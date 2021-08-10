Америка говорит о войне. Мария Бутина свидетельствует: там боятся русских

В первой части интервью обществу "Царьград" в рамках проекта "Солдат Империи" известная общественная и политическая активистка Мария Бутина рассказала о своих злоключениях в американских тюрьмах. Сейчас рассказ о том, что представляют собой США на самом деле. Взгляд не со стороны, а изнутри.

- Мария, мы в России часто говорим о Штатах, а они о нас вспоминают? Доводилось слышать от некоторых экспертов, что Россия никого в США не интересует.

- Да, есть такой миф, что американцы про русских не думают вообще. И нам тут некоторые эксперты говорят, что это наша пропаганда утверждает, будто американцы думают о русских, а на самом деле ничего такого нет. Смею их разочаровать - очень много думают. И говорят. Во время моего пребывания в США, я два года там отучилась в магистратуре, 24 часа 7 дней в неделю нам говорили о «злых русских», о некоем вмешательстве. Постоянно говорили, что русская угроза, медведь, вот они уже подступают, и так далее.

Я понимаю, что это использовалось для внутренних задач американского общества, чтобы свалить Трампа. Но манипулирование обществом очень опасно. Разжигание ненависти к определенному народу, определенной стране - это процесс, который невозможно остановить. Мы в недавнем прошлом уже видели исторические примеры, когда начинали мерять черепа. Это нам только кажется, что мы - цивилизованное общество, и сейчас новый век, новые времена. Но я хочу напомнить, был период уже в истории нашего мира, когда мы говорили, что мы теперь прагматики, вот, у нас наука, абстрактные права человека, которые должны все соблюдать. А потом раз – и… Вторая Мировая, у нас Великая Отечественная. Это вещи очень страшные. Манипулирование обществом опасно еще и тем, что агрессию невозможно контролировать. Агрессия толпы безумна. То, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, когда мы видим всплески вот этого насилия на улицах, это ведь следствие. Когда человеку постоянно говорят, что он живет в агрессивной среде, когда все вокруг враги, он начинает вести себя соответствующим образом. Я думаю, ситуация будет дальше ухудшаться. Риторика американцев не смягчается. Мы говорим о важности возрождения наших традиций, о важности воспитательных практик, вечных ценностях. Америка говорит о войне, о военных конфликтах. У нее растет оборонный бюджет. Люди, которые живут и воспитываются в такой среде, будут подобны ей.

"Демонши" из России

- Ну, это больше относится к государству, а что говорят про русских?

- И русские в целом тоже демонизируются Америкой. Я бы здесь ввела два разных понятия, которые часто путают. Это демонизация и дегуманизация. Это разные вещи. Демонизация – это когда человеку приписывают определенные качества, которыми он не обладает. Очень хорошо она прослеживается на отношении к русским женщинам, кстати. Их считают либо безжалостными карьеристками, приезжающими, чтобы благополучно выйти замуж, у которых нет никаких чувств, кроме преданности Родине. Мы действительно преданы своей Родине. Но отказывать нам в определенных чувствах и демонизировать образ, создавая некую такую хладнокровную особь: если русская женщина, то обязательно шпионка или только корыстные побуждения. Но дело в том, что американки не выдерживают конкуренции с русскими женщинами. И в этом проблема для американок. Они – это когда феминизм возведен в абсолют, это уже не равноправие, а стирание гендера как такового, уничтожение ролевого фактора в жизни. Женщина – это, прежде всего, хранительница очага, мать. И многие, естественно, видят, прежде всего, в русской женщине именно это, потому что у американок этого уже нет.

- А дегуманизация?

- Вот тут и она вступает в дело. Это когда у наших женщин, опять же, из-за проигранной конкуренции пытаются забрать какие-то хорошие качества. Что нас, мол, не интересуют ни семейный очаг, ни благополучие собственных детей. И поэтому путем дегуманизации, демонстрации, что ничего хорошего, доброго и светлого в нас нет, они пытаются просто подчинить тех, кто приезжает. И тех, кто приехал учиться, и кто живет в США. И их пытаются всячески ущемить. Попробуйте в Штатах устроиться на работу, если вы говорите с русским акцентом. Вы услышите очень много нелестных слов в ваш адрес. Вас будут подозревать в том, что вы шпионка. Еще до материализации моего уголовного дела, я помню, что во время прохождения студенческой практики со мной разговаривали на улице, меня не пускали в офисы. Ну, мало ли, может быть, я чей-то там телефон заколдую, или какой-то «жучок» подложу. Масштаб паранойи уже дошел до таких масштабов. И чем великолепнее и прекраснее наши женщины, чем больше американки видят, что конкуренцию с нами не выдерживают, тем больше они пытаются сделать из нас каких-то исчадий ада.

