Америка готовит удар по Сибири и Арктике? ВВС США заказали 400 крылатых "стелс-ракет"

ВВС США получат 400 "достающих до Сибири" стелс-ракет к 2025 году. Их производство поручено компании, создавшей проблемный истребитель F-35.

Военно-воздушные силы (ВВС) США заказали 400 крылатых стелс-ракет, способных "долететь до Сибири и Арктики". Об этом сообщает британское издательство Jane's Information Group ("Информационная группа Джейна"), специализирующееся на военной тематике.

Речь идёт о ракетах AGM-158B JASSM-ER, запускаемых со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress. Главной особенностью этих ракет называют высокую дальность, которая позволяет запускать их за пределами досягаемости российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", утверждает информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири,

- говорится в публикации.

По данным Jane's, компания Lockheed Martin получила заказ на производство 400 таких ракет. Сумма контракта составила 428,4 миллиона долларов. Предполагается, что ракеты будут поставлены к 2025 году.

Напомним, что Lockheed Martin - это та же компания, что приложила руку к разработке печально известного истребителя пятого поколения F-35. В самолёте до сих пор не исправлено порядка 200 недочётов. В связи с этим возникают резонные сомнения как по поводу истинных возможностей стелс-ракет, так и поставки их в срок.