы с Россией, в свете которой штампы об «изоляции» — всего лишь пропаганда. «Не нужно бояться – и страха не будет», — отвечает Караганов либералам. Нашу прозападную партию пугает, скорее, другое: Россия становится де-факто частью Евразии: товарооборот России со странами Азии ещё меньше, чем с Европой, но уже вполне сопоставим.Караганова это не пугает: «Культурно мы европейцы, но вышли-то из Византии, и являемся наследниками империи Чингисхана. От Европы мы взяли что хотели взять, больше нам ничего не нужно, особенно постмодернистских ценностей Европы». Нужно сказать, что его оптимизм объективно оправдывается: Россия вышла из 2014 года, и вышла более сильной, как он тогда и прогнозировал.В 2014 году, когда Россия жёстко отреагировала на «смену власти» Западом на Украине, закончилась большая петровская эпоха, в имперский и в советский периоды которой Россия смотрела с придыханием на Запад, на Европу, делает большой исторический вывод Караганов. Советский коммунизм был ведь западным, европейским проектом, о чём многие сегодня забывают, особенно КПРФ.Причём Россия-СССР была в худшем положении, а сегодняшняя Россия – уже в лучшем. Российские элиты значительно более консолидированы и профессиональны, чем поздние советские. Против России выступает сокращающаяся часть мира, а поддерживает нас расширяющаяся часть мира. Если просчитать ресурсы, то Россия находится сегодня в более выигрышном положении, чем СССР, который содержал за свой счёт огромное количество никчемных союзников. С Китаем у России де-факто союзнические отношения, а союз де-юре, накладывающий формальные обязательства, самой России сегодня вряд ли нужен. «Запад нас ненавидит, а мы его презираем», — проводит мировую черту Сергей Караганов.И, наконец, о западной «либеральной демократии». Она страдает многими язвами, а «системы с элементами авторитаризма более приспособлены для текущей мировой конкуренции». По мнению Караганова, мир идёт к «авторитарной демократии, или демократическому авторитаризму», и на Западе тоже. Добавим, что западная демократия уже родила ряд авторитаризмов в лице Гитлера, Муссолини и Франко. Какой будет следующий?Спорить с Сергеем Карагановым не хочется, но вот его «демократия» какая-то странная: это совсем не «демократия — власть народа», учитывая его анализ западных элит, их роль в «демократии». Может быть, правильнее называть «западную демократию» властью олигархических элит с фасадом из публичных институтов с вип-демагогами в роли их премьеров и президентов?«Демократия» стала сегодня пустым словом, «голым королём», прикрывающимся мифом о древнегреческой демократии. Хотя ещё Платон писал, что демократия — это власть демагогов. Исходя из трактатов древних греков, США – это олигархическая республика, а совсем не демократия, что полностью объясняет феномен прихода к власти в США Дональда Трампа, почему он стал возможен: Трамп стал следствием раскола олигархических элит.Простые американцы — это болельщики на выборных ристалищах, они могут выражать свою поддержку выступающим игрокам, но не могут повлиять на ход борьбы и результат. Исторически, народ – это люди, объединённые верой, причём религиозной верой, а какая сегодня вера у людей с «постмодернистскими ценностями» в головах? Народ превращается сегодня в просчитываемый и манипулирумый электорат, и западный «демократический» постмодерн танцует на гробах былой веры.Трамповские элиты побеждают в США, и в этом всё дело, в этом заключается и потеря управляемости обществом элитами США — междоусобица между ними ещё не закончилась. Но старый американский горшок уже разбился, и его не склеить: в Америке устанавливаются сейчас новые отношения вместо прежних неоконовских, а это значит, что на месте старого горшка появится какой-то другой, может быть, в виде крепости «Америка плюс».В 90-е годы Сергей Караганов выступал с либеральных позиций, в чём сегодня многие его упрекают, а либералы об этом сожалеют. Он отвечает на это в своей ироничной манере: «Тогда ситуация была тяжёлая: Россию могли добить, серьёзно ставился вопрос о ядерном разоружении страны, поэтому приходилось улыбаться…» Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 18 Источник Похожие новости 47 ронинов нашего хутора Последний шанс Донбасса «Сохраните лицо, цельтесь в сердце!»

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