Почему Америке кирдык

- Вы там жили, многое узнали, это взгляд не со стороны, а изнутри: кто для нас лучше, демократы или республиканцы?

- Если выбирать между республиканцами и демократами, мне отвратительны обе партии. Реального народовластия в Америке нет. И то, что мы видим – это когда слова кардинально расходятся с делом. Более или менее понятно про демократов. Они насаждают силой, часто - силой оружия, свою демократию, свои взгляды, не отвечающие ни культурным, ни моральным традициям другой страны, в частности, нашей, многих стран СНГ, и почти всех в мире. Мы не хотим жить по их порядкам. С демократами мы расходимся в их либеральной концепция. И концепции абсолютной, неограниченной, дикой свободы, которой, на самом деле нигде нет, а в Америке-то - особенно. Это просто прикрытие. Но мы расходимся ровно так же и с республиканцами. Возьмите того же недавнего президента Дональда Трампа. Сколько было обещаний, что он восстановит взаимоотношения с Россией. Мы всегда протягивали руку. И от них в очередной раз слышали слова, а на деле получилось, что наша страна и США всё больше скатывались в новую «холодную войну». Американским политикам я бы не верила в принципе. Каждый раз слышать декларации, что мы будем с вами дружить, а на деле получать совсем обратное – сколько можно? Искренней и честной русской души они просто не понимают.

- Какое будущее ждет Америку лет эдак через 10?

- Штаты 70-х или 80-х годов – это не нынешняя Америка, я слышу в последнее время очень часто, в том числе, от самих американцев. Их общество всё больше скатывается в кризис. Это можно даже увидеть на определенного рода статистике - Америка всегда очень гордилась, что она очень христианская страна. С 1937 года по 1998 год количество зарегистрированных верующих (люди, которые входят в ту или иную церковь, входят в определенную конфессию) составляло около 70% населения. А за последние 10 лет оно упало на 20%. Люди стали меньше обращаться к вере. Более того, число атеистов, по американской статистике, это не мои данные, уже перевалило за четверть населения. То есть, Америка всё более разочаровывается в вере. Но еще вопрос, была ли эта вера? Особенно, если учесть, что верующими там считаются и последователи вского рода деструктивных сект.

Сама идея абсолютного прагматизма и, как они говорят, амобильности, то есть, ты, условно, живешь там, где тебе выгодно не может быть основана на христианстве. Сложно сейчас сказать, куда придет Америка в этом. Но мне кажется, что нация, которая была основана на противоречиях, белых и черных, республиканцев и демократов, большинства и меньшинств, она рано или поздно будет разорвана этими противоречиями. Тем более, что такого объединяющего фактора, как патриотизма, любви к собственной Родине, в Америке нет. Как сказал персонаж американского культового фильма "Ограбление казино": "Америка – не страна, это просто бизнес".

- Но почему так? Богатейшая страна мира

- Это общество, которое испытывает глубокий комплекс по поводу отсутствия длительной истории. Обратите внимание, как активно они собирают всевозможные музейные экспонаты со всех уголков мира, покупая их совершенно за любые деньги. Потому что своей культурой они похвастаться не могут. Гордость Америки –что они «плавильный котел», в который собираются мигранты со всех стран мира. Но для того, чтобы быть единой нацией и единым народом, нужна общая история, нужна общая вера, нужна общая культура. Этого Америке недостает. А когда нет общего базиса, а всё построено на вечной борьбе, и противоречиях, будущее такого общества незавидно. Рано или поздно, согласно классической либеральной концепции, людям станет невыгодно жить на этой земле. Среднестатистический американец четыре-пять раз за жизнь меняет дом. И вот, если ему просто становится невыгодно, здесь ему не нравится или там, он просто покидает это место, ищет там, где лучше. В этом вся основа людей, которые приезжают в эмиграцию за «американской мечтой». Поэтому я думаю, что крах Америки неизбежен. Они не смогли найти общую национальную идею. Сейчас это общая территория, на которой люди просто живут по определенным правилам. Если кто-то нарушает эти правила, то вмешиваются американские силовые структуры и ломают этого человека через колено. Что, собственно, сейчас и происходит.

В светлое будущее через достижения прошлого

- Мы живем в глобальной матрице американской культуры. Что с этим делать?

