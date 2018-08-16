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Америка готовится к кибератакам: Трамп изменил секретную директиву Обамы - СМИ

16 августа 2018, 10:24  •  89 • Политика
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет ряд условий, позволяющих Вашингтону предпринимать кибератаки против своих противников.
В американских СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп внес существенные изменения в директиву о кибератаках. Документ в 2012 году создал еще его предшественник Барак Обама. В нем четко прописываются условия и обстоятельства, при которых Вашингтон может совершать кибератаки в отношении своих противников.
Информация была строго засекречена, однако, позже, усилиями экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, обнародована.
The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники уточняет, что Трамп подписал указ, который внес в директиву Обамы ряд изменений и отменил ряд условий. Но о каких именно изменениях идет речь, не говорится.
Американские эксперты, основываясь на информации СМИ, полагают, что Соединенные Штаты готовятся к масштабным кибератакам, обращая внимание на тот факт, что речь может идти о некоторых послаблениях «строгой» директивы.

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