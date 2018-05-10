Америка освободилась от иранского ига • 58 • Аналитика Мистер Трамп освободил Соединённые Штаты от иранского ига. Звучит несколько странно, но, видимо, именно так нужно истолковывать заявление президента Трампа, сообщившего, что Америка не будет находиться «в заложниках ядерного шантажа». Объявив о выходе США из сделки по иранской ядерной программе и грядущем возобновлении антииранских санкций, Трамп сделал подарок… России.







Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Исламской Республики Иран. «Сейчас я объявляю, — цитирует его «Интерфакс», — что Соединённые Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима». Это было сказано в ходе выступления в Белом доме во вторник.





Словами президент не ограничился и тут же подписал меморандум.



Теперь Ирану светят санкции «высшего уровня». Под санкции попадут и все страны, которые вздумают помогать Тегерану в создании ядерного оружия. «Америка не будет в заложниках ядерного шантажа», — объяснил свою позицию мистер Трамп.



И подкрепил заявление «точными доказательствами». По его словам, Вашингтон располагает доказательствами продолжения Ираном разработки ядерного оружия, что является нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий. «Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью», — сообщил президент.



Точные доказательства — это опубликованные Израилем документы. Трамп сказал: «На прошлой неделе правительство Израиля опубликовало документы, содержащие разведданные… которые демонстрируют историческое стремление иранского режима [иметь] ядерные вооружения». По мнению американского лидера, ядерная сделка «позволила Ирану сохранить доступ к урану и со временем [позволила бы] разработать ядерное оружие».



Выступая в Белом доме, мистер Трамп назвал ядерную сделку «разлагающейся и гнилой». Сделка, по его мнению, была неспособна предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия уже в скором будущем. Поэтому Трамп пообещал восстановить жёсткие санкции, затрагивающие ядерную деятельность Ирана, отмечает «Би-би-си».



Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в свою очередь, сообщило, что принимает немедленные меры для проведения решения президента США в жизнь. Предприятия, сотрудничающим сейчас с Ираном, получат от 90 до 180 дней на прекращение соответствующих деловых отношений. По окончании указанного периода возобновятся санкции.



Решение президента США вызвало бурный политический протест в Иране.



На следующий день после заявления Трампа парламентарии ИРИ публично сожгли американский флаг. Вместе с флагом зажигалками подожгли ещё какую-то бумагу, предположительно распечатку договора о ядерной сделке.



Тем не менее, власти Ирана достаточно осторожны.



Президент Хасан Роухани объявил по ТВ, что дал поручение своим дипломатам провести переговоры с Францией, Германией, Великобританией, Россией, Китаем и оценить возможности сохранения ядерного договора.



«Если к концу этих переговоров мы придём к выводу, что то, чего требовал народ Ирана, достижимо, ядерное соглашение останется в силе, несмотря на пожелания США и сионистского режима, а также грубейшие слова Трампа».



Впрочем, в том случае, если интересы Ирана соблюдаться не будут, Роухани пообещал обратиться к народу, а затем сообщить о решениях.



В России решение президента США прокомментировали эксперты.



«В Европе надеются убедить Трампа изменить решение по Ирану. Но Трамп своего решения не отменит, а предложит европейцам изменить собственную позицию», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков в «Твиттере». Апрельское устрашение «Иджисов» с помощью «Каяков» — дело спорное. Озадачен ли Пентагон?



США выступают в роли провокатора, поскольку Иран получает свободу действий, считает Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. «Если договор будет разрушен, тогда, конечно, у Ирана теоретически будет свобода действий, в том числе связанная с возможностью разработки ядерного оружия и реализации соответствующих программ. Поэтому США в данном случае выполняют роль провокаторов», — приводит его слова Newsru.com.



На уровне государства Россия осудила решение США и заявила, что сама продолжит соблюдать принятое ранее соглашение. Российский МИД отметил, что соглашение выполняло свои функции, а его разрыв свидетельствует о недоговороспособности администрации США. Дональд Трамп, принимая решение о выходе, преследовал «узкокорыстные» интересы.



Не только Россия высказалась против. Великобритания, Германия и Франция тоже призвали участников соглашения продолжать его выполнять.



