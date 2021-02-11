Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Политика

Америка назвала условия для снятия санкций против России

11 февраля 2021, 22:35  •  159 • Политика
Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com
Штаты ждут вывода наших военных с полуострова и Донбасса
Вашингтон никогда не признает российский Крым и не отменит санкции в адрес РФ, пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины. Об этом заявил дипломат постпредства США Родни Хантер на заседании СБ ООН.
"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс", – цитирует РИА "Новости" американца.
Он призвал Москву "немедленно прекратить свою агрессию" в Донбассе, выполнять все обязательства по Минским соглашениям, а также вывести военных с полуострова.
Штаты периодически выступают с призывными речами к России, в которых требуют то покинуть Крым, то забрать мифические ВС РФ с территории ДНР и ЛНР, обозначая условия отмены рестрикций по Украине. Чаще всего это происходит на фоне каких-либо значимых для киевского режима дат, или на заседаниях Совбеза ООН.
В свою очередь Москва неоднократно говорила об отсутствии в Донбассе наших военнослужащих. Что касается Крыма, то его принадлежность РФ обусловлена исключительно выбором жителей региона в ходе всекрымского референдума в 2014 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



159
Источник
Похожие новости
11 февраля 2021, 02:25
Депутат прокомментировал предложение Киева о полетах НАТО над Крымом
11 февраля 2021, 13:25
Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог
11 февраля 2021, 17:05
Байден приятно впечатлил Путина
11 февраля 2021, 11:35
Украину предостерегли от очередных провокаций у границ с Крымом
11 февраля 2021, 13:25
Полное подчинение Западу: реформы Чубайса назвали губительными для России
11 февраля 2021, 15:15
На Украине устроили истерику из-за учебника "с запахом русского мира"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2021, 18:30
Как оказалась в главном оружейном ведомстве «воюющей» Украины длинноногая блондинка Татьяна Ужвий, и каковы её цели
10 февраля 2021, 01:40
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
05 февраля 2021, 20:50
«Рашизм должен уйти»: в Раде начались потасовки из-за заблокированных Зеленским телеканалов
09 февраля 2021, 19:15
Распад не за горами: Украину разрушают не в России, а в Галиции
06 февраля 2021, 11:30
Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством
06 февраля 2021, 22:30
Украина возмутилась, что в Крыму заблокировали террористические и лживые ресурсы
11 февраля 2021, 00:35
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.