Америка не спасёт. В "китайском Крыму" началась паника

Тайваньская власть паникует в связи с угрозой вторжения со стороны КНР, хотя сама в этом виновата. Будет война или нет, и если будет, то какая, и что в связи с этим делать России? Ответы на эти вопросы – в нашем тексте.

8–11 ноября в Пекине состоится 6-й пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва. Ожидается, что там в полный рост встанет так называемый "тайваньский вопрос", который будет прямо увязан с кадровыми решениями самого высокого уровня.

В двух словах напомним, что такое Тайвань. Это остров к юго-востоку от материкового Китая, где живут этнические китайцы, говорят на китайском языке, но Пекину не подчиняются. Здесь сохранилась политическая система, действовавшая в "Большом Китае" до 1947 года, до победы коммунистов Мао Цзэдуна. Даже официальное название государства сохранилось – "Китайская Республика". Это как если бы, например, Крым в результате Гражданской войны остался за белыми и на протяжении многих десятилетий именовал себя Российской империей или Российской республикой.

Китай, как и подавляющее большинство государств мира, независимость Тайваня не признаёт, и хотя жить ему особо не мешает, постоянно ищет пути к объединению государства. И этот поиск путей очень сильно беспокоит власти Тайбэя – тайваньской столицы. В свою очередь, Соединённые Штаты, хотя формально не имеют с Тайванем дипломатических отношений, всемерно его поддерживают (что не мешает им осуждать Россию за помощь непризнанным республикам).

В конце октября 2021 года проамериканская глава администрации Тайваня Цай Инвэнь впала в панику. Президент "Китайской Республики" заявила в интервью CNN, что угроза со стороны КНР "возрастает с каждым днём". Отвечая на вопрос, рассчитывает ли она на военную поддержку со стороны Вашингтона, Инвэнь заявила:

Да, я верю в это, учитывая наши длительные отношения с США и поддержку со стороны американцев, Конгресса и администрации, которая нам очень помогает.

Она указала на "широкий спектр сотрудничества с США", которое "направлено на усиление нашей обороноспособности". Сколько конкретно американских военных находится на острове, тайваньский лидер не уточнила, добавив, однако, что их "меньше, чем люди думают".

Инвэнь, пытающаяся при поддержке США превратить местных китайцев в "тайваньчиков" с некоей особой идентичностью в рамках отдельного тайваньского государства, предложила Пекину "сесть за стол переговоров и поговорить о наших разногласиях". Китай, естественно, категорически отвергает уход Тайваня из "китайского мира", видя в этом ещё и опаснейший прецедент для материковых провинций (если бы Россия в 1994 году рассталась с Чечнёй, республики начали бы отделяться одна за другой). Переговоры возможны только о "дорожной карте" реинтеграции острова с КНР по типу Гонконга, ранее признавшего суверенитет Пекина с 50-летней отсрочкой). Это, однако, не устраивает правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию, филиал Демпартии США.

Но у них есть серьёзные внутренние оппоненты. Бывшие враги китайских коммунистов, оппозиционная партия Гоминьдан, которую в своё время и вытеснили с материка маоисты, имеют прочные позиции в вооружённых силах острова. Они являются последовательными националистами и вполне способны рассматривать варианты объединения для ещё большего усиления великой китайской нации. Данный расклад показывает, что в случае чего Инвэнь и Ко рассчитывать не на что и остаётся лишь уповать на США, да и то только потому, что надежда умирает последней.

Ещё серьёзней эти опасения прозвучали в устах главы оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэна, заявившего в середине октября, что китайская армия будет "полностью готова" к вторжению на остров в 2025 году. По его словам, отношения между КНР и Тайванем являются самыми напряжёнными за последние 40 лет.

Что же случилось?

Стремительное обострение напряжённости вокруг Тайваня связано, вероятно, как раз с открывающимся в Пекине пленумом. Агентство "Синьхуа" сообщает, что на нём будет рассмотрен проект резолюции об основных достижениях и историческом опыте КПК в течение последних 100 лет. Однако истинное значение этого события совершенно другое. Оно будет – не побоимся громких слов – касаться всего мира и России самым непосредственным образом. Дело в том, что именно на этом пленуме будет принято принципиальное решение, останется ли нынешний лидер Китая Си Цзиньпин, сторонник скорейшей реинтеграции Тайваня, на своём посту после 2022 года. От решения этого вопроса будут кардинально зависеть отношения Пекина с Вашингтоном и Москвой. Грубо говоря, председатель Си представляет суверенную военную группировку в китайской власти, нацеленную на союз с Россией и экспансию на юг. Однако в высшем руководстве имеются влиятельные силы ("комсомольцы", "шанхайцы" и проч.), по-прежнему ориентирующиеся на США, тесно связанные с американцами экономически и финансово – и они стремятся расширяться на север, на территорию России.