Столь осторожная реакция европейских государств смутила США.



Мнения разных «сторон» о решении Трампа собраны и продолжают собираться на сайте канала «CNN». Мнений и комментариев там очень много, мы приведём только основные.



Министр финансов США Стив Мнучин заявил, что Великобритания, Франция и Германия поддерживают американские цели США по вопросу сделки с Ираном. Вместе с тем мистер Мнучин признал, что у США «несколько иные взгляды на то, как этого достичь». По его словам, президент ясно выразил своё отношение к былой ядерной сделке, и теперь предстоит «плотная работа» с американскими союзниками.



Что это за «плотная работа», он не уточнил. Однако ясно, заметим, что союзники на сей раз с США не согласны в принципе.



В США тоже царит настоящий раздрай по вопросу отмены ядерной сделки и продолжения политики санкций.



Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что выход из сделки — «большая ошибка». Её результатом станет «изоляция Соединённых Штатов». Почти все крупные державы отвернутся от США. Задачи нового кабинета



«Это ослабит наш авторитет и глобальное лидерство, что позволит Ирану обрести международное сочувствие, не делая при том ничего такого, чтобы уменьшило бы его [Ирана] вредную деятельность на Ближнем Востоке», — считает мистер Байден.



Итогом решения Трампа станет возвращение Ирана «на путь к получению ядерного оружия». И ясный дипломатический выход будет невозможен. Возникнет угроза войны с Ираном.



Многие американские законодатели тоже недовольны решением Трампа.



Сенатор Марк Уорнер отметил, что шаг Трампа вбивает «клин между нами и нашими союзниками». Точно так же думает сенатор Тим Кейн.



Сенатор Боб Менендес: «Это огромная ошибка…»



Член Палаты представителей Майк Тёрнер: «Вне доказательств того, что Иран нарушает соглашение, полный отказ от этой сделки является ошибочным».



Сенатор Боб Коркер выразил разочарование по поводу того, что Белый дом не смог достичь соглашения с американскими союзниками.



Бывший президент США Барак Обама опубликовал заявление, в котором призвал Трампа отказаться от «ошибочного» решения по сделке. «Я считаю, что решение поставить JCPOA под угрозу вне каких-либо нарушений Ираном сделки является серьёзной ошибкой», — написал он. Вне соглашения Соединённые Штаты в конечном итоге могут оказаться перед фактом войны на Ближнем Востоке.



Турецкий президент Р. Т. Эрдоган заявил, что в результате отказа США от сделки с Ираном в регионе следует опасаться новых кризисов. «Нам не нужны новые кризисы в регионе», — сказал Эрдоган «CNN», добавив, что решение Трампа повлияет не только на Ближний Восток, но и на весь мир.



Эрдоган также сказал, что Трамп должен был соблюдать соглашение, которое подписала предыдущая администрация.



А вот Саудовская Аравия решение Трампа полностью поддержала. Лица королевства заявили, что они «поддерживают и приветствуют» решение президента Трампа.



Ну а президент Ирана Хасан Роухани тем временем сказал, что он приказал организации «атомной промышленности» страны в полной мере подготовиться к принятию мер, если таковые будут необходимы, по запуску «промышленного обогащения без ограничений». Жизнь как приключение и поиск



Любопытно, что некоторые региональные иностранные эксперты находят решение США выгодным для России.



К примеру, турецкий эксперт в сфере мировой экономики Танер Бексой сказал «Свободной прессе», что решение США действительно может стать выгодным для Москвы.



«…Конечно, нельзя было гарантировать, что США наверняка откажутся от сделки, но все же рынок среагировал соответствующим образом. Доля Ирана не столь велика, но ощутима — в связи с этим решением США общее предложение может сократиться на два миллиона баррелей в день. В любом случае, это вызовет резкий рост цен на нефть. Высока вероятность, что цена дойдёт до 95—100 долларов за баррель. Очевидно, что от такого решения могут выиграть крупные экспортёры, в числе которых находится Россия. Её экономика переживает не лучшие времена в связи с резким сокращением сотрудничества с Европой, США и другими странами. Расходы при этом растут, если учитывать военную операцию в Сирии, грандиозные строительные проекты и так далее».



