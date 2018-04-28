Америка отплатит России за собственные провалы

Около месяца назад, еще до варварской бомбардировки Сирии, в Вашингтоне произошло важное событие. Комитет Сената по вооруженным силам, возглавляемый Джоном Маккейном, провел совещание, посвященное оценке военного потенциала самой исключительной страны мира.Итог заседания оказался ярким и впечатляющим: «Мы беспомощны», – заявил член комитета, сенатор из Оклахомы Джеймс Инхоф. Россия и Китай опережают Соединенные Штаты в развитии сверхскоростных ракетных технологий. Их гиперзвуковое оружие способно уничтожить Америку!Интересно, что сразу после обращения президента России к Федеральному собранию, в котором говорилось о новых видах вооружений, Пентагон заявил, что «не удивлен» и заверил своих граждан, что «полностью готов» ответить на такую угрозу. Но!.. Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооружённых сил США генерал Джон Хайтен вынужден был признать, что американская ПРО не может противостоять гиперзвуку.«У нас нет защиты от такого оружия», – сказал он и заявил, что Вашингтон продолжает полагаться на ядерное сдерживание.На вопрос «Действительно ли США отстают от России и Китая по гиперзвуковым вооружениям?» Томас Карако, возглавляющий программу ПРО в Центре стратегических и международных исследований, ответил категорически: «Да». И затем добавил: «Одна из причин того, что разработки по гиперзвуку не были для нас приоритетом, состоит в том, что мы не оценили вовремя Россию и Китай с их ракетными разработками».Официальные представители Пентагона, в свою очередь, активно продвигали предложения по наращиванию бюджета по гиперзвуковым проектам и ПРО, которые помогли бы преодолеть разрыв с Россией и Китаем.Директор пресловутого Управления проектов Минобороны США (DARPA) Стивен Уолкер запросил увеличение финансирования программ, связанных с испытаниями ракет. А сенатор Инхоф заключил: «Вооруженные силы должны стать нашим приоритетом».Поэтому экономические санкции против нашей страны с высокой долей вероятности были, есть и будут. Америка кровно заинтересована в блокировке России по всем важным направлениям. Как известно, раненый зверь наиболее опасен. И нет никаких сомнений в том, что хронические участники хоровода вокруг кормушки в США будут не только самозабвенно набивать карманы, но и с упоением мстить России за собственные провалы.