Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвел...
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
Главная / Аналитика

"Америка нужна всему миру": Блинкен поднимает факел

01 февраля 2021, 09:35  •  71 • Аналитика
© REUTERS / Alex Edelman/Pool
Энтони Блинкен в свой первый рабочий день на посту госсекретаря США выступил перед сотрудниками дипломатического ведомства и зажег (по крайней мере, рассчитывал зажечь) их сердца.
"Это новый день для Америки, новый день для мира", — сказал Блинкен. — Лидерство Америки необходимо по всему миру, и мы предоставим его, потому что решение мировых проблем гораздо более возможно, когда в этом участвуют Соединенные Штаты. Мир внимательно наблюдает за нами сейчас, они хотят видеть, будем ли мы лидировать, показывая пример, чтобы ответить на вызовы нашего времени". В завершение он сказал, что гордится своим новым назначением, и заверил, что не подведет.
Умильность выступления нового госсекретаря вызвала в памяти стихотворный пирожок:
"Ну разве ж это мед, ребята,
вот раньше, помню, мед так мед:
слипались руки, рот и попа
не меньше чем на восемь дней".
В американском варианте:
"Пошлите мне отверженных, бездомных,
Я поднимаю факел мой у золотых ворот!"
Конечно, выспренное самохвальство вообще присуще американской политической риторике. В 2016 году Хиллари Клинтон во время встреч с избирателями столь упоенно восхваляла роль США в мире, что речь Блинкена могла бы показаться образцом сдержанности.
Но Хиллари, будучи демократическим политиком, знала, что, домогаясь предвыборной благосклонности граждан, главное — не быть в этом деле гомеопатом. Пересолить всегда лучше, чем недосолить. Опять же в Вашингтоне ее издавна прозывали "улыбчивой барракудой". Репутация обязывает.
Но главное — кандидат в президенты, а равно и президент, менее ограничен в слащавости. У него работа такая. Работа у госсекретаря несколько другая. Он должен не столько умилять сердца зарубежных партнеров, с которыми он призван работать, сколько эффективно (или как получится) добиваться целей, поставленных перед ним руководством.
Дело даже не в том, что события последнего времени породили в самых разных партнерах сомнения в сверхъестественной благодетельности и образцовости США, ибо грязь была такая, что хотелось (да и сейчас хочется) калоши надеть. В конце концов, умение делать хорошую мину при плохой игре — неотъемлемая часть дипломатического искусства.
Однако, "улыбка на устах и нож в спину", "мягко стелет, да жестко спать" — это еще не все, что требуется от искусного дипломата.
В еще большей степени от него требуется реализм — в соответствии с принципом "дипломатия — искусство возможного". То есть умение разговаривать и уговаривать, находя потребные компромиссы. Ведь внешняя политика тем и отличается от внутренней, что внешняя принципиально многосубъектна. Недостаточно придумать политическую линию, необходимо еще учитывать волю иностранных партнеров.
Тогда как нет уверенности, что заливистая пропаганда американской исключительности — это то, в чем иностранные партнеры больше всего нуждаются. Причем речь даже не идет о русских или китайских лидерах, которые могут на это разве что сказать: "Да, да, это очень интересно" (что в переводе на обиходный язык означает "Это же, батенька, полная чушь") — и это будет еще самым вежливым ответом. Но и французские, немецкие, итальянские, польские, бразильские, индийские лидеры — точно ли им интересно такое тетеревиное токование. В той мере, в какой они испытывают ответственность за свои страны, им интересны гораздо более практические предметы для разговора.
Именно поэтому прежние госсекретари США — и демократический Джон Керри, и республиканский Майк Помпео, понимая, что их задача — исполнять волю начальства, а не заниматься неистовым самовосхвалением, не позволяли себе таких вербальных блинкиниад. Притом что не было никаких оснований сомневаться в их горячем американском патриотизме. В этом они — не по талантам, но по стилю — были, скорее, схожи с министрами иностранных дел СССР — России. Громыко, Примаков, Лавров сроду не были заливисты, ибо это противоречит самой должности.
Но про Блинкена пишут, причем не противники, а горячие его хвалители, что это тип идеолога стоялого, который сейчас развернется во всю свою нерастраченную силу, сея разумное, доброе, вечное. Идеалам революционной перестройки это, может быть, и соответствует, целям разумной дипломатии — не слишком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
31 января 2021, 18:00
Навальный убил протест
30 января 2021, 09:55
Водометы и конная полиция. Как проходят выборы в самой либеральной стране
28 января 2021, 10:15
Так кто же на самом деле здесь власть?
27 января 2021, 09:30
Европа пытается спасти отношения с нами — и свое будущее
27 января 2021, 09:30
"Потеряли мы молодежь": России и всему миру предстоит настоящее испытание
26 января 2021, 20:40
Как отразится смерть Сергея Приходько на бизнесе Олега Дерипаски
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2021, 05:55
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит войной и...
01 февраля 2021, 02:15
"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах
01 февраля 2021, 02:15
Крым вернуть и забыть: "Борцун с режимом" отрёкся от Навального и предложил...
01 февраля 2021, 07:45
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прерывает...
01 февраля 2021, 04:05
Визг протестующего и стальная выдержка ОМОНа: "Работайте, братья!"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
30 января 2021, 23:40
"Мамкины революционеры" подвели TikTok под ликвидацию в России
28 января 2021, 16:40
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
30 января 2021, 04:25
Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.