К чему может прийти мир в результате одностороннего решения президента Трампа?



Попробуем выделить главное.



1. Если соглашение будет в полной мере отвергнуто США и их европейскими союзниками и «включит» заново мощные санкции, Иран и вправду сделает то, чем пугает господин Роухани: начнёт «промышленное обогащение без ограничений». В дальнейшем создадутся все условия для войны, в которой, вероятно, будут так или иначе участвовать и США, и Израиль.



2. Односторонний выход США из сделки является тем фактом, который демонстрирует очередной провал международного права: ведущая мировая держава на глазах у всего мира запросто плюёт на собственные международные обязательства. Говорите, либеральная демократия, стремление к миру и партнёрству? Совсем не похоже.



3. Отмена соглашения принесёт некоторую пользу России: во-первых, могут вырасти мировые цены на нефть; во-вторых, Ирану придётся ещё больше сблизиться с Россией. С другой стороны, едва ли такое сближение понравится Израилю, тоже партнёру России. С чем вернулись Макрон и Меркель из ставки Великого Хана



4. Решение Трампа отрицательно повлияет на бизнес и доходы многих компаний, начавших сотрудничать с ИРИ. Для тех, кто выстраивал свою стратегию на грядущем сотрудничестве, это тоже дурные известия.



5. Плохо это и для самого Ирана. Президент Роухани рассчитывал привлечь в страну крупные иностранные инвестиции и поднять экономику, ранее придавленную санкциями. Теперь ни подъёма, ни инвестиций ему не видать.



6. При самом худшем раскладе в Иране восторжествует радикальная политическая линия, и Ближний Восток погрузится в пучину новой войны. Как минимум это означает эскалацию конфликтов между Ираном и региональными государствами, настроенными к нему враждебно. Особенно следует выделить здесь Израиль, чей премьер-министр Биньямин Нетаньяху горячо приветствовал решение Трампа спустя несколько минут после его оглашения. Последнее не удивляет: ведь именно израильские документы и стали «доказательствами» для Белого дома. Таким образом, новый антииранский фронт — в некотором роде заслуга Нетаньяху.



И последнее. Чем угрожают Ирану санкции?



Предполагается запретить правительству ИРИ приобретать доллары США, ограничить крупные сделки по купле-продаже риала, ограничить международную торговлю Ирана золотом и драгметаллами, запретить поставки в Иран графита, алюминия, стали и программного обеспечения для промышленности.



Санкции коснутся автомобилестроения Ирана, ввоза в США иранских ковров, сельхозпродукции, деятельности, связанной с экспортом и реэкспортом в Иран пассажирских самолётов. Другие санкции ударят по иранским портам, судоходству и судостроению.



И, разумеется, вернётся запрет на торговлю нефтью и нефтепродуктами.



