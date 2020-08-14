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Америка ответила русской вакцине марихуаной
14 августа 2020, 00:10 • 112 • В мире
Американские учёные продолжают искать способ спасти пациентов с тяжёлой формой коронавируса. После регистрации русской вакцины от COVID в Университете Огасты заявили, что помочь в лечении может один из содержащихся в марихуане ингредиентов - каннабидиол.
По словам учёных из университета, каннабидиол помогает в особо тяжёлых случаях, когда вирус начинает разрушать лёгкие. Доктор Джек Ю рассказал, что до последнего врачи стараются не интубировать пациентов, а проводить сначала поддерживающую терапию.
Тем не менее большое число больных, находящихся на искусственной вентиляции лёгких, не выживают. По словам Джека Ю, каннабидиол может облегчить течение болезни у тяжёлых пациентов, поскольку обладает противовоспалительным действием. Кроме того, это вещество предотвращает так называемый цитокиновый шторм - гиперответ иммунной системы, приводящий к тяжелейшим побочным эффектам, включая затруднённое дыхание.
При этом профессор Университета Огасты Бабак Бабан подчёркивает, что каннабидиол может быть эффективным только в сочетании с поддерживающим лечением. Он добавил, что испытания, проведённые на мышах, показали: каннабидиол улучшает функции лёгких и снижает уровень цитокинов в крови. Пока исследователи намерены продолжить испытания на животных, отмечая, что мыши не самая лучшая модель для коронавируса.
"Каннабидиол не является составляющей каннабиса и поэтому не обладает психотропным эффектом. Это обеспечивает безопасность его применения", - рассказал собеседник "Голоса Америки".
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