- Продвижение западной культуры – это, как сорняк, который растет и потом убивает культуру. Созданный, чтобы подчинить нас и наши традиции своей воле. Это искусственная культура, которая не является частью нас. Чтобы в полной мере это осознать, достаточно было какое-то время прожить в Соединенных Штатах, чтобы понять, что мы разные. И культуры у нас разные. Для американца нормально, например, помочь своему однокласснику с контрольной работой, а потом его же сдать учителю. Закон в Америке важнее правды и справедливости. Для них в этом нет ничего удивительного. Для нас это чуждо. Вы знаете, для меня, уже после возвращения, было большим шоком, когда неожиданно в самом центре Москвы прямо под Новый год в рамках промо-акции появились большие блестящие уши Микки-Мауса. Я не считаю это нормальным. Разбирая того же Микки-Мауса, можно сказать, что это же больная совершенно фантазия человека. Это существо, не имеющее совершенно никакого морального облика. И тем не менее, мы привносим это в свою культуру. Вам нравится Диснейленд? Слушайте, у нас есть прекрасные собственные сказки. Прекрасные, интереснейшие, глубочайшие, замечу, персонажи, которые уходят своими корнями в нашу древнюю историю. У нас есть великолепные художники. Можно вспомнить Виктора Васнецова, пишущего совершенно великолепные картины. У нас даже в Кировской области есть парк «Сказка», где можно посмотреть всех этих персонажей воочию. Мы хотим парк развлечений? Может быть, мы его своим сделаем, на персонажах наших сказок? Мне кажется, мы к этому придем. Просто хочется, чтобы этот момент пришел не слишком поздно. До того, как наши дети будут полностью поглощены вот этой западной культурой, повторюсь, чуждой для нас.

-Вы сейчас говорите о наших традиционных ценностях, а как будущим поколениям русских их сохранить?

- У нас очень хорошая молодежь, хоть её и часто ругают… Ну, во-первых, у каждого поколения свои вызовы. Когда я беседую на эту тему с моей бабушкой, а мы очень любим с ней поднимать глубокие философские вопросы, что их поколению было легко, это были люди, которые ехали осваивать целину. Моя бабушка из Сасово Рязанской области по своей воле приехала на Алтай работать в сельской школе учительницей. Где на тот момент не было даже электричества. Неужели им было просто? Поэтому, когда говорят, что у нашей молодежи сложное время, -- оно тоже сложное, но по-своему. И оно по-своему с этим справляется. Что нужно для нашей молодежи? Я была недавно в Нижнем Новгороде. Прихожу в музей, и вижу, что все детские игрушки фарфоровые. Я удивилась: "Но ведь дети наверняка их все бы побили". А экскурсовод отвечает: "Нет, мы находили очень мало разбитых игрушек. Потому что ребенка тогда воспринимали как маленького взрослого". На мой взгляд, здесь и кроется секрет наших взаимоотношений с молодежью. Не надо их воспринимать как детей. Их надо воспринимать как маленьких взрослых. И своим примером показывать им, как себя нужно вести. Очень странно ожидать от молодого человека, от подростка, от школьника правильного поведения, если родители ведут деструктивный образ жизни. Нашей молодежи нужно давать знания. Не надо пытаться с ними играть, и притворяться, что они дети. Они маленькие взрослые. Вот так к ним и относитесь – с уважением, и на «вы». Еще во времена Российской Империи к родителям обращались на «вы» и по имени-отчеству. Я думаю, что вот это уважение – оно должно быть всегда и взаимно. И тогда мы получим ту самую "молодежь мечты", правильную и хорошую.

- Если говорить о светлом будущем России, с чего начинать?

- С образования. Оно в знаниях. Я рада, что у нас сейчас возродили проект Общества "Знание". Я очень рада, что у нас сейчас очень много внимания уделяется просвещению, и, наконец-то, прочтению школьных учебников, чему мы, все-таки, учим детей. Пересмотру той литературы, которую мы рекомендуем детям. В чтении, в знаниях, в новых технологиях. Мне, например, очень нравится ряд наших национальных проектов, которые посвящены развитию именно школьного образования. Я, прежде всего, говорю о нацпроекте "Образование" и проекте "Точки роста". Это когда с разным профилем в школах открываются кабинеты, лаборатории, там физико-технические, химико-биологические. Я сама видела, как это работает, и с каким восторгом дети туда ходят. У нас есть проекты по развитию IT-технологий и робототехники. Я видела это своими глазами. И когда ты видишь ребенка, который сам пишет программу на компьютере, например, для безопасности дорожного движения, в этом наше будущее. Не одними запретами надо действовать. А давать детям то, что они хотят, в рамках именно современных технологий. Да, сегодня мир информационного общества. Да, сегодня мир, когда программирование возводится во главу угла. Да, сегодня строят роботов. И пусть они летают своими сконструированными дронами, и печатают вещи на 3D-принтерах. Мне очень нравится, например, советская практика по подшефным учреждениям, когда у заводов были там свои мастерские в школах, ПТУ и техникумах. Сейчас это возрождается в школьном образовании, когда мы видим, как предприятие поставляет свое оборудование в те же кабинеты. А ребенок очень любознателен. Ему интересно познать что-то новое, потрогать руками, на практике, в лаборатории. Надо прививать интерес современными методами. И вот оно тогда - светлое будущее. Но не надо пытаться его навязывать.