В сущности, это блокада. Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Исламской Республики Иран. «Сейчас я объявляю, — цитирует его «Интерфакс», — что Соединённые Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима». Это было сказано в ходе выступления в Белом доме во вторник.Словами президент не ограничился и тут же подписал меморандум.Теперь Ирану светят санкции «высшего уровня». Под санкции попадут и все страны, которые вздумают помогать Тегерану в создании ядерного оружия. «Америка не будет в заложниках ядерного шантажа», — объяснил свою позицию мистер Трамп.И подкрепил заявление «точными доказательствами». По его словам, Вашингтон располагает доказательствами продолжения Ираном разработки ядерного оружия, что является нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий. «Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью», — сообщил президент.Точные доказательства — это опубликованные Израилем документы. Трамп сказал: «На прошлой неделе правительство Израиля опубликовало документы, содержащие разведданные… которые демонстрируют историческое стремление иранского режима [иметь] ядерные вооружения». По мнению американского лидера, ядерная сделка «позволила Ирану сохранить доступ к урану и со временем [позволила бы] разработать ядерное оружие».Выступая в Белом доме, мистер Трамп назвал ядерную сделку «разлагающейся и гнилой». Сделка, по его мнению, была неспособна предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия уже в скором будущем. Поэтому Трамп пообещал восстановить жёсткие санкции, затрагивающие ядерную деятельность Ирана, отмечает «Би-би-си».Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в свою очередь, сообщило, что принимает немедленные меры для проведения решения президента США в жизнь. Предприятия, сотрудничающим сейчас с Ираном, получат от 90 до 180 дней на прекращение соответствующих деловых отношений. По окончании указанного периода возобновятся санкции.Решение президента США вызвало бурный политический протест в Иране.На следующий день после заявления Трампа парламентарии ИРИ публично сожгли американский флаг. Вместе с флагом зажигалками подожгли ещё какую-то бумагу, предположительно распечатку договора о ядерной сделке.Тем не менее, власти Ирана достаточно осторожны.Президент Хасан Роухани объявил по ТВ, что дал поручение своим дипломатам провести переговоры с Францией, Германией, Великобританией, Россией, Китаем и оценить возможности сохранения ядерного договора.Впрочем, в том случае, если интересы Ирана соблюдаться не будут, Роухани пообещал обратиться к народу, а затем сообщить о решениях.В России решение президента США прокомментировали эксперты.«В Европе надеются убедить Трампа изменить решение по Ирану. Но Трамп своего решения не отменит, а предложит европейцам изменить собственную позицию», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков в «Твиттере».США выступают в роли провокатора, поскольку Иран получает свободу действий, считает Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. «Если договор будет разрушен, тогда, конечно, у Ирана теоретически будет свобода действий, в том числе связанная с возможностью разработки ядерного оружия и реализации соответствующих программ. Поэтому США в данном случае выполняют роль провокаторов», — приводит его слова Newsru.com.На уровне государства Россия осудила решение США и заявила, что сама продолжит соблюдать принятое ранее соглашение. Российский МИД отметил, что соглашение выполняло свои функции, а его разрыв свидетельствует о недоговороспособности администрации США. Дональд Трамп, принимая решение о выходе, преследовал «узкокорыстные» интересы.Не только Россия высказалась против. Великобритания, Германия и Франция тоже призвали участников соглашения продолжать его выполнять.Столь осторожная реакция европейских государств смутила США.Мнения разных «сторон» о решении Трампа собраны и продолжают собираться на сайте канала «CNN». Мнений и комментариев там очень много, мы приведём только основные.Министр финансов США Стив Мнучин заявил, что Великобритания, Франция и Германия поддерживают американские цели США по вопросу сделки с Ираном. Вместе с тем мистер Мнучин признал, что у США «несколько иные взгляды на то, как этого достичь». По его словам, президент ясно выразил своё отношение к былой ядерной сделке, и теперь предстоит «плотная работа» с американскими союзниками.Что это за «плотная работа», он не уточнил. Однако ясно, заметим, что союзники на сей раз с США не согласны в принципе.В США тоже царит настоящий раздрай по вопросу отмены ядерной сделки и продолжения политики санкций.Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что выход из сделки — «большая ошибка». Её результатом станет «изоляция Соединённых Штатов». Почти все крупные державы отвернутся от США.«Это ослабит наш авторитет и глобальное лидерство, что позволит Ирану обрести международное сочувствие, не делая при том ничего такого, чтобы уменьшило бы его [Ирана] вредную деятельность на Ближнем Востоке», — считает мистер Байден.