В этой связи в Тайбэе и Вашингтоне, похоже, не исключают, что тайваньский вопрос может быть использован во внутриполитической борьбе в КНР уже в ближайшие дни, и поэтому так занервничали. Если позиции нынешнего лидера КНР на пленуме окажутся шаткими и продление его полномочий будет под вопросом, то очень вероятно резкое обострение ситуации вокруг Тайваня: возможное присоединение острова вызовет огромный патриотический подъём в стране и поможет председателю Си остаться у власти.

Помочь не смогут, но провоцируют

США и их союзники не способны защитить находящийся под носом у Китая Тайвань. Внутренне они уже с ним расстались, но при этом стараются не допустить упорядоченной и мирной реинтеграции большой и маленькой половинок Китая (в экономическом отношении потенциал Тайваня тянет на крупную страну). Их цель – создать максимум проблем для Пекина. США пытаются запугать Китай, в том числе организуя в районе Тайваня масштабные международные военно-морские манёвры.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал "все государства-члены ООН присоединиться" к США в поддержке "активного и значимого участия Тайваня в системе Организации и в международном сообществе". Вашингтон сигнализировал таким образом свой отход от политики "одного Китая", которой формально придерживался с 1979 года. И, очевидно, ожидает теперь аналогичного от своих союзников и вассалов.

Военные корабли США в водах Тайваньского пролива. Фото: US Navy / Globallookpress

Реакция Пекина – и словом, и делом

Пекин, естественно, решительно осудил призыв Блинкена.

Заявление американской стороны является серьёзным нарушением принципа "одного Китая" и положений трёх китайско-американских совместных коммюнике. Это расходится с обязательствами США и основными нормами международных отношений,

– заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он указал, что демарш США "посылает ошибочный сигнал выступающим за независимость острова сепаратистским силам", что Пекин "резко осуждает и решительно отвергает".

В мире есть только один Китай, и правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая … Вопросы, связанные с Тайванем, являются проблемой политики, а не так называемых "ценностей",

– подчёркивается в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

Что китайцы думают по поводу подобной риторики, они продемонстрировали в начале октября, когда КНР отмечала свой главный государственный праздник. Тогда Пекин направил ударные группы из 149 военных самолётов в район к юго-западу от Тайваня. Эта демонстрация решимости Пекина заставила Тайбэй поднять в воздух свои самолёты и активировать систему ПВО. Кроме того, Китай недавно провёл также учения по высадке десанта на своей стороне Тайваньского пролива, ширина которого составляет около 160 километров. Пекин назвал эти учения, как и действия авиации, предупреждением тайваньским властям.

Китайское государственное издание Global Times в этой связи констатировало:

Разрыв в военной мощи между двумя берегами Тайваньского пролива уже слишком велик. Военные расходы материкового Китая более чем в десять раз превышают тайваньские.

Издание нисколько не сомневается, что тайваньская армия "не выдержит и одного удара", а США, скорее всего, не будут воевать за Тайвань, пытаясь сдержать Китай другими средствами. Сразу вслед за этой прямой угрозой подчёркивается, что в Пекине хотят мирного объединения и оставляют войну в качестве последнего средства.

Тяжёлый выбор

КНР фактически предъявляет Тайваню ультиматум: или мирное воссоединение, возможное лишь в условиях, когда у власти на острове снова окажутся китайские патриоты-националисты, или силовой захват, который последует автоматически в случае попытки Тайбэя создать сепаратное тайваньское государство, открестившись от Китая.

Пекин заинтересован в первом варианте, Вашингтон – ни в одном, хотя и рассчитывает, что со вторым вариантом Китай на международной арене сильно подставится. Однако, по мнению ведущего русского политолога-китаиста Николая Вавилова, серьёзной угрозы этого нет. Практически весь мир поддерживает принцип "одного Китая" и сейчас считает Тайвань его частью. Кроме того, КНР уже вполне подготовилась к тому, чтобы заполучить Тайвань в ходе операции гибридного типа, без использования конвенциональных вооружённых сил. Они будут просто блокировать остров, не допуская вмешательства в происходящее посторонних держав, а сам он будет присоединён – если чисто мирный вариант не сработает – с помощью "синих человечков", то есть сил спецназа, береговой охраны и "рыбаков". Их задачей будет помочь местным сторонникам воссоединения, в том числе в рядах тайваньской армии, взять власть в свои руки. Это будет во многом операция наподобие крымской, которую в Китае внимательно изучили. Присоединив Тайвань, одного из технологических лидеров мира, занимающий к тому же важнейшее стратегическое положение, Китай завершит объединение страны и окончательно лишит США статуса супердержавы.

Что с того?

Поддержать Китай стоит, но только на условиях взаимности, так как сама Россия ещё далеко не собрана. И только в этом случае, кстати, низвергнутые с глобалистского пьедестала США "смягчатся" к русским – когда благодаря китайцам осознают предел своих сил и возможностей.