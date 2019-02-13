Америка конкурентов не терпит

• 91 • Аналитика

«Времена изменились. Когда-то мы боялись советской агрессии. Сегодня наши командиры опять сконцентрированы на агрессии со стороны России», - сказал Помпео, посещая в среду американских солдат, расквартированных в польском городе Бемово. Эти слова американского чиновника можно назвать девизом его европейского вояжа. Если, разумеется, через запятую после России поставить Китай и даже Иран, помочь в борьбе с которым, как выяснилось, так же должны помочь восточноевропейцы.

Это первое посещение госсекретарем Европы с момента анонсированного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Данное обстоятельство уже само по себе предполагало, что тематика безопасности будет в ходе визита Помпео главной. Но госсекретарь и маршрут выбрал такой, чтобы уж сомнений не оставалось: он приехал указать, с кем и против кого Америка в Европе дружит и на кого рассчитывает. Финальной точкой его визита станет Исландия – в этом году, страна-председатель Арктического совета (а Арктика чем дальше, тем больше становится объектом конкуренции между Россией, США и Китаем). Предпоследней – Брюссель, где у Помпео предстоит встреча с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. А главными в маршруте госсекретаря оказались Венгрия, Словакия и Польша.

Все три страны примечательны тем, что имеют особые отношения с руководством ЕС и Россией. Для Польши, понятное дело, восточный сосед – это герой давнего внешнеполитического психоза. Варшава давно хочет занять место главного американского союзника в борьбе против кремлевской угрозы. При Обаме в планы США в отношении России Польша не особо вписывалась, при Трампе, похоже, мечты сбываются. Возможно, идея американской военной базы на польской территории и не будет реализована так, как хотелось бы президенту Анджею Дуде и правящей партии «Право и справедливость». Но Польша явно стала для США важной страной. Что подчеркнула и ближневосточная конференция, местом проведения которой была неожиданно выбрана Варшава. Сам факт ее проведения уже привел к скандалу.

«Первая тема в повестке (конференции в Польше) - это Иран, как не дать ему закрепиться в Сирии, как остановить его агрессию в регионе и, главное, как не допустить появления у него ядерного оружия», - без обиняков, заявил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, выступая на воскресном заседании своего правительства».

В результате Иран, Сирия и Россия конференцию демонстративно проигнорировали. А представители ЕС предпочли дипломатично уклониться от участия в ней. Впрочем, то обстоятельство, что в Варшаву приехали только ближневосточные друзья-союзники США, в числе которых Саудовская Аравия и Израиль, похоже, Помпео и Трампа устраивает. Главное ведь в этой конференции – не ее результат, а сам факт проведения.

Венгрия и Словакия столь же демонстративных жестов поддержки не удостоились. Однако тут работа для американцев только начинается. В меньшей степени Словакия в большей – Венгрия в последние годы заметно сблизились с Россией. Венгерский лидер Виктор Орбан вообще пользовался репутацией чуть ли не главного кремлевского агента в ЕС. Однако понятно, что сотрудничество с Россией для него всегда было вынужденным, а не желательным, вызванным проблемами во взаимоотношениях с США и Брюсселем. Теперь Помпео дал понять, что Соединенные Штаты вновь примут Орбана в свои объятья и что роль форпоста против России потенциально сулит больше выгод, чем сотрудничество с Москвой.

«Мы не должны позволять Путину сеять раскол между друзьями и членами НАТО. Гражданам Венгрии прекрасно известно на примере собственной истории, что авторитарная Россия никогда не будет другом свободы и суверенитета менее крупных стран», – заявил госсекретарь.

Помпео так же сделал и антикитайский выпад, тем самым подчеркнув, что и на Пекин Орбану не стоит посматривать. Он более чем критически отозвался о заключенных Венгрией контрактах с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. Ее США подозревают в причастности к шпионажу на американской территории. Или просто недовольны тем, что связанная с правительством КНР компания проявляет повышенную активность там, где хотели бы действовать американцы.

Выступая в Словакии, Помпео заявил, что США, противостоя угрозе со стороны России и Китая, твердо намерены активизировать контакты со странами восточноевропейского региона через соглашения о сотрудничестве, в частности, в сфере обороны. Иными словами, Соединенные Штаты больше не рассматривают «новую Европу» как периферию мировой политики и полны решимости биться за влияние в ней с тем чтобы вытеснить оттуда восточных конкурентов. Так что Москве и Пекину, если они действительно собирались закрепиться в странах бывшего соцлагеря, стоит беспокоиться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники