Америка с нетерпением ждёт начала боевых действий на Донбассе, так как это может дать ей шанс развязать войну с Россией, которую она так жаждет, уверены китайские аналитики.

Группа аналитиков из Китая считает, что пристальное внимание к Донбассу и разговоры о начале военных действий на его территории – это только повод для Соединённых Штатов развязать войну. Они подсчитали, что за короткое время "Киеву удалось стянуть к линиям разграничения в Донбассе военную технику и групп военнослужащих ВСУ".

"Америка ищет повод. Боевые действия в Донбассе помогут США развязать войну с Россией", - пишут военные специалисты на страницах китайской газеты Sohu. Они отмечают, что несмотря на запреты Минских соглашений, начали появляться новые виды вооружения. Например, пишут они, на востоке страны наблюдали отряды иностранных снайперов с винтовками, сделанными на западе.

Официальный Пекин уверен, что в вооружённых силах Украины идёт подготовка к наступлению на Донецкую и Луганскую народные республики.

"Киев сам никогда не пойдёт в наступление, - подводят итог китайцы. – У украинцев есть надёжные помощники в Соединённых Штатах и Европе".