Итогом решения Трампа станет возвращение Ирана «на путь к получению ядерного оружия». И ясный дипломатический выход будет невозможен. Возникнет угроза войны с Ираном.Многие американские законодатели тоже недовольны решением Трампа.Сенатор Марк Уорнер отметил, что шаг Трампа вбивает «клин между нами и нашими союзниками». Точно так же думает сенатор Тим Кейн.Сенатор Боб Менендес: «Это огромная ошибка…»Член Палаты представителей Майк Тёрнер: «Вне доказательств того, что Иран нарушает соглашение, полный отказ от этой сделки является ошибочным».Сенатор Боб Коркер выразил разочарование по поводу того, что Белый дом не смог достичь соглашения с американскими союзниками.Бывший президент США Барак Обама опубликовал заявление, в котором призвал Трампа отказаться от «ошибочного» решения по сделке. «Я считаю, что решение поставить JCPOA под угрозу вне каких-либо нарушений Ираном сделки является серьёзной ошибкой», — написал он. Вне соглашения Соединённые Штаты в конечном итоге могут оказаться перед фактом войны на Ближнем Востоке.Турецкий президент Р. Т. Эрдоган заявил, что в результате отказа США от сделки с Ираном в регионе следует опасаться новых кризисов. «Нам не нужны новые кризисы в регионе», — сказал Эрдоган «CNN», добавив, что решение Трампа повлияет не только на Ближний Восток, но и на весь мир.Эрдоган также сказал, что Трамп должен был соблюдать соглашение, которое подписала предыдущая администрация.А вот Саудовская Аравия решение Трампа полностью поддержала. Лица королевства заявили, что они «поддерживают и приветствуют» решение президента Трампа.Ну а президент Ирана Хасан Роухани тем временем сказал, что он приказал организации «атомной промышленности» страны в полной мере подготовиться к принятию мер, если таковые будут необходимы, по запуску «промышленного обогащения без ограничений».Любопытно, что некоторые региональные иностранные эксперты находят решение США выгодным для России.К примеру, турецкий эксперт в сфере мировой экономики Танер Бексой сказал «Свободной прессе», что решение США действительно может стать выгодным для Москвы.К чему может прийти мир в результате одностороннего решения президента Трампа?Попробуем выделить главное.1. Если соглашение будет в полной мере отвергнуто США и их европейскими союзниками и «включит» заново мощные санкции, Иран и вправду сделает то, чем пугает господин Роухани: начнёт «промышленное обогащение без ограничений». В дальнейшем создадутся все условия для войны, в которой, вероятно, будут так или иначе участвовать и США, и Израиль.2. Односторонний выход США из сделки является тем фактом, который демонстрирует очередной провал международного права: ведущая мировая держава на глазах у всего мира запросто плюёт на собственные международные обязательства. Говорите, либеральная демократия, стремление к миру и партнёрству? Совсем не похоже.3. Отмена соглашения принесёт некоторую пользу России: во-первых, могут вырасти мировые цены на нефть; во-вторых, Ирану придётся ещё больше сблизиться с Россией. С другой стороны, едва ли такое сближение понравится Израилю, тоже партнёру России.4. Решение Трампа отрицательно повлияет на бизнес и доходы многих компаний, начавших сотрудничать с ИРИ. Для тех, кто выстраивал свою стратегию на грядущем сотрудничестве, это тоже дурные известия.5. Плохо это и для самого Ирана. Президент Роухани рассчитывал привлечь в страну крупные иностранные инвестиции и поднять экономику, ранее придавленную санкциями. Теперь ни подъёма, ни инвестиций ему не видать.6. При самом худшем раскладе в Иране восторжествует радикальная политическая линия, и Ближний Восток погрузится в пучину новой войны. Как минимум это означает эскалацию конфликтов между Ираном и региональными государствами, настроенными к нему враждебно. Особенно следует выделить здесь Израиль, чей премьер-министр Биньямин Нетаньяху горячо приветствовал решение Трампа спустя несколько минут после его оглашения. Последнее не удивляет: ведь именно израильские документы и стали «доказательствами» для Белого дома. Таким образом, новый антииранский фронт — в некотором роде заслуга Нетаньяху.И последнее. Чем угрожают Ирану санкции?Предполагается запретить правительству ИРИ приобретать доллары США, ограничить крупные сделки по купле-продаже риала, ограничить международную торговлю Ирана золотом и драгметаллами, запретить поставки в Иран графита, алюминия, стали и программного обеспечения для промышленности.Санкции коснутся автомобилестроения Ирана, ввоза в США иранских ковров, сельхозпродукции, деятельности, связанной с экспортом и реэкспортом в Иран пассажирских самолётов. Другие санкции ударят по иранским портам, судоходству и судостроению.И, разумеется, вернётся запрет на торговлю нефтью и нефтепродуктами.В сущности, это блокада. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 58 Источник Похожие новости Америка освободилась от иранского ига С чем вернулись Макрон и Меркель из ставки Великого Хана Битва за русский Интернет. Проигрываем?

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