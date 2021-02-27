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Америка готовит удар по Сибири и Арктике? ВВС США заказали 400 крылатых "стелс-ракет"

27 февраля 2021, 18:20  •  112 • Политика
ВВС США получат 400 "достающих до Сибири" стелс-ракет к 2025 году. Их производство поручено компании, создавшей проблемный истребитель F-35.
Военно-воздушные силы (ВВС) США заказали 400 крылатых стелс-ракет, способных "долететь до Сибири и Арктики". Об этом сообщает британское издательство Jane's Information Group ("Информационная группа Джейна"), специализирующееся на военной тематике.
Речь идёт о ракетах AGM-158B JASSM-ER, запускаемых со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress. Главной особенностью этих ракет называют высокую дальность, которая позволяет запускать их за пределами досягаемости российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", утверждает информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири,
- говорится в публикации.
По данным Jane's, компания Lockheed Martin получила заказ на производство 400 таких ракет. Сумма контракта составила 428,4 миллиона долларов. Предполагается, что ракеты будут поставлены к 2025 году.
Напомним, что Lockheed Martin - это та же компания, что приложила руку к разработке печально известного истребителя пятого поколения F-35. В самолёте до сих пор не исправлено порядка 200 недочётов. В связи с этим возникают резонные сомнения как по поводу истинных возможностей стелс-ракет, так и поставки их в срок.

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