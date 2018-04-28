Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вилкул, CШA, бeгyщaя дивизия "Гaличина"
Реальная сила армии США (Руслан Осташко)
«Неважно, есть ли доказательства»: что стоит за заявлением НАТО о полном доверии...
Россия оказалась в центре внимания на встрече глав МИД НАТО
Главная / Аналитика

Америка отплатит России за собственные провалы

28 апреля 2018, 07:54  •  213 • Аналитика
Около месяца назад, еще до варварской бомбардировки Сирии, в Вашингтоне произошло важное событие. Комитет Сената по вооруженным силам, возглавляемый Джоном Маккейном, провел совещание, посвященное оценке военного потенциала самой исключительной страны мира.



Итог заседания оказался ярким и впечатляющим: «Мы беспомощны», – заявил член комитета, сенатор из Оклахомы Джеймс Инхоф. Россия и Китай опережают Соединенные Штаты в развитии сверхскоростных ракетных технологий. Их гиперзвуковое оружие способно уничтожить Америку!


Интересно, что сразу после обращения президента России к Федеральному собранию, в котором говорилось о новых видах вооружений, Пентагон заявил, что «не удивлен» и заверил своих граждан, что «полностью готов» ответить на такую угрозу. Но!.. Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооружённых сил США генерал Джон Хайтен вынужден был признать, что американская ПРО не может противостоять гиперзвуку.

«У нас нет защиты от такого оружия», – сказал он и заявил, что Вашингтон продолжает полагаться на ядерное сдерживание.

На вопрос «Действительно ли США отстают от России и Китая по гиперзвуковым вооружениям?» Томас Карако, возглавляющий программу ПРО в Центре стратегических и международных исследований, ответил категорически: «Да». И затем добавил: «Одна из причин того, что разработки по гиперзвуку не были для нас приоритетом, состоит в том, что мы не оценили вовремя Россию и Китай с их ракетными разработками».

Официальные представители Пентагона, в свою очередь, активно продвигали предложения по наращиванию бюджета по гиперзвуковым проектам и ПРО, которые помогли бы преодолеть разрыв с Россией и Китаем.

Директор пресловутого Управления проектов Минобороны США (DARPA) Стивен Уолкер запросил увеличение финансирования программ, связанных с испытаниями ракет. А сенатор Инхоф заключил: «Вооруженные силы должны стать нашим приоритетом».

Поэтому экономические санкции против нашей страны с высокой долей вероятности были, есть и будут. Америка кровно заинтересована в блокировке России по всем важным направлениям. Как известно, раненый зверь наиболее опасен. И нет никаких сомнений в том, что хронические участники хоровода вокруг кормушки в США будут не только самозабвенно набивать карманы, но и с упоением мстить России за собственные провалы.
Автор: O.Solvi

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

213
Источник
Похожие новости
28 апреля 2018, 07:54
Две Кореи: конец конфронтации и путь в светлое будущее
28 апреля 2018, 07:54
Появится ли на Каспии американский флот? Да, если освоит телепортацию!
27 апреля 2018, 11:54
Москву обвинили в отделении Гренландии от Дании

27 апреля 2018, 14:54
Назначение Помпео делает войну более вероятной
28 апреля 2018, 07:54
Бегут от правды, как чёрт от ладана!
28 апреля 2018, 07:54
Валюта, которая заменит американский доллар
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 апреля 2018, 21:40
Как подставили украинскую учительницу
22 апреля 2018, 10:24
Надо, Петя, надо!
21 апреля 2018, 10:09
Натовский сценарий массированного авиационного удара: точка невозврата
26 апреля 2018, 10:24
Израилю мало не покажется, если он ударит по С-300 в Сирии
27 апреля 2018, 09:09
Как наши либералы «бомбят Воронеж»
23 апреля 2018, 10:54
Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?
23 апреля 2018, 22:09
Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.