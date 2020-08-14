Америка ответила русской вакцине марихуаной

По словам учёных из университета, каннабидиол помогает в особо тяжёлых случаях, когда вирус начинает разрушать лёгкие. Доктор Джек Ю рассказал, что до последнего врачи стараются не интубировать пациентов, а проводить сначала поддерживающую терапию.

Тем не менее большое число больных, находящихся на искусственной вентиляции лёгких, не выживают. По словам Джека Ю, каннабидиол может облегчить течение болезни у тяжёлых пациентов, поскольку обладает противовоспалительным действием. Кроме того, это вещество предотвращает так называемый цитокиновый шторм - гиперответ иммунной системы, приводящий к тяжелейшим побочным эффектам, включая затруднённое дыхание.

При этом профессор Университета Огасты Бабак Бабан подчёркивает, что каннабидиол может быть эффективным только в сочетании с поддерживающим лечением. Он добавил, что испытания, проведённые на мышах, показали: каннабидиол улучшает функции лёгких и снижает уровень цитокинов в крови. Пока исследователи намерены продолжить испытания на животных, отмечая, что мыши не самая лучшая модель для коронавируса.

"Каннабидиол не является составляющей каннабиса и поэтому не обладает психотропным эффектом. Это обеспечивает безопасность его применения", - рассказал собеседник "Голоса Америки".