Америка готовится к кибератакам: Трамп изменил секретную директиву Обамы - СМИ

В американских СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп внес существенные изменения в директиву о кибератаках. Документ в 2012 году создал еще его предшественник Барак Обама. В нем четко прописываются условия и обстоятельства, при которых Вашингтон может совершать кибератаки в отношении своих противников.

Информация была строго засекречена, однако, позже, усилиями экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, обнародована.

The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники уточняет, что Трамп подписал указ, который внес в директиву Обамы ряд изменений и отменил ряд условий. Но о каких именно изменениях идет речь, не говорится.

Американские эксперты, основываясь на информации СМИ, полагают, что Соединенные Штаты готовятся к масштабным кибератакам, обращая внимание на тот факт, что речь может идти о некоторых послаблениях «строгой» директивы.