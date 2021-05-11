Америка отказалась останавливать "Северный поток-2" - СМИ

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Вашингтон намерен бороться против российского газопровода другими методами

Власти США больше не будут препятствовать реализации "Северного потока-2", поскольку Вашингтон намерен сосредоточиться на альтернативных нашей трубе проектах. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В статье отмечается, что за последнее десятилетие строительство "СП-2" послужило причиной напряженности между политическими и промышленными игроками трансатлантического сообщества, что связано с назначением проекта. Якобы помимо транспортировки газа в Германию, российский трубопровод "способствует махинациям Путина, направленным на то, чтобы обойти Украину", оставляя киевский режим без рычага давления на Москву и внушительного объема доходов за транзит сырья, "одновременно обращая вспять курс, достигнутый во имя энергетической безопасности".

Автор публикации назвал "Северный поток-2" "замаскированным трубопроводом с историей, достойной звездного мини-сериала Netflix, т.к. там нашлось место для "шпионских интриг" со стороны России и "политических махинаций".

Одним из главных противников проекта являются Штаты. Вашингтон пытается в качестве альтернативы протолкнуть европейцам свой СПГ. По мнению обозревателя, Восточная и Центральная Европа выигрывают от "энергетической революции" в Америке, спровоцированной добычей сланцевого газа. Однако этого недостаточно для того, чтобы ослабить влияние Москвы на рынок ЕС, "и этого никогда не будет", утверждается в публикации.

Скорее, считает автор, это дает возможность перевести дух и приложить усилия на реструктуризацию "подрывных контрактов" с российским "Газпромом". Другими словами, способность России использовать энергию в качестве средства политического шантажа больше не является данностью.

Эксперт напоминает, что два года назад 12 стран-членов Евросоюза сформировали "Инициативу трех морей" (the Three Seas Initiative (3SI)). Она предполагает, что Старый свет сосредоточит внимание на развитии независимой энергетики и транспорта. Если реализации проекта содействие окажут США и ФРГ, потенциально ЕС способен нивелировать эффект от запуска "СП-2", тем самым формируя основу для перехода к чистой энергетике.

Теперь у хозяина Белого дома Джо Байдена есть мощный инструмент в лице Международной финансовой корпорации развития США и обязательства Вашингтона в размере до одного миллиарда долларов, чтобы помочь Европе реализовать свое энергетическое видение через 3SI. Однако эти средства, выделенные при администрации бывшего президента Дональда Трампа, еще не были распределены командой действующего лидера американцев, пишет автор.

Возможно, назначение "нового царя" (т.е. посланника) Госдепа по "Северному потоку-2" стало слишком поздним шагом, особенно в свете подготовки уязвимых европейских стран к следующему зимнему отопительному сезону. Госсекретарь Энтони Блинкен должен не только полностью выполнять свои обязанности в соответствии с законом, чтобы гарантировать, что российский проект не будет реализован, но также призвать Конгресс и определить ресурсы внутри администрации, чтобы быстро предоставить Европе помощь в завершении строительства "правильных трубопроводов".

Совместное финансовое обязательство Вашингтона и Берлина по "Инициативе трех морей" поможет ликвидировать ущерб, нанесенный "СП-2", резюмировал